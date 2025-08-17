Día del Niño en Perú: una celebración marcada por la brecha en la educación inicial

La Educación Inicial es la base para que los niños y jóvenes de nuestro país tengan un buen desempeño en la vida. (Andina)

En el marco de la celebración del Día del Niño en Perú, los reflectores se posan sobre una realidad que persiste año tras año y que hoy adquiere particular urgencia: más de 400.000 menores, entre 3 y 5 años, permanecen fuera de la educación inicial en todo el país, según cifras difundidas en mayo último por el Ministerio de Educación (Minedu) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este dato no solo revela una brecha numérica, sino que compromete el desarrollo integral de miles de peruanos en su etapa más crucial.

La conmemoración del Día del Niño suele estar marcada por gestos festivos y actividades dedicadas a la infancia. Sin embargo, al analizar la situación actual, la fecha adquiere un cariz más desafiante para autoridades y sociedad civil. La ausencia de acceso a la educación temprana ha sido definida por expertos en desarrollo infantil como un “riesgo” que trasciende el aula: impacta el lenguaje, las habilidades sociales y la estabilidad emocional, limitando el potencial de aprendizaje y adaptación de los menores.

En este contexto, persisten importantes barreras vinculadas a la infraestructura educativa. Un reporte del Instituto Peruano de Economía (IPE) indica que 843.000 niños estudian en escuelas públicas de nivel inicial y primaria cuya infraestructura se encuentra en alto riesgo de colapso. Esta cifra equivale al 23,7 % de los estudiantes de esos niveles. En las regiones de Cajamarca, Amazonas y Apurímac, el porcentaje supera el 35 %. Estos datos ponen en evidencia la urgencia no solo de ampliar el acceso, sino también de garantizar condiciones seguras y adecuadas para el aprendizaje en la primera infancia.

En muchas áreas rurales, el acceso desigual a materiales, docentes y espacios adecuados restringe el desarrollo integral en la primera infancia. - Andina

El cerebro en la primera infancia

Según el Ministerio de Educación, la disparidad de acceso a la educación inicial no distingue entre zonas rurales y urbanas, aunque se intensifica en regiones periféricas y comunidades vulnerables. Pese a los esfuerzos estatales por universalizar la matrícula, miles de niños aún crecen al margen de los centros educativos.

El acceso a los colegios no puede entenderse como un lujo, es una necesidad urgente y un derecho fundamental. La ciencia suma nuevos argumentos para subrayar la urgencia de atender la educación en la primera infancia. “En los primeros cinco años, el cerebro humano alcanza un 90% de su desarrollo total. Las experiencias y estímulos recibidos en este período son determinantes para la conformación de conexiones neuronales que influirán en el aprendizaje y el comportamiento”, explica Helena Calle, neurocientífica y directora de Experiencias Digitales en Innova Schools.

La especialista detalla que los entornos de aprendizaje tempranos de calidad ofrecen a los pequeños la base de la que dependerán habilidades clave para el futuro. Respalda sus declaraciones en los hallazgos de la neurociencia, que señalan prácticas educativas sencillas, pero de efecto profundo.

El Día del Niño pone sobre la mesa la urgencia de garantizar el derecho a la educación temprana para el desarrollo pleno de la infancia. (Andina)

Cinco prácticas clave para un desarrollo infantil pleno

Las investigaciones en neurociencia y educación muestran que el entorno en el que se desenvuelven los niños durante sus primeros años impacta de manera decisiva en su desarrollo físico, emocional y cognitivo. Las experiencias que viven, los juegos que comparten y los estímulos que reciben se traducen en conexiones neuronales que serán la base de su aprendizaje futuro y su adaptación social.

La profesora Helena Calle resalta que no basta con la presencia en una institución educativa; es fundamental promover prácticas específicas, respaldadas por la ciencia, capaces de potenciar realmente el crecimiento integral. La combinación de estímulos adecuados durante esta etapa no solo favorece que los niños alcancen hitos importantes en el presente, sino que determina la solidez de sus habilidades sociales, emocionales, comunicativas y académicas de cara al futuro.

El juego guiado y la música no solo entretienen, sino que potencian conexiones cerebrales y habilidades esenciales en la infancia.

Calle destaca cinco acciones fundamentales sustentadas por la neurociencia:

Lectura en voz alta y repetitiva , que refuerza el desarrollo del lenguaje, la cognición y la esfera socioemocional. Los beneficios no se limitan a la adquisición de nuevo vocabulario; el contexto y la interacción dotan de significado real al aprendizaje.

Juego interactivo , tanto con pares como con adultos, fomenta la confianza, la cooperación y la tolerancia. Además, integra aspectos emocionales y cognitivos, propiciando que los niños aprendan a resolver conflictos y expresar emociones.

Música como estímulo de áreas cerebrales asociadas al lenguaje, la memoria, la comprensión matemática y la atención. La música, según la experta, actúa como un puente hacia la curiosidad y la exploración sensorial.

Exposición al vocabulario y estructuras complejas de lenguaje , mediante juegos y ejercicios de escritura, robustecen la lectoescritura, piedra angular de todos los aprendizajes futuros.

Educación inicial de calidad, con experiencias ricas y variadas que incrementan las probabilidades de éxito académico, disminuyen las conductas de riesgo en la adolescencia y favorecen la inclusión social en la adultez.

La neurocientífica subraya: “Estas actividades no representan simple entretenimiento, constituyen los cimientos para la confianza, la creatividad y la atención. Cuanto antes se inicien y más consistentes sean, mayor será el impacto positivo”.

Material didáctico y recursos visuales enriquecen un aula, mostrando entornos diseñados para estimular la creatividad en la infancia.

Los efectos duraderos de la educación inicial en la vida adulta

Estudios de seguimiento a largo plazo han evidenciado que quienes reciben una base educativa sólida en la infancia tienen más probabilidades de culminar su escolaridad, acceder a estudios superiores y desarrollarse profesionalmente. Además, presentan menores tasas de exclusión social, junto a mejores indicadores de bienestar físico y mental en su vida adulta.

La celebración del Día del Niño en Perú, más allá de festividades, invita a repensar el compromiso estatal y familiar con la primera infancia. La garantía de acceso a una educación inicial de calidad se perfila, de acuerdo con los datos oficiales y los aportes científicos, no solo como un derecho, sino como la estrategia más eficaz para reducir la desigualdad y construir futuros más prometedores para todos los niños del país.