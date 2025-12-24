Perú

Comisión del Congreso volverá a citar a ministros de Educación y Economía por incertidumbre en Beca 18

El presidente de la Comisión de Educación arremetió contra los titulares del Minedu y MEF tras ausentarse de la sesión

El presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, expresó su preocupación por el recorte presupuestal para Beca 18 y critica la ausencia de los ministros de Educación y Economía en la sesión de emergencia. | Video: Canal N

La incertidumbre para miles de postulantes a Beca 18 se prolongará hasta el próximo año. El presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, confirmó que volverá a citar con carácter de urgencia a los ministros de Educación, Jorge Figueroa, y de Economía, Denisse Miralles, para la primera semana de enero. Esta decisión surge tras el desplante de ambos funcionarios a la sesión extraordinaria del lunes 22 de diciembre, donde debían explicar el severo recorte presupuestal que pone en jaque la continuidad del programa para la educación superior.

En declaraciones a Canal N, Montalvo rechazó las justificaciones de los ministros sobre “compromisos previos”. “Cuando es una sesión de emergencia, no hay ‘pero’ que valga. Quiere decir que al ministro de Educación no le interesa la juventud, no le interesa la educación de la gente pobre, porque los que gozan de este beneficio son jóvenes de extrema pobreza”, fustigó el legislador de Perú Libre.

(Composición Infobae/Nicol Chauca)

Resultados postergados y estudiantes en el “limbo”

Uno de los puntos más críticos revelados tras la inasistencia de los ministros es el cambio en el cronograma oficial. Aunque inicialmente se anunció que la lista de preseleccionados se publicaría este 22 de diciembre, el Pronabec postergó oficialmente el anuncio para enero de 2026. Esta situación deja a más de 97 mil jóvenes sin saber si podrán iniciar sus trámites de admisión universitaria.

Montalvo lamentó que el Ejecutivo priorice las festividades por encima de la crisis educativa.

“Estamos viendo la fecha para la primera semana de enero, porque ya vienen las fiestas navideñas y de fin de año. Sin embargo, quien les habla está para trabajar en cualquier momento. Yo no miro si es mi cumpleaños o Navidad cuando hay un tema urgente, debemos dejar de lado, y atender el caso de los alumnos becarios”, sentenció, criticando que el aplazamiento de los resultados responda directamente a la falta de fondos para financiar las vacantes prometidas.

Advierten posible reducción en el
Advierten posible reducción en el número de nuevas becas por falta de recursos| Pronabec

El “hachazo” presupuestal

La crisis de Beca 18 tiene un origen técnico que los ministros han evitado explicar ante el Congreso: un recorte del 90% en el presupuesto para el 2026. Según denunció el exministro Ricardo Cuenca, los recursos destinados pasaron de una proyección de S/ 529 millones a tan solo S/ 50 millones. Con esta partida ínfima, el Estado solo estaría en capacidad de otorgar alrededor de 2.000 becas, muy lejos de las 20.000 que el Gobierno de Dina Boluarte anunció con bombos y platillos meses atrás.

Este déficit de más de 600 millones de soles significa que miles de estudiantes de alto rendimiento que rindieron su examen en noviembre quedarían fuera del sistema. Montalvo instó a que los ministros dejen de lado las evasivas y expliquen por qué se permitió este recorte que “condena” el futuro de talentos jóvenes.

La Comisión de Educación del Congreso convocó con carácter de urgencia a los titulares de Economía y Educación para que informen sobre el recorte presupuestal que pone en peligro miles de becas previstas para el 2026. Fuente: Canal N

Comisión de educación entre ausencias y llanto

La nueva citación para enero está marcada por el tenso ambiente vivido el último lunes. Montalvo expresó su dolor ante los escaños vacíos de Figueroa y Miralles, un hecho que calificó como un desplante no solo al Congreso, sino a los jóvenes que llegaron desde diversas regiones para escuchar soluciones.

En un momento de alta carga emocional, el legislador recordó su propia historia personal antes de que la sesión fuera suspendida. “Soy provinciano, no soy millonario, soy mototaxista. Me duele el corazón al escuchar sus palabras… yo voy a terminar una carrera”, expresó

Montalvo entre sollozos, recibiendo el respaldo de los asistentes que arengaban en la sala. Este quiebre simbolizó la desesperación de los gremios estudiantiles ante un recorte que, según advierten, podría significar el fin de Beca 18 para la promoción 2026.

Congresista Segundo Montalvo se puso a llorar en una sesión de la Comisión de Educación. Canal N

