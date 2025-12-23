Perú

Congresista Segundo Montalvo rompe en llanto en pleno debate por Pronabec: “Soy mototaxista, no millonario”

Durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, el parlamentario expresó su preocupación por el presupuesto de becas para 2026 y cuestionó la ausencia de los ministros de Economía y Educación convocados al debate

Congresista Segundo Montalvo se puso a llorar en una sesión de la Comisión de Educación. Canal N

El debate por el financiamiento de las becas educativas para el 2026 dejó un momento inesperado en el Congreso. Durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, el congresista Segundo Montalvo, representante de Perú Libre y presidente de dicho grupo de trabajo, expresó públicamente su malestar por la ausencia de los ministros de Economía y Educación, convocados para abordar las acciones y alternativas que permitan garantizar la continuidad de los programas de apoyo a estudiantes de bajos recursos.

La jornada, que tenía como eje central el presupuesto del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), avanzaba con normalidad hasta que el parlamentario tomó la palabra. Frente a estudiantes y otros congresistas, Montalvo no solo expuso su preocupación por la falta de claridad sobre los recursos asignados para el próximo año, sino que también recurrió a una experiencia personal que terminó por desbordarlo emocionalmente, generando un silencio inmediato en la sala y la atención de quienes seguían la sesión.

El quiebre emocional de Segundo Montalvo durante el debate por Pronabec

Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, a favor de la creación express de universidades nacionales. (Congreso de la República)

En su intervención, Segundo Montalvo explicó que el Pronabec representa una oportunidad concreta para miles de jóvenes que, sin este respaldo, se verían obligados a abandonar sus estudios superiores. Al profundizar en el impacto social del programa, el congresista evocó su propia historia y las dificultades que enfrentó para acceder a la educación, lo que derivó en un quiebre visible mientras hablaba.

Regresar y trabajar a la mina, algo triste y lamentable. Créanme que me duele el corazón cuando, al escuchar sus palabras de todos ustedes… Soy provinciano, no soy millonario, soy mototaxista. Pero siempre he reflexionado y digo: ‘Esta es la oportunidad’. Yo voy a terminar una carrera”, expresó entre sollozos, ante la mirada atenta de los asistentes.

El momento generó una reacción inmediata dentro de la Comisión de Educación. Varios congresistas interrumpieron brevemente la sesión para manifestar su respaldo al presidente del grupo de trabajo. “Tú eres el pueblo, tú eres el pueblo”, se escuchó desde distintos escaños, mientras otros legisladores repetían la consigna: “Montalvo, amigo, el maestro está contigo”, en un intento por reconfortarlo.

La sesión se desarrollaba en un contexto de preocupación por la continuidad del financiamiento de las becas y créditos educativos para el año 2026, un tema que había motivado la convocatoria de representantes del Ejecutivo. Sin embargo, Montalvo lamentó que ni el titular del Ministerio de Economía y Finanzas ni el del Ministerio de Educación asistieran a la reunión, pese a la relevancia del asunto para miles de estudiantes.

Horas después del episodio, desde el Ejecutivo se brindaron precisiones sobre el tema. La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Mirales, aseguró que las becas y los créditos educativos para el 2026 están garantizados por parte del Gobierno, despejando parcialmente las dudas que habían motivado el intenso intercambio en la comisión.

Recorte presupuestal a Pronabec reduciría drásticamente el número de becas para 2026

Beca 18 2026: qué deben hacer los estudiantes si no reciben la notificación para el examen nacional del 16 de noviembre| Andina

El presupuesto asignado al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) para el año 2026 sufrió una reducción significativa frente a lo inicialmente proyectado. Según lo expuesto por el exministro de Educación Ricardo Cuenca, los recursos pasaron de S/ 529 millones a cerca de S/ 50 millones, una cifra que limita severamente la capacidad operativa del programa. Con este monto, el Estado solo estaría en condiciones de financiar alrededor de dos mil becas, muy por debajo de las 20 mil plazas anunciadas previamente para Beca 18.

En declaraciones brindadas a Canal N, Cuenca descartó que la disminución responda a un supuesto “error material” durante la elaboración del presupuesto. Indicó que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Congreso cuentan con instancias técnicas de revisión que permiten detectar y corregir este tipo de omisiones antes de la aprobación final. Desde su perspectiva, la explicación oficial no se sostiene frente al procedimiento legislativo seguido durante la discusión del gasto público.

La reducción tendrá un impacto directo en los postulantes. Durante el proceso de selección realizado en noviembre, alrededor de 100 mil jóvenes participaron con la expectativa de acceder a una beca. Sin embargo, con el nuevo escenario presupuestal, solo entre dos mil y dos mil quinientos estudiantes lograrían beneficiarse del programa en 2026, mientras que el resto quedaría fuera del sistema de apoyo que ofrece el Pronabec.

