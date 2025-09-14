Perú

Huelga en Essalud: qué servicios presentan complaciones y lo último que se sabe de la medida

Las dificultades para programar exámenes y consultas se acentúan en casos de adultos mayores y pacientes crónicos, según reportan familiares

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar
Continúa huelga indefinida del personal de Essalud

Una huelga indefinida de enfermeras y médicos viene alterando la atención en hospitales clave de Lima. El cuarto día de paralización en la red asistencial del Seguro Social de Salud (Essalud), con mayor impacto en el hospital Edgardo Rebagliati, visibiliza deficiencias que afectan a miles de pacientes en Perú.

Desde la declaración de huelga, que inició el pasado 9 de septiembre, la zona de farmacia y el consultorio externo del hospital Edgardo Rebagliati se mantienen atiborrados, informó el noticiero 24 Horas.

Camillas y pacientes ocupan los pasillos, mientras parte del mobiliario se encuentra amontonado. Las dificultades para acceder a una cama o recibir cuidados básicos persisten y generan reclamos.

Trabajadores de Essalud se van
Trabajadores de Essalud se van a huelga nacional. (Foto: Andina)

Familiares y usuarios lamentan el desborde de la demanda en este centro emblemático de la red Essalud, cuya capacidad resulta insuficiente frente a la paralización del personal asistencial.

Afectados se quejan

Las voces de los afectados, recogidas por el citado medio, coinciden en un punto: la huelga nacional de trabajadores, que suma su quinto día este domingo, ha expuesto limitaciones estructurales y logísticas de los servicios.

“Que hay que esperar, que hay que esperar. Mi madre necesitaba sacarse una tomografía. No se ha podido porque no hay máquinas, no hay personal”, denunció un familiar de un paciente afectado.

El pronunciamiento ha generado alarma,
El pronunciamiento ha generado alarma, ya que las acciones sugeridas afectarían de forma directa a los asegurados de EsSalud.

“¿Es justo? Siendo un paciente que tantos años ha trabajado y aportado, sacar cita en este sistema no es más que prolongar el padecimiento físico y mental”, agregó.

Exámenes y consultas

Las dificultades para programar exámenes y consultas se acentúan en casos de adultos mayores y pacientes crónicos. “Mi papá sacó la cita creo que en junio y recién para octubre tenía la cita, después de más de tres meses, siendo un paciente ya mayor de edad y con deficiencia renal, no es justo”, afirmó una usuaria.

Otras personas entrevistadas señalaron que acceder a citas en Padomi para sus familiares se vuelve un proceso frustrante. “El Padomi del seguro es malaso, sus citas a mi mamá no le dan, las citas para los exámenes que mi mamá tenía. Era recontra difícil una cita. No le daban citas para nada”, relató otra usuaria, quien mencionó demoras de hasta seis meses para obtener atención.

En cuanto al acceso a la medicación, el déficit de medicamentos se encuentra dentro de los reclamos principales que motivan la huelga.

“Tenemos infraestructura deficiente, tenemos material insuficiente. Estas autoridades no compran el material necesario. No puede ser que con Panadol lo puedas curar”, sostuvo uno de los voceros sindicales.

La gestión de recursos y la contratación de personal forman parte de los cuestionamientos. “El hospital Rebagliati tiene más de cien consultorios para poder atender la demanda de los pacientes. Solamente dan atención en un turno y en un segundo turno, mañana y tarde. ¿Por qué no extender la atención al turno noche? Se estaría haciendo un desembalse, pero la institución no quiere contratar más personal”, reclamó uno de los trabajadores de salud.

El contexto institucional se ve atravesado también por el rechazo a posibles reformas promovidas desde el Ejecutivo, cuestionado por el personal de salud en conflicto.

Señalan que la presidenta de la república Dina Boluarte busca modificar la gestión de los fondos del Seguro Social de Salud. “Que los recursos del Seguro Social son intangibles. Y, sin embargo, esta señora presidenta de la República, en atribuciones legislativas, quiere desconocer este articulado y quiere privatizar a la Seguridad Social. Irían al Ministerio de Economía y, por ende, también la parte logística, la parte de personal, también pasaríamos a la administración del Ministerio de Trabajo directamente ya”, aseguró un dirigente consultado.

En Lambayeque, también se llevó
En Lambayeque, también se llevó a cabo huelgas de trabajadores de EsSalud. Foto: Chiclayo TV Noticias

En respuesta, Essalud emitió un comunicado donde informó que más del 90 % del personal asistencial a nivel nacional acudió a trabajar el pasado viernes. Además, la institución aseguró que sostiene un “diálogo permanente y constructivo” con las organizaciones sindicales, según consta en la misma nota difundida por el área de prensa del Seguro Social.

Críticas directas a la actual gestión salpican el desarrollo de la huelga. “Es deprimente esta gestión del señor, no digo doctor, del señor Segundo Acho (titular de Essalud). Es un médico del Ministerio de Salud, no es de nuestras canteras de trabajo. O sea, no le importa nada a este señor”, expresó uno de los representantes sindicales, quien reiteró su malestar con las decisiones administrativas.

En este quinto día de protestas, los principales servicios perjudicados incluyen farmacia, consultorios externos y exámenes especializados, junto al servicio Padomi y la gestión de citas para adultos mayores. Las imágenes y testimonios dan cuenta de una institución presionada por el volumen de la demanda y la falta de soluciones rápidas a reclamos de larga data.

Temas Relacionados

EssaludHospital RebagliatiHuelgaProtestas en Perúperu-noticias

Más Noticias

Cumpleaños del papa León XIV: Peruanos llevan gran banderola al Vaticano por su onomástico número 70 y le hacen llegar invitación

Una delegación peruana se hizo presente en la Plaza de San Pedro con una gran banderola alusiva a Monsefú, Chiclayo, durante la primera celebración de cumpleaños del pontífice en la Santa Sede

Cumpleaños del papa León XIV:

Incendio en el Misti: plan de salud y autoridades en alerta máxima tras arrasar 48 hectáreas en Arequipa

Brigadistas, policías y militares continúan desplegados en las faldas del volcán, donde el difícil acceso y los vientos mantienen activos varios focos de calor

Incendio en el Misti: plan

Ashley Vargas, la piloto que perdió la vida durante su vuelo de graduación, tendrá una misa conmemorativa a 4 meses de su fallecimiento

La familia de la alférez de la Fuerza Aérea invita a la comunidad a participar en la ceremonia religiosa, que se realizará el próximo sábado de septiembre

Ashley Vargas, la piloto que

Se registró un sismo de 4.1 en Datem del Marañón, Loreto

Perú se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde suceden el 80% de los sismos más fuertes del mundo

Se registró un sismo de

Ignacio Buse derrotó a Nuno Borges y le dio clasificación histórica a Perú a las ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026

Nacho logró remontar a Portugal y logró una clasificación histórica para el equipo peruano. El partido quedó 3-6, 6-3 y 6-2

Ignacio Buse derrotó a Nuno
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso mochasueldos: inicia proceso de

Caso mochasueldos: inicia proceso de extradición del exasesor de congresista María Agüero detenido en España

Censura de Juan José Santiváñez: Ruth Luque asegura que faltan solo 9 firmas para presentar moción contra el ministro de Justicia

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

Congreso: Proponen crear un Sistema Nacional de Alimentación Escolar que responda al Parlamento sobre el cumplimiento de metas

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina señala que Maju

Magaly Medina señala que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo siguen viviendo juntos: “Tampoco nos mientas así”

Pudy Ballumbrosio: su eterna gratitud a Christian Meier, las lecciones de Bárbara Mori y una carrera que despega tras ‘Mistura’

El Edu, Mario Colomina y María Pía Copello, los creadores de contenido que realizaron divertidas campañas por el pan con chicharrón

Gisela Valcárcel cerró la Teletón 2025 superando la meta en favor del Hogar Clínica San Juan de Dios

Zully afirma: “Ahora me presento como la nueva reina de Kick” luego del veto de TikTok hasta 2030

DEPORTES

Ignacio Buse derrotó a Nuno

Ignacio Buse derrotó a Nuno Borges y le dio clasificación histórica a Perú a las ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

A qué hora juega Universitario vs Melgar: partido en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los cuatro goles del Deportivo Garcilaso contra Alianza Lima, en el primer tiempo, por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La dura derrota de Alianza Lima 3-4 ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025