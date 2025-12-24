Cómo proteger a las mascotas del ruido en Navidad: recomendaciones y cuidados para evitar que afecten su salud

Mascotas pueden sufrir graves consecuencias a causa de los fuegos artificiales durante Navidad. (Composición Infobae/Nicol Chauca)

La Navidad y el Año Nuevo son fechas de celebración para las familias, pero para nuestras mascotas puede convertirse en una pesadilla. El estruendo de los fuegos artificiales y la pirotecnia no solo les genera miedo, sino que puede provocarles taquicardia, desorientación y, en casos extremos, paros cardíacos.

En entrevista con Andina TV, el médico veterinario Peter Mezzich enfatizó que la prevención es la clave. “Lo ideal es hacer las cosas con tiempo, mínimo tres o cuatro semanas antes”, señaló. Sin embargo, si el tiempo te ha ganado, existen estrategias inmediatas para mitigar el impacto del ruido y garantizar el bienestar de los engreídos de la casa.

Acondicionar nuestra casa para que sea su refugio

Una de las recomendaciones principales de Mezzich es la creación de un área de seguridad dentro del hogar. No se trata de encerrar al animal, sino de construir un entorno donde se sienta protegido.

“Se deben cerrar las ventanas y colocar toallas en el borde inferior de las puertas para que no entren los ruidos. Se debe acostumbrar al animal a entrar ahí con premios, que sea algo positivo para él como un juguete especial o una comida que nunca le das”, explicó el especialista. En este espacio, el tutor debe actuar como soporte emocional, jugando con la mascota o simplemente acompañándola para que asocie el lugar con tranquilidad.

Un detalle crucial que mencionó el veterinario es el respeto al espacio de nuestras mascotas. “Si el perrito o gato se pone muy apegado, hay que darle soporte emocional; pero si rehúye, no hay que tratar de forzarlo o cogerlo, porque debido al estrés podría agredir al dueño”.

La tecnología a favor de los animales

El uso de sonidos ambientales o musicoterapia es una herramienta poderosa para “enmascarar” las explosiones exteriores. El especialista recomienda poner música clásica o “sonido neutro” dentro del cuarto de seguridad.

Incluso, una técnica de desensibilización podría ser grabar una pista con sonidos de cohetes y ponerla en volumen mínimo mientras la mascota juega o come. “Poco a poco se va subiendo el sonido y el animalito se viene acostumbrando; le será cada vez menos fastidioso”, indicó Mezzich a Andina TV, precisando que, aunque es ideal hacerlo desde cachorros, los adultos también pueden aprender.

Para los gatos, la música clásica está especialmente estudiada y suele tener un efecto relajante muy superior al de otros géneros, ayudándoles a sobrellevar las horas pico de las detonaciones.

¿Medicarlos o no? Alternativas para calmar a tus mascotas

Ante la desesperación por ver a sus mascotas sufrir, muchos dueños recurren a sedantes de farmacia humana, lo cual puede ser mortal. Mezzich advirtió sobre el uso de la acepromazina (comúnmente vendida en gotas), la cual está contraindicada. “Te da la sensación de que estás consciente, pero no puedes moverte, lo cual es peor para el animal porque el miedo sigue ahí pero está paralizado”, advirtió.

El médico veterinario Peter Mezzich explica diversas alternativas para reducir el estrés que sufren las mascotas por los fuegos artificiales en Navidad y Año Nuevo.| Video: Andina TV

Como alternativa de “primera línea”, el veterinario sugiere:

Nutracéuticos: Elementos naturales como valeriana, triptófano o teína.

Feromonas de apaciguamiento: Disponibles en sprays o difusores que emulan el olor de la madre al lactar, brindando paz al animal.

Sustancias con caseína hidrolizada: Ayudan a calmar la ansiedad de forma natural sin efectos secundarios severos.

En casos de fobias críticas, se pueden usar fármacos como la pregabalina o gabapentina, pero siempre bajo receta médica y tras realizar una prueba días antes para descartar efectos adversos, dado que algunos animales con condiciones médicas o especiales pueden no aguantar la medicación o ponerse eufóricos en lugar de calmarse.

Consejos de último minuto: Seguridad y el método Tellington

Perros y gatos se esconden asustados por la pirotecnia, un recordatorio de los riesgos y peligros que enfrentan las mascotas durante eventos con fuegos artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no tuviste tiempo de entrenar a tu mascota, toma estas medidas de emergencia para la nochebuena y el 25 de diciembre:

Puertas y ventanas selladas: El susto hace que los perros corran sin rumbo. Mantén las salidas cerradas para evitar que escapen y se pierdan. Identificación obligatoria: Asegúrate de que lleve su collar con placa y datos de contacto actualizados. Es su pasaporte de regreso a casa si ocurre un accidente. El método Tellington TTouch: Consiste en realizar un vendaje estratégico sobre el cuerpo del perro. La presión ligera de la tela estimula el sistema nervioso y ayuda a que el animal se sienta más “sujeto” y seguro de sí mismo. Distracción con comida: Durante los estallidos, ofrece premios de alto valor (mantequilla de maní para perros, camote sancochado) para desenfocar su atención del ruido.