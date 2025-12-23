Perú

Congreso exige a Gobierno de José Jerí pronunciarse y garantizar la Beca 18 para los 20 mil estudiantes en extrema pobreza

Presión parlamentaria crece tras el recorte presupuestal que limita la cobertura de becas y deja a miles de jóvenes sin certezas sobre su acceso a la educación superior

El recorte de fondos públicos pone en riesgo la continuidad de programas educativos que benefician a jóvenes de bajos recursos, mientras crece la presión social y política. | Canal N

El Parlamento demandó al Ejecutivo de José Jerí que garantice el financiamiento de la Beca 18 para veinte mil jóvenes en situación de pobreza extrema, en medio de un clima de incertidumbre por el recorte presupuestal aprobado para el año 2026. La Comisión de Educación, presidida por Segundo Montalvo, cuestionó la ausencia reiterada de los ministros de Educación y Economía en las sesiones de explicación, lo que fue calificado como una falta de respeto hacia los becarios y la propia institución. “No es posible que las autoridades se burlen de una citación; la preocupación es real y afecta a más de veinte mil becarios a nivel nacional”, afirmó Montalvo.

En el Congreso se advirtió que la octogésima quinta disposición complementaria de la Ley 32 513 solo menciona S/50 millones para nuevas becas, cifra que los legisladores consideran insuficiente para cubrir la demanda. La falta de claridad sobre la cantidad final de beneficiarios, sumada a la ausencia de los funcionarios convocados, ha profundizado el malestar entre los postulantes y sus familias.

Promesas incumplidas y recorte presupuestal

El gobierno anterior, liderado por Dina Boluarte y el exministro Morgan Quero, ofreció ampliar el alcance de la Beca 18 y otros programas como Beca Tec y Permanencia, con la meta de beneficiar a cerca de treinta y ocho mil estudiantes. Esta promesa generó grandes expectativas entre los más de noventa mil jóvenes que participaron en el Examen Nacional de Preselección en noviembre. Sin embargo, la Ley de Presupuesto 2026 asignó solo S/50 millones adicionales de los S/793 millones solicitados por Pronabec, lo que restringe el acceso a apenas dos mil o dos mil quinientas becas nuevas.

Más de 1,300 estudiantes fueron
Más de 1,300 estudiantes fueron apoyados con viajes para rendir el examen de Beca 18. (Foto: Midis)

La publicación de los resultados de preselección, pautada inicialmente para diciembre, se pospuso sin fecha definida, mientras colectivos juveniles y exbecarios exigen transparencia en el proceso.

Crisis institucional y protestas

La crisis se agravó con la renuncia de Alexandra Ames a la dirección ejecutiva de Pronabec, quien atribuyó el problema a una interpretación errónea de las cifras por parte del MEF. La escasez de fondos motivó la convocatoria de movilizaciones nacionales por parte de la Red Nacional de Juventudes (Renajuv) y agrupaciones de exbecarios, que reclaman respuestas claras sobre el futuro de las becas.

La ministra de Economía, Denisse Miralles, calificó de “irresponsable” la promesa de aumentar los cupos sin respaldo financiero, pero aseguró que el gobierno priorizará la continuidad de aproximadamente treinta mil becarios, mediante reasignaciones o créditos suplementarios. El presupuesto total para Pronabec en 2026 ronda los S/1.429 millones, pero la mayor parte está comprometida en becas ya vigentes.

La titular del MEF explicó
La titular del MEF explicó que se han realizado modificaciones en el presupuesto para cubrir la totalidad de las ayudas educativas ofrecidas. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Exigencias de transparencia y definiciones urgentes

Las protestas del 19 de diciembre y las reiteradas convocatorias parlamentarias reflejan el descontento social por la falta de definiciones. “Los jóvenes que postularon el dieciséis de noviembre viven en absoluta incertidumbre”, advirtió el presidente de la Comisión de Educación. Parlamentarios propusieron priorizar las vacantes en universidades públicas ante la limitada disponibilidad de fondos para instituciones privadas.

La situación actual mantiene a miles de jóvenes a la espera de una decisión definitiva sobre su futuro académico, mientras el debate político y presupuestal continúa sin resolverse.

