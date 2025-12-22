Perú

Cinco años de cárcel para sujeto que incendió patrullero durante protesta contra el Congreso: deberá pagar S/ 55.000

Los hechos ocurrieron durante una movilización realizada el 5 de junio de 2018, cuando los agentes fueron obligados a descender del vehículo antes de que este fuera prendido en llamas

Guardar
(Video: TVPerú)

El Poder Judicial condenó a cinco años de prisión efectiva a Patricio Cardama Febres por haber incendiado un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante una protesta contra el Congreso realizada en el Centro Histórico de Lima. Los hechos ocurrieron el 5 de junio de 2018, cuando una movilización terminó en actos de violencia que obligaron a los agentes a descender del vehículo antes de que fuera prendido en llamas.

La sentencia fue emitida por el 41 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, que también ordenó el pago de una reparación civil de S/ 55.000 a favor del Estado. El fallo se sustentó en registros audiovisuales, diligencias policiales y pruebas incorporadas durante la investigación, que permitieron acreditar la participación directa del sentenciado en los disturbios registrados aquella noche.

Imágenes y pruebas clave que sustentaron la condena por disturbios en el Centro de Lima

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Uno de los elementos determinantes en la sentencia fue el material audiovisual difundido por TV Perú, el cual fue incorporado como prueba dentro del proceso judicial. En las imágenes se observa a Patricio Cardama Febres pateando el patrullero de la Policía e incitando a otros manifestantes a sumarse a los actos violentos durante la protesta contra el Congreso. Los registros también muestran el momento en que el vehículo es incendiado, luego de que los efectivos policiales fueran obligados a descender.

Según las actuaciones fiscales, el sentenciado actuó junto a otro integrante del grupo para prender fuego al vehículo policial, acción que generó daños materiales y alteró el orden público en el Centro Histórico de Lima. Estas grabaciones permitieron identificar su participación directa y fueron contrastadas con otros medios probatorios recabados durante la investigación.

Tras los disturbios, Cardama Febres fue detenido junto a otras doce personas, entre ellas un menor de edad, y trasladado a la comisaría de San Andrés, donde permanecieron intervenidos mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Durante el registro policial, los agentes incautaron una botella con líquido inflamable, objeto que fue incorporado como evidencia por su presunta utilización en el incendio del patrullero, de acuerdo con el parte policial y la información consignada en el expediente judicial.

Congreso propone penas de hasta diez años de cárcel por ocultar el rostro en protestas

A demonstrator holds a sign
A demonstrator holds a sign that reads,"No to the terrorist state. Everyone must leave." at a protest against rising crime, economic instability, and government corruption in Lima, Peru, October 25, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

En noviembre de este año, el Congreso de Perú propuso un proyecto de ley que propone penas de entre ocho y diez años de prisión para las personas que participen en protestas sociales con el rostro cubierto, en un contexto marcado por el incremento de la vigilancia estatal durante manifestaciones públicas. La iniciativa fue presentada por la congresista Elizabeth Medina, del partido oficialista Somos Perú, y se discutió en medio de una mayor presencia de tecnologías de control, como drones con reconocimiento facial, utilizados para monitorear eventos masivos.

El impulso inmediato del proyecto se produjo tras la muerte de Eduardo Ruiz Sanz “Trvko”, ocurrida durante una movilización en Lima, cuando recibió un disparo efectuado por un agente policial que no portaba uniforme. A partir de ese episodio, la actuación de las fuerzas del orden y las respuestas estatales frente a las protestas quedaron bajo mayor escrutinio. En ese escenario, el texto legislativo plantea que el ocultamiento del rostro dificulta la identificación de responsables de posibles delitos y facilita la comisión de actos que alteren el orden público.

La propuesta contempla, además de la pena privativa de libertad, sanciones alternativas como trabajos comunitarios o el pago de multas equivalentes a noventa días del salario mínimo, aunque la cárcel se mantiene como castigo principal para quienes persistan en cubrir su identidad durante manifestaciones. Este debate se desarrolló en paralelo a otras iniciativas similares impulsadas desde el mismo partido, así como a medidas adoptadas por el Ejecutivo, como la declaratoria de estado de emergencia y la suspensión temporal de derechos vinculados a la reunión y la circulación.

Temas Relacionados

CongresoProtestasPNPPatrulleroCárcelperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se juega el tercer set. Las ‘íntimas’ se llevaron los dos primeros parciales, pero las ‘pumas’ buscan empatar el marcador. Sigue las incidencias del partidazo desde el Polideportivo de Villa El Salvador

Alianza Lima vs Universitario EN

Polémica en el clásico de vóley: Alianza Lima arriesga perder en mesa ante Universitario por incumplir el reglamento

El DT Facundo Morando incurrió en una infracción durante los cambios al superar el número permitido de jugadoras extranjeras en cancha. Aunque intentó corregir el error de inmediato, el club ‘íntimo’ se expone a una posible sanción

Polémica en el clásico de

El agotamiento de fin de año: por qué diciembre es uno de los meses más estresantes del calendario laboral

Cierre de metas, presión por resultados, exceso de trabajo y expectativas personales convierten a diciembre en uno de los meses más desgastantes del año para los trabajadores peruanos

El agotamiento de fin de

El manual navideño de Maritere Braschi: así reaccionaron los usuarios a sus consejos para beber chocolate con etiqueta

Las recomendaciones de la comunicadora sobre la forma correcta de disfrutar el chocolate navideño provocaron una ola de ingenio y humor entre quienes no dudaron en compartir sus propias experiencias y ocurrencias

El manual navideño de Maritere

Andy V afirma que Virgilio Acuña fue contactado por Susy Díaz para bloquear su candidatura a diputado

El cantante acusó a la exlegisladora de haber objetado su candidatura ante los directivos del partido y defendió su incursión en política, a pesar de las críticas surgidas tras oficializarse su postulación

Andy V afirma que Virgilio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Andy V afirma que Virgilio

Andy V afirma que Virgilio Acuña fue contactado por Susy Díaz para bloquear su candidatura a diputado

José Antonio Kast visitará Perú en enero: presidente electo de Chile se reunirá con José Jerí en Palacio de Gobierno

Acción Popular oficializa vacancia de Alfredo Barnechea y anuncia renovación total tras crisis interna

Reconocen maternidad subrogada por primera vez: TC ordena corregir filiación y legislar

Elecciones 2026: una vez más, César Acuña va por la Presidencia tras haber postulado 10 veces desde 1998

ENTRETENIMIENTO

El manual navideño de Maritere

El manual navideño de Maritere Braschi: así reaccionaron los usuarios a sus consejos para beber chocolate con etiqueta

Películas para ver esta noche en Netflix Perú

El Valor de la Verdad EN VIVO: Guillermo Dávila pondrá sus secretos, polémicas y reconciliaciones al descubierto en el sillón rojo

El 2025 de Christian Ysla: un año de reinvención, el teatro como pasión y las redes como nuevo espacio de conexión

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras declaraciones en ‘Esta Noche’: “No cambiará jamás”

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Polémica en el clásico de vóley: Alianza Lima arriesga perder en mesa ante Universitario por incumplir el reglamento

Gol decisivo de Bassco Soyer tras asistencia de Juan Pablo Goicochea para 2-0 en Perú vs Bolivia

Golazo de Piero Magallanes con potente ‘misil’ en Perú vs Bolivia por amistoso 2025

Marcelo Timorán, la joven promesa de Bolivia cuyo vínculo con Perú se hizo presente en Chincha: “De los partidos más importantes de mi vida”