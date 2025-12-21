Perú

Caso Ciro Castillo: su hijo denuncia “persecución política” tras detención preliminar y confirma que no mantiene contacto con el gobernador

La familia del gobernador del Callao atribuye las investigaciones a maniobras de sectores opositores y advierte sobre el impacto que las acusaciones públicas están generando en la imagen y derechos de Ciro Castillo

El hijo del gobernador del Callao niega contacto con su padre desde la intervención policial, rechaza vínculos con actos ilícitos y denuncia que el proceso responde a intereses políticos. | Exitosa

Antonio Castillo, hijo del gobernador regional del Callao, remarcó en diálogo con Exitosa la preocupación por la detención preliminar de su padre, Ciro Castillo, y aseguró que las acciones legales han impactado de manera negativa en la opinión pública. Según Antonio, varias garantías procesales han sido vulneradas. Relató que la opinión pública y diversos sectores han condenado a su padre antes del inicio de un proceso judicial adecuado, lo que, a su juicio, ha generado una campaña de descrédito.

Sostuvo que la familia ha solicitado un trato imparcial y el respeto a derechos fundamentales, como la defensa y el debido proceso. Antonio señaló que la medida de detención ha abierto paso a comentarios que afectan la reputación del gobernador, lamentando que los ataques provengan de redes sociales y ciertos medios, sin que se haya aportado hasta el momento evidencias concluyentes sobre las denuncias en su contra.

Sin comunicación con el gobernador

Consultado sobre la situación actual de su padre, Antonio confirmó que no ha logrado comunicarse con el gobernador desde la disposición judicial. Expresó un mensaje público para Ciro Castillo, reafirmando la unidad familiar y el respaldo de sus hijos en un escenario que considera injusto.

Antonio relató que el último contacto ocurrió durante el allanamiento de su vivienda, cuando él se encontraba fuera comprando medicamentos para su padre. Destacó que el gobernador enfrenta problemas de salud y recibe tratamiento médico, aspecto que, a su juicio, no fue considerado al tomar las decisiones judiciales correspondientes.

Respuesta ante acusaciones y rumores

El hijo del gobernador descartó cualquier vinculación familiar con actos de corrupción o tentativa de fuga y calificó de infundadas las versiones que sugieren la existencia de filtraciones policiales para facilitar la evasión de Ciro Castillo. Indicó que, de existir pruebas, estas deberían haber sido presentadas ante las instancias pertinentes. Además, defendió la gestión de su padre afirmando que, como máxima autoridad regional, no tiene control sobre cada detalle administrativo y que existen procedimientos delegados a otros funcionarios.

Antonio también se refirió a las acusaciones que apuntan a un presunto desvío de recursos para campañas políticas, negando que estén empleando fondos públicos en fines personales y asegurando que los ingresos de su campaña tienen un origen privado y comprobable. Afirmó que estas denuncias buscan dañar su imagen y la de su familia en el contexto electoral.

Señalamiento de motivaciones políticas

Durante la entrevista, Antonio Castillo denunció que la investigación responde a una estrategia de persecución política impulsada por sectores opositores a la gestión de Ciro Castillo. Señaló que intentos de vacancia y presiones políticas se presentaron desde el inicio del mandato, y que actualmente quienes promovieron esos esfuerzos acompañan a la vicegobernadora en funciones.

Mencionó la existencia de actores interesados en desacreditar la administración de su padre para recuperar el control político de la región. Llamó la atención sobre la influencia de voces periodísticas en la construcción de narrativas acusatorias, negando los señalamientos de presunta participación en hechos violentos contra periodistas y enfatizando que la familia condena toda manifestación de violencia.

La familia Castillo continúa exigiendo que se respeten los canales institucionales y reclama la presentación de pruebas ante las autoridades correspondientes antes de que se difunda cualquier información que afecte el honor y la trayectoria de Ciro Castillo y sus allegados.

