Perú

Comisión de Trabajo aprobó bono ONP de S/1.337,5 como alternativa al retiro, pero lleva siete meses estancado

Congreso aún no debate la medida en el Pleno. Tras la demora en ver el tema, los congresistas han vuelto a presentar proyectos de retiro de ONP de hasta 4 UIT

Diversos congresistas han presentado proyectos de ley que buscan que los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) puedan retirar los aportes que realizaron para asegurarse una pensión, hasta por el monto de 4 UIT (S/21.400).

Pero en abril de este 2025, dos de estos proyectos ya fueron debatidos en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y fueron replanteados para aprobar un dictamen que entregaría un cuarto de UIT como bono para algunos afiliados de la ONP, aquellos con enfermedades terminales y crónicas.

Este dictamen ha demorado tanto en pasar al Pleno, que otros congresistas siguieron presentado proyectos de Ley para validar el retiro ONP, de todos modos, a pesar que la Comisión de Trabajo ya había dictaminado sobre este tema. Ya van sietes meses desde ese abril y se han sumado diez proyectos más que piden esta devolución de aportes a la ONP.

La propuesta del retiro ONP
Dictamen aún no se debate

Dos proyectos de ley planteaban la medida del retiro de aportes a la ONP, pero estos en su momento sí pasaron por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y fueron replanteados dado el elevado costo fiscal y además por que el Tribunal Constitucional se pronunció anteriormente por una medida similar declarándola “inconstitucional”.

El texto señalaba que “el máximo intérprete de la carta magna declaró inconstitucional por el fondo y la forma la Ley 31083, Ley que establece un régimen especial facultativo de devolución de los aportes para los aportantes activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19990 administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), por cuya razón aprobar los proyectos legislativos materia del presente dictamen bajo el concepto de devolución de aportes, podría colisionar con el fallo contenido en la sentencia 151-2021″.

Por esto, la medida del retiro ONP no podría ser aprobada o de ser aprobada pasaría por este obstáculo y no se haría efectiva. Así, en vez de eso, el dictamen quedó en separase del retiro ONP y plantear el pago de un cuarto de UIT como beneficio excepcional por aportes menores de diez años en el Sistema Nacional de Pensiones, a favor de los adultos mayores con enfermedades crónicas degenerativas o enfermedades terminales. Como se sabe, esto equivale, al 2025, a S/1.337,5.

Se sumaron más de 10 proyectos

Así, en medio de esta demora para debatir este tema, se fueron sumando más proyectos de retiro de ONP, los cuales no han sido debatidos ni en la Comisión de Economía ni en la de Trabajo. Estos son los siguientes:

  1. Proyecto de ley que faculta el retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/21.400) de los fondos de la ONP
  2. Proyecto de ley que otorga, de manera extraordinaria, un bono equivalente de hasta 2 UIT (S/10.700) a los afiliados del SNP: Este se nombra diferente, pero dentro es similar a un retiro ONP.
  3. Proyecto de ley que autoriza el retiro extraordinario de hasta 4 UIT de los fondos aportados a la ONP
  4. Proyecto de ley que faculta el retiro extraordinario y voluntario de los fondos aportados a la ONP de hasta 5 UIT y dispone un incremento en la pensión de jubilación de los asegurados en el SNP
  5. Proyecto de ley que dispone el retiro extraordinario y voluntario de los fondos aportados a la ONP de hasta 4 UIT y estipula un incremento de pensión de jubilación a favor de las familias peruanas con la finalidad de contribuir con la reactivación económica del país
  6. Ley que autoriza el retiro extraordinario de hasta 2 UIT de los aportes realizados a la ONP y establece un incremento progresivo del tope máximo de pensión de jubilación
  7. Ley que establece la autorización excepcional del retiro voluntario de hasta 5 UIT de sus fondos de los aportantes y ex aportantes a la ONP
  8. Ley que autoriza excepcionalmente el retiro facultativo de hasta por 4 UIT de los aportes realizados a la ONP y establece otras medidas
  9. Ley que faculta el retiro extraordinario y voluntario de hasta 5 UIT, de sus fondos para aportantes y ex aportantes a la ONP en el contexto de la recesión económica
  10. Ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de hasta 4 UIT de sus fondos para aportantes y ex aportantes a la ONP.

