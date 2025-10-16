José Jerí publica momento exacto en el que manifestantes lanzan bomba molotov a la PNP: “Solo buscan el caos y violencia en nuestro país”

José Jerí denunció violencia por parte de manifestantes.| Fotocomposición: Infobae Perú

El presidente interino José Jerí difundió en sus redes sociales el video del momento exacto en el que un grupo de manifestantes lanzó una bomba molotov contra un contingente de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante la marcha de este 15 de octubre en el Centro de Lima.

El registro audiovisual corresponde a la transmisión en vivo de las cámaras de seguridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que captaron la agresión a las 8:00 p.m. en el cruce de la avenida Abancay y el jirón Miroquesada, uno de los puntos más tensos de la jornada.

“Un grupo reducido pretende alterar la voluntad pacífica de quienes hoy han salido a las calles para expresarse. Ese comportamiento solo busca el caos y violencia en nuestro país. Fuerza a nuestra policía”, escribió, sin referirse a las denuncias de presunta represión y reportes de manifestantes y periodistas heridos.

Mandatario encargado rechazó la agresión hacia la PNP, pero evitó pronunciarse sobre otros heridos. | X

Pronunciamiento se dio pocas horas después de haber reconocido el derecho a la protesta y, paralelamente, advertir que no permitirán “que un grupo reducido pretensa usar la violencia como camino”.

Al respecto, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que son varios los manifestantes con bombas molotov, los cuales se están abasteciendo permanentemente. “Está registrado. Tenemos a las personas identificadas. Son delincuentes”, expresó en diálogo con RPP, donde también denunció que un grupo de personas intentó cortar la señal de las cámaras.

Más de 20 policías heridos

Aunque no se conoce si fue a causa de este episodio, la PNP reportó que por lo menos cinco agentes de la Unidad de Servicios Especiales resultaron heridos. Sin embargo, la cifra se elevó rápidamente. El General PNP Felipe Monroy, Jefe de la Región Policial Lima, reportó que al menos 29 policías fueron trasladados a centros médicos a causa de la confrontación general con los manifestantes a lo largo de la movilización.

Aunque la movilización comenzó pacíficamente, con el transcurso de las horas evolucionó a un escenario de enfrentamientos próximos a la sede del Legislativo, donde un grupo de personas encendió fuego a una estructura con forma de violín gigante. Ello, en referencia a la denuncia por violación archivada del hoy máximo representante del país.

Lo que empezó como protesta pacífica terminó en fuego y tensión frente al Congreso. (Latina Noticias)

La protesta, que reunió a colectivos juveniles, sindicatos, estudiantes, organizaciones sociales y bloques universitarios, se desarrolló en medio de un fuerte rechazo a medidas legislativas promovidas por el actual Congreso.

José Jerí visitó a policías heridos

Mientras se informaba sobre el número de efectivos afectados, el presidente José Jerí se trasladó hacia la zona de manifestaciones ciudadanas durante la noche de este miércoles para inspeccionar la situación de los policías y hacer un balance de los acontecimientos. Luego de 10 minutos, retornó a Palacio sin dar declaraciones a la prensa.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo condenó la violencia desmedida que atribuyó a “un grupo de manifestantes” y exhortó a la PNP a restablecer el orden público. “Seguiremos atentos a garantizar que todas las 38 personas afectadas hasta el momento, entre civiles y efectivos policiales, reciban la atención médica debida así como la asistencia legal en el caso de los detenidos”, concluyeron.