Ciro Castillo habla desde la clandestinidad: “Las acusaciones que se me hacen no tienen fundamento”

El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, reapareció públicamente en medio de la investigación fiscal que lo señala como presunto cabecilla de la organización criminal “Los socios del Callao”. Esta vez no fue a través de una conferencia, ni desde su despacho, sino mediante un audio difundido por Canal N, grabado mientras permanece prófugo, con una orden de detención preliminar vigente en su contra. En ese mensaje, el médico de profesión rechazó de manera frontal las imputaciones y aseguró que nunca fue informado formalmente sobre el contenido de la acusación fiscal.

La intervención ocurre días después del megaoperativo ejecutado por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP), que incluyó allanamientos simultáneos en al menos 27 inmuebles vinculados al Gobierno Regional del Callao y a proveedores de confianza de la gestión. Aunque siete personas fueron detenidas, Castillo Rojo no fue ubicado, situación que profundizó el interés público sobre su paradero y sobre el avance de una investigación que involucra presuntos contratos direccionados, colusión y un supuesto perjuicio económico al Estado superior al millón de soles.

El audio y la versión de Ciro Castillo Rojo

“Los Socios del Callao” es el nombre de la presunta organización criminal que, según la investigación fiscal, habría favorecido a empresas específicas desde 2023.

En el registro sonoro difundido por Canal N, Ciro Castillo Rojo relata que el pasado 15 de diciembre recibió una notificación de detención preliminar mientras se encontraba hospitalizado en una clínica privada. Según su versión, la medida fue dictada por la Tercera Sala Anticorrupción de la Fiscalía del Callao, sin que él tuviera conocimiento previo del expediente ni de los hechos concretos que se le atribuyen.

“Me llega la notificación de una detención preliminar con la acusación de ser el cabecilla de una organización criminal. Imagínense, sin haber conocido ni sabido de este hecho que me priva del debido proceso”, se escucha decir al gobernador en el audio. Castillo insiste en que la medida lo dejó en una situación de indefensión y remarca que nunca fue citado para brindar descargos ni acceder a la carpeta fiscal.

En ese mismo mensaje, el ex candidato del Movimiento Regional MÁS Callao reafirma su inocencia y niega de forma categórica los señalamientos. “Quiero reiterar mi inocencia, no solamente por presunción de inocencia, sino porque las acusaciones que se me hacen no tienen fundamento ni mucho menos motivación ni mucho menos pruebas al canto”, afirma, en una declaración que marca su primer pronunciamiento directo desde que se activó la orden de captura.

La difusión del audio se produce en un contexto de alta tensión política y judicial, debido a que Castillo Rojo había construido su carrera regional con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana y la vigilancia permanente de la gestión pública. Durante la campaña electoral de 2022, el médico prometía transparencia total, control de gerencias y mano dura contra las mafias enquistadas en el aparato regional.

Investigación fiscal y el caso “Los socios del Callao”

La PNP detalla “evidencia contundente” tras dos años de investigación en el Callao: buscan a Ciro Castillo y detienen a ocho | Ministerio Público

La Fiscalía sostiene que, ya en el ejercicio del cargo, la administración encabezada por Ciro Castillo Rojo habría articulado una presunta red criminal dedicada al direccionamiento de contratos públicos, principalmente mediante órdenes de servicio y procesos de bajo monto, para favorecer a proveedores específicos. Parte de estos beneficiarios, según las investigaciones, habrían sido aportantes de campaña o personas vinculadas al entorno político del gobernador.

Entre los casos más mencionados figura el de empresas que, sin historial previo con el Estado, obtuvieron contratos por montos que superaban ampliamente los aportes realizados durante la campaña electoral. El Ministerio Público investiga si existió un patrón sistemático de fragmentación de servicios, uso irregular de procedimientos excepcionales y omisión de concursos públicos, prácticas que habrían generado un perjuicio económico superior a S/ 1,4 millones.

Las diligencias incluyeron allanamientos a viviendas de funcionarios, asesores, responsables de logística y proveedores, así como la detención preliminar de siete personas presuntamente involucradas en la estructura denominada “Los socios del Callao”. En contraste, el domicilio del gobernador fue intervenido sin resultados concluyentes, al no hallarse elementos considerados relevantes por los fiscales en esa diligencia específica.

Desde la defensa legal de Castillo Rojo, encabezada por el abogado Humberto Abanto, se ha cuestionado la solidez de las resoluciones judiciales que autorizaron los allanamientos y las detenciones. El letrado sostiene que las órdenes se basaron en supuestos genéricos y que no se precisó qué documentación concreta se esperaba encontrar en los inmuebles intervenidos. Además, insiste en que su patrocinado no fue notificado formalmente de la investigación antes de la ejecución de las medidas restrictivas.