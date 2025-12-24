Edad para ingresar a inicial 2026: Minedu ratifica que educación comienza desde los 3 años cumplidos a esta fecha

Autoridades advierten que modificar la fecha de corte ampliaría brechas de maduración y podría afectar el aprendizaje y la autoestima de los más pequeños. - Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) ratificó que el ingreso al nivel inicial en 2026 se realizará únicamente para niñas y niños que hayan cumplido tres años hasta el 31 de marzo de ese año. Esta disposición responde a un enfoque pedagógico que prioriza el desarrollo integral de la infancia y respeta los ritmos de maduración propios de esta etapa formativa.

Un criterio que protege el desarrollo infantil

La decisión del Minedu busca asegurar el bienestar emocional, cognitivo y social de los estudiantes más pequeños. Las autoridades remarcan que, en la primera infancia, incluso diferencias de meses pueden influir de manera significativa en el desarrollo del lenguaje, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y el pensamiento lógico.

Según explicó el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, la edad cronológica utilizada como criterio de ingreso “es un criterio protector, no arbitrario. Respetar el corte al 31 de marzo permite asegurar que los niños ingresen al sistema educativo cuando cuentan con la madurez necesaria para aprender, convivir y desarrollarse plenamente”.

No se modificará fecha

Diversos estudios, tanto nacionales como internacionales, demuestran que los niños más pequeños dentro de un mismo grado enfrentan retos adicionales en comprensión lectora, matemática, comunicación oral y convivencia escolar. Además, suelen experimentar mayores niveles de inseguridad y menor participación en clase, así como un riesgo elevado de fracaso escolar temprano.

Modificar la fecha de corte, advierte el Ministerio de Educación, podría ampliar la diferencia de edad hasta en 16 meses entre estudiantes de un mismo grado. Esta brecha resulta significativa en un periodo en el que los infantes son altamente sensibles a experiencias de estrés o exigencias inadecuadas. El objetivo es evitar que los niños enfrenten demandas escolares para las que aún no están listos, resguardando así su seguridad emocional, autoestima y disposición para aprender.

Una educación inicial centrada en el juego y la exploración

El ministro Figueroa Guzmán recordó que la educación inicial tiene como finalidad fortalecer competencias mediante el juego, la exploración y la interacción, y no acelerar la adquisición de contenidos formales. “La infancia no es una carrera. Respetar sus tiempos es la base para construir aprendizajes sólidos y duraderos”, afirmó el titular del sector, al reafirmar el compromiso de su gestión con una educación que coloca el bienestar de la niñez en el centro.

La política del Minedu subraya que una trayectoria educativa adecuada comienza por respetar cada etapa del desarrollo infantil. De esta manera, se busca garantizar que el ingreso a la educación inicial se dé en condiciones óptimas, favoreciendo el desarrollo pleno y saludable de las niñas y niños del país.

Matrícula digital para el año escolar 2026

Por otro lado, el Minedu implementará un sistema de matrícula digital en veinte unidades de gestión educativa local (UGEL) para el año escolar 2026. Esta medida permitirá a los padres de familia solicitar vacantes para sus hijos en los niveles de inicial, primaria y secundaria de manera remota, evitando filas, trámites presenciales y cobros indebidos. La plataforma oficial, https://matriculadigital.pe/, estará disponible desde el 19 de enero, facilitando el acceso a una gestión educativa más eficiente y transparente.

¿Cómo matricular a mi hijo este 2026?

Para el proceso de matrícula escolar 2026 en la modalidad presencial, las familias deberán presentar su solicitud de vacante entre el 2 y el 11 de enero de 2026 directamente en la institución educativa de su preferencia. Según el cronograma oficial, la revisión de estas solicitudes tendrá lugar del 12 al 18 de enero, seguida por la asignación de vacantes del 19 al 30 de enero. Finalmente, entre el 31 de enero y el 4 de febrero, los estudiantes aceptados serán registrados en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE).

En paralelo, el Ministerio de Educación implementará la modalidad digital de matrícula a través de su plataforma virtual oficial en seis regiones del país. A partir del 19 de enero, las familias podrán presentar sus solicitudes en línea para acceder a alguna de las 2.711 instituciones educativas públicas incluidas en el proceso, que abarcan 20 UGEL focalizadas de Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias. La matrícula digital está dirigida a facilitar el acceso y la gestión de vacantes en regiones seleccionadas, permitiendo la postulación remota y centralizada a través del portal habilitado por el Minedu.