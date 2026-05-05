Perú es el segundo país de Latinoamérica en aplicar la IA para identificar nuevas zonas con potencial minero

Especialistas de INGEMMET destacan que la IA y la transparencia refuerzan la competitividad del Perú en exploración geológica y promueven la minería sostenible.

Perú se posiciona como el segundo país de Latinoamérica, después de Brasil, en incorporar inteligencia artificial (IA) para la identificación de áreas con potencial minero.

El anuncio lo realizó Alonso Marchena, jefe del Programa de Metalogenia del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), durante el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (proEXPLO 2026), organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

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El equipo de INGEMMET desarrolló mapas digitales utilizando IA, procesando miles de datos geológicos de la franja costera central del país, que abarca regiones como Áncash, Lima, Ica y el norte de Arequipa. El objetivo es enfocar la exploración hacia lugares con altas probabilidades de encontrar minerales esenciales para la industria y la tecnología, sobre todo cobre y cobalto.

“Hoy contamos con herramientas digitales que nos permiten combinar información de campo, análisis geoquímicos y modelos matemáticos para reducir la incertidumbre y orientar mejor la inversión en exploración”, explicó Marchena durante su presentación.

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Exploración dirigida por IA impulsa la minería peruana

La investigación de INGEMMET abarcó más de 40 depósitos y prospectos mineros, incluyendo tanto zonas conocidas como áreas que aún no han sido exploradas. Los mapas generados identifican áreas prioritarias para minerales tradicionales, como el cobre, y para minerales críticos, como el cobalto, cuya demanda crece por la transición hacia energías limpias y el desarrollo tecnológico.

La demanda global de cobre y cobalto aumenta de manera sostenida debido a su uso en la fabricación de baterías, autos eléctricos y sistemas de energía renovable. Por esta razón, la labor desarrollada en la costa central del Perú tiene un impacto local y global, posicionando al país como un actor relevante en la cadena de suministro de materias primas estratégicas.

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INGEMMET ha implementado mapas digitales que abarcan Áncash, Lima, Ica y el norte de Arequipa para optimizar la búsqueda geológica de minerales estratégicos.

IA y acceso abierto a la información geológica

Uno de los principales beneficios del uso de IA es su capacidad para procesar grandes volúmenes de información y detectar patrones geológicos que antes podían pasar inadvertidos. “Esta tecnología ayuda a optimizar recursos y a tomar decisiones más informadas, lo que beneficia tanto a la industria como al desarrollo económico del país”, destacó Marchena.

Los mapas digitales generados mediante IA ya están disponibles en la plataforma Geptamin de INGEMMET, accesible para empresas, investigadores y público interesado. Esta apertura facilita la toma de decisiones para nuevas inversiones y fomenta la transparencia, permitiendo que más actores conozcan y aprovechen el potencial geológico de regiones como Áncash, Lima, Ica y Arequipa.

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Innovación tecnológica y minería sostenible en Perú

Con este proyecto, Perú refuerza su apuesta por la innovación tecnológica en el sector minero, siguiendo el ejemplo de Brasil. La integración de herramientas avanzadas como la inteligencia artificial permite abrir nuevas oportunidades para una minería responsable y el desarrollo sostenible de los recursos naturales en zonas estratégicas del país.

Especialistas de INGEMMET confían en que la implementación de estas soluciones tecnológicas impulsará la competitividad del sector y consolidará la posición de Perú como referente latinoamericano en exploración geológica y minería sostenible.

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¿Qué es el INGEMMET?

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) es un organismo público técnico especializado del Perú, adscrito al Ministerio de Energía y Minas. Se encarga de generar, almacenar y difundir conocimiento geológico nacional, administrar el catastro minero (concesiones) y estudiar peligros geológicos, garantizando la seguridad técnica y el ordenamiento territorial.