Cronograma ONP de diciembre 2025: conoce las fechas del último pago de pensiones en el año vía Banco de la Nación

Para asegurar pagos sin problemas, la ONP definió un cronograma según la modalidad de cobro de cada pensionista. Foto: Andina

Desde inicios de este año, la Oficina de Normalización Previsional difundió el calendario íntegro de pagos correspondiente a todo el 2025, incluyendo las fechas previstas para junio. El cronograma abarca a los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones, tanto de los regímenes 19990 y 20530 como de aquellos que perciben su asignación bajo esquemas especiales, como el servicio de entrega a domicilio.

Para garantizar que los desembolsos se realicen de manera segura y sin contratiempos, la ONP fijó días diferenciados según la modalidad de cobro escogida por cada beneficiario. Además, exhortó a los jubilados a verificar con anticipación las fechas que les corresponden y a extremar precauciones al momento de recibir el pago, en especial cuando este se efectúa en sus viviendas.

Decreto Ley Nº 19990

Tipo de pago: abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif.

Fecha de pago según primera letra del apellido paterno:

A – C: 5 de diciembre.

D – L: 10 de diciembre.

M – Q: 11 de diciembre.

R – Z: 12 de diciembre.

Convenios internacionales: 15 de diciembre.

Incluye pensionistas Ley N° 27803

Pago a domicilio: del 16 al 29 de diciembre.

Las personas cuyo apellido inicia en D a la L cobran el 10 de diciembre. Foto: IPE

Otros regímenes ONP

Decreto Ley N° 18846

Tipo de pago:

Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de diciembre.

Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 22 al 29 de diciembre.

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo

Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de diciembre.

Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 22 al 29 de diciembre.

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros

Tipo de pago:

Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de diciembre.

Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo

Tipo de pago:

Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif: 15 de diciembre.

Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.

El pago a domicilio para el régimen 19990 es del 5 al 29 de diciembre. Foto: TV Perú

El retiro AFP se aprobó, ¿pero y el retiro ONP?

Aunque recientemente se aprobó el retiro de fondos del sistema privado de pensiones (AFP), la situación de Oficina de Normalización Previsional (ONP) es muy distinta: hasta ahora, el retiro de sus aportes no se ha convertido en un beneficio generalizado.

En el Congreso peruano, durante 2025 se han presentado varios proyectos que proponen retirar recursos del sistema público de pensiones —es decir, de la ONP— por montos que podrían alcanzar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (aproximadamente S/ 21.400). Una de estas iniciativas incluso fue aprobada en comisión, pero con un alcance muy limitado: permitir un retiro reducido (un cuarto de una UIT) y solo para adultos mayores con menos de 10 años de aportes y que padezcan enfermedades graves.

En consecuencia, aunque existen varias propuestas y una expectativa pública importante —especialmente en un contexto de retiro AFP—, la realidad es que el retiro de fondos de la ONP no ha sido aprobado como una medida general para todos los afiliados. Por tanto, quienes están afiliados al sistema público aún no pueden contar con un marco legal definitivo para retirar sus aportes.