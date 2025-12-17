“No solo es un susto, es un trauma”: así daña el estruendo de los fuegos artificiales a personas con TEA en Navidad

Recomendaciones para aquellas familias que buscan prevenir inconvenientes durante las fiestas de fin de año | Video: Exitosa Noticias

A pocos días de la celebración de la Navidad, Milagros Huamán, fundadora de la asociación Soy Autista y Qué, lanzó una alerta pública para concientizar a la población sobre los riesgos que implica el uso de pirotécnicos estruendosos en personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones con hipersensibilidad sensorial.

Huamán advirtió que los fuegos artificiales con alto impacto sonoro pueden generar consecuencias severas en personas con autismo, debido a que no logran filtrar los estímulos auditivos. “El ruido les llega de forma abrupta y extremadamente intensa, afectándolos emocional y psicológicamente. No es solo un susto, es un trauma”, explicó en Exitosa Noticias.

La representante de la asociación señaló que, en algunos casos, el impacto del sonido puede provocar crisis de ansiedad, convulsiones, caídas, pérdida del conocimiento e incluso desenlaces fatales, como ya ha ocurrido en otros países. “El nivel de estrés que se genera es tan alto que puede desencadenar reacciones físicas graves. No queremos que eso ocurra en el Perú”, enfatizó.

Campaña ‘Celebra sin Pirotecnia’

Desde hace varios años, la asociación 'Soy Autista y Qué’ impulsa la campaña ‘Celebra sin Pirotecnia’, con el objetivo de reducir el uso de artefactos ruidosos durante Navidad y Año Nuevo. Según Huamán, estas fechas suelen ser especialmente difíciles para las familias con integrantes dentro del espectro autista, siendo el Año Nuevo el momento de mayor exposición al ruido.

Personas autistas con un grado de hipersensibilidad sensorial son afectadas cada Navidad y Año Nuevo por los cohetones y otros fuegos artificiales | Foto composición: Infobae Perú

La activista remarcó que muchas personas desconocen que el autismo implica una condición sensorial particular, por lo que pidió mayor información y empatía. “Si un vecino sabe que en su entorno hay una persona con autismo, lo mínimo es evitar el uso de pirotécnicos. No se trata de prohibir la celebración, sino de no dañar a otros”, señaló.

Asimismo, recordó que gran parte de los pirotécnicos utilizados de manera informal no solo afectan a personas con TEA, sino que también generan incendios, accidentes graves, amputaciones y muertes, además de perjudicar a adultos mayores, personas hospitalizadas y mascotas.

Recomendaciones para las familias

Milagros Huamán brindó una serie de recomendaciones dirigidas a las familias con niños y niñas dentro del espectro autista o con alta sensibilidad auditiva. Entre ellas, sugirió preparar previamente a los menores explicándoles qué son los pirotécnicos, incluso mediante videos educativos, para reducir el impacto emocional ante la exposición al ruido.

También recomendó dialogar con los vecinos para informar sobre la condición del niño y solicitar comprensión, así como adquirir audífonos aislantes de sonido, que pueden encontrarse en tiendas de seguridad industrial. “No son costosos y pueden marcar una gran diferencia si el niño los tolera”, indicó.

En caso de no contar con estos recursos, Huamán aconsejó anticiparse a las horas de mayor ruido y acompañar constantemente al menor, evitando dejarlo solo. Además, sugirió el uso de almohadas o cojines para amortiguar el sonido y brindar contención física y emocional. “El acompañamiento es clave, porque el niño puede asustarse al punto de autolesionarse”, precisó.

Importancia del diagnóstico temprano

No se busca negar los desafíos, sino cambiar el enfoque: el orgullo autista desafía la mirada que reduce a déficit y exige espacios donde se valore la autenticidad sin obligar a encajar. (doctoraki)

Huamán también dirigió un mensaje a los padres que sospechan que sus hijos podrían presentar señales de autismo, como retrasos en el desarrollo, hiperactividad, falta de contacto visual, ecolalia o dificultades para concentrarse. Recalcó la importancia de acudir oportunamente a un neurólogo o psiquiatra para una evaluación profesional.

“No hay que dejar pasar el tiempo ni minimizar las señales. Un diagnóstico temprano permite iniciar terapias y brindar herramientas que ayudarán al niño a desarrollar habilidades”, afirmó. Asimismo, instó a las familias a no aislarse y a buscar apoyo en otras personas que atraviesan procesos similares.

Redes de apoyo

La fundadora de Soy Autista y Qué informó que la asociación brinda orientación y acompañamiento a padres y cuidadores a través de sus redes sociales, donde realizan labores de concientización sobre el autismo y el apoyo familiar tras el diagnóstico.

“Cada persona con autismo es diferente y tiene necesidades particulares. Lo importante es mirar a nuestros hijos con amor, comprensión y paciencia, y construir su futuro paso a paso”, concluyó.