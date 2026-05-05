Cenaida Uribe cierra la puerta a un eventual regreso de Julieta Lazcano a Alianza Lima: “Mientras yo esté, no”

La jefa del cuadro 'blanquiazul' señaló que mientras ella siga en el cargo, la vuelta de la argentina no se dará - Crédito: Puro Vóley.

Cenaida Uribe, directora de vóley de Alianza Lima, decidió pronunciarse sobre los rumores que circulaban en torno a una posible vuelta de Julieta Lazcano, quien fue apartada meses atrás tras un episodio que sacudió la interna del club.

El anuncio, realizado en respuesta a preguntas insistentes de la prensa especializada, despeja cualquier especulación sobre una reconciliación entre las partes de cara a la temporada siguiente de la Liga Nacional.

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Desde que se conoció la salida de Julieta Lazcano de Alianza Lima, la incertidumbre marcó el entorno del equipo de voleibol femenino. La desvinculación de la central argentina, figura central en la última campaña, generó cuestionamientos sobre el rumbo deportivo y la gestión interna, especialmente ante la inminente participación del club en el Mundial de Clubes 2025.

El silencio institucional fue finalmente roto por Cenaida Uribe, quien explicó detalladamente los motivos detrás de la decisión y subrayó que, bajo su liderazgo, no existe posibilidad de un reencuentro con la jugadora.

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Uribe descarta el retorno de Lazcano: “Mientras yo esté, no”

Cenaida Uribe fue categórica al rechazar cualquier posibilidad de regreso de Julieta Lazcano, fijando una postura firme que pone fin a los rumores sobre una eventual reconciliación. (Puro Vóley)

La postura de la jefa de equipo quedó manifiesta durante una entrevista concedida a Puro Vóley, donde fue consultada directamente sobre la presencia reciente de Julieta Lazcano en la final entre las victorianas y la Universidad San Martín. A pesar de que la central compartió imágenes en sus redes sociales luciendo la camiseta del club, Uribe fue tajante al rechazar la opción de su regreso: “Imposible. Mientras yo esté, no”, afirmó ante la insistencia del medio especializado, cerrando así cualquier debate interno sobre la reincorporación de la jugadora.

La claridad de la declaración de Uribe disipó los rumores que se habían intensificado tras la aparición pública de Lazcano junto a miembros y exintegrantes del plantel. La dirigente también se mostró firme respecto a la imposibilidad de reconciliación con otras figuras del entorno aliancista, dejando en evidencia que la ruptura tiene un carácter irreversible bajo la actual gestión.

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La reacción de la directiva responde a una serie de hechos que, según la propia jefa de equipo, trastocaron la armonía y el proyecto deportivo delineado para la temporada. La relación sentimental entre Lazcano y el preparador físico David Torres derivó en la salida simultánea de ambos, alterando por completo la estructura planificada a nivel de plantilla y cuerpo técnico.

Las razones de la desvinculación

La salida de Lazcano respondió a una situación interna que alteró la planificación del equipo, obligando a la directiva a aplicar normas estrictas para preservar la disciplina. (Alianza Lima)

De acuerdo con las declaraciones de Cenaida Uribe a Radio Ovación, la relación extradeportiva entre Julieta Lazcano y David Torres permaneció oculta hasta que fue detectada por la dirigencia. Uribe expuso que la revelación del vínculo y el embarazo de la central motivaron una respuesta inmediata: “Lo que hice cuando me enteré fue primero sacarlo a él, porque eso no se permite. Siempre lo he escuchado de entrenadores: el preparador que se involucra con una jugadora está fuera inmediatamente. Es lo que yo hice”.

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La decisión de apartar a ambos fue tomada como una medida ejemplificadora dentro del club. Uribe enfatizó que la política interna prohíbe cualquier relación sentimental entre integrantes del plantel y el cuerpo técnico, una norma destinada a preservar la profesionalidad y el ambiente de trabajo. “No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico y que nunca me di cuenta. La relación terminó mal. Tampoco te voy a mentir diciéndote que estoy contenta”, declaró la jefa de equipo, subrayando el quiebre de confianza que provocó el episodio.

Las consecuencias deportivas no tardaron en evidenciarse. “El equipo estaba armado. Cuando ella se va, nos descuadra por completo, porque las contrataciones ya estaban hechas. En ese momento ya no encuentras jugadoras. Ella, después de un año de estar parada, se había recuperado bien. Me deja un hueco enorme porque mis planes eran con ella”, detalló Uribe, remarcando el golpe que significó la salida de una jugadora considerada clave para el esquema de Alianza Lima.

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Repercusiones emocionales y reorganización del equipo

El impacto de la salida de Lazcano se sintió en el vestuario, donde surgieron tensiones que obligaron a reconstruir la cohesión del grupo. (Alianza Lima)

El impacto de la desvinculación de Julieta Lazcano se extendió más allá de lo deportivo, generando tensiones y malestar dentro del grupo. Según explicó Cenaida Uribe en diálogo con Radio Ovación, la noticia provocó reacciones inmediatas entre las jugadoras: “Mis jugadoras me decían ‘ahí está, pues, tu princesita’. Siempre hay celos en el equipo. Me decían ‘hasta abuela te han hecho’. Olvídate, horrible”. Estas palabras reflejan el ambiente de tensión que se vivió durante la transición y la necesidad de reconstruir la cohesión interna.

La decepción personal de la jefa de equipo fue otro de los factores que incidieron en la firmeza de su decisión. “Mi relación con ella quedó en cero, porque eso no se hace. A pesar de que yo siempre decía que Julieta era el ejemplo de lo que tiene que ser una profesional… en la cancha lo era, pero después, ya lo que hacen fuera, hasta ahí no llego. Fue una decepción total”, admitió Uribe, dejando en claro que la confianza depositada en la central se vio irremediablemente fracturada.

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