Beto da Silva sobre un posible llamado a la selección peruana: “Si llega la oportunidad, la voy a abrazar con todas mis fuerzas”

El delantero viene siendo importante en Deportivo Garcilaso, por lo que sueña con su regreso a la 'bicolor' - Crédito: L1MAX

Beto da Silva atraviesa una etapa más que dulce con Deportivo Garcilaso, tras sumar una segunda victoria consecutiva en la Liga 1. En declaraciones posteriores al encuentro, el atacante subrayó la relevancia de planificar estratégicamente cada partido y aprovechar cada ocasión para mejorar la posición en la tabla. También destacó el esfuerzo colectivo y el compromiso del grupo

Además, se refirió a un altercado al finalizar el cotejo, calificando como injustificables los actos de violencia en el campo de juego.

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Consultado sobre su futuro, el futbolista reveló que aún no ha sido contactado para integrar la selección peruana, aunque no ocultó su ilusión de recibir esa llamada en el corto plazo.

La ilusión de la bicolor

Beto Da Silva no esconde su ilusión de volver a la órbita de la selección, aunque mantiene el foco en su presente con Garcilaso mientras espera una oportunidad que podría marcar su carrera. (Selección Peruana)

El atacante de Deportivo Garcilaso manifestó que uno de sus anhelos más próximos es recibir una convocatoria para representar a la selección nacional.

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Da Silva sostuvo: “No estoy enfocado en eso por ahora, mi prioridad es Garcilaso, pero si llega la oportunidad de ser llamado, la voy a abrazar con todas mis fuerzas”.

El futbolista precisó que, aunque no ha recibido comunicación oficial, no descarta la posibilidad y considera que sería un paso importante en su carrera. El deseo de vestir la camiseta nacional se mantiene intacto, y el delantero dejó claro que aprovecharía la ocasión si se presenta.

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El gol del triunfo

El gol de Da Silva volvió a ser determinante en la victoria de Garcilaso, reflejando el buen momento que atraviesa el delantero en el torneo local. (Liga 1)

La reciente jornada de Liga 1 trajo consigo un nuevo tanto de Beto Da Silva, quien atraviesa un momento destacado en el campeonato. El delantero calificó el triunfo como fundamental para las aspiraciones del club, enfatizando la importancia de “aprovechar las oportunidades” y “plantear los partidos de forma inteligente”.

Da Silva señaló: “Estoy feliz por el triunfo, nos ayuda a escalar posiciones en la tabla. Ya sumamos dos victorias consecutivas y eso es lo que busca el equipo”.

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El atacante remarcó el trabajo colectivo y la mentalidad positiva que ha permitido al cuadro cuzqueño fortalecer su rendimiento en la competencia.

La bronca al final del partido

El cierre del encuentro estuvo marcado por un incidente que involucró a varios jugadores, situación que Da Silva lamentó públicamente. El futbolista declaró que “las peleas siempre son innecesarias” y sostuvo que cualquier manifestación de violencia resulta injustificable en el fútbol profesional.

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Para el delantero, este tipo de episodios no contribuye al desarrollo del deporte ni a la imagen de los equipos.

Beto instó a mantener la calma y el respeto, recordando que el objetivo principal debe ser la competencia leal en beneficio del espectáculo y de los hinchas.

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Del partido

La tensión del encuentro derivó en una bronca final que generó preocupación, con el delantero llamando a mantener la calma y el respeto en el campo. (Liga 1)

La campaña de Los Chankas en el Torneo Apertura 2026 ha transitado de la euforia al desafío. Tras consolidarse como equipo revelación y ocupar el liderato, el conjunto dirigido por Walter Paolella enfrenta su segunda derrota consecutiva, la primera en Andahuaylas, lo que ha provocado un retroceso en la clasificación de la Liga 1 y ha ampliado la distancia respecto al líder, Alianza Lima.

En el reciente encuentro ante Deportivo Garcilaso, Los Chankas iniciaron con intensidad, generando varias oportunidades claras en la primera mitad, pero la falta de definición permitió que el rival resistiera.

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En la segunda parte, Deportivo Garcilaso mostró mayor determinación y, con un destacado desempeño de Beto da Silva, logró abrir el marcador mediante un cabezazo tras un saque de esquina ejecutado por Kevin Sandoval a los 52 minutos.

Los locales intentaron reaccionar con ataques insistentes, especialmente a través de Oshiro Takeuchi, homenajeado por sus 100 partidos, y Jarlin Quintero, quien exigió una intervención de Patrick Zubczuk.

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Sin embargo, Garcilaso respondió con acciones peligrosas de Erick Canales y Luis Sinisterra. Hacia el final, Los Chankas buscaron el empate con un balón largo, pero no lograron concretar. El equipo suma una nueva derrota y evidencia dificultades para mantener el ritmo competitivo del inicio del torneo.