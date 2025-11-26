Perú

Martín Vizcarra: ¿Cuánto deberá pagar de reparación civil tras la sentencia del Poder Judicial por coimas?

El exmandatario recibió 14 años de cárcel, 9 de inhabilitación y una multa económica que se suma al monto de reparación fijado por el PJ

Guardar
¿A cuánto asciende la reparación
¿A cuánto asciende la reparación civil que Martín Vizcarra deberá pagar al Estado?. Composición Infobae Perú

La reparación civil que deberá pagar Martín Vizcarramás de S/ 2.3 millones— se convirtió en uno de los componentes más contundentes de la sentencia que lo condenó a 14 años de prisión efectiva por cohecho pasivo propio. El fallo, dictado por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, marca un punto definitivo en el proceso que reveló el cobro de sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua.

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional sentenció al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión efectiva, al hallarlo culpable de solicitar y recibir sobornos por un total de S/ 2.3 millones durante la adjudicación de dos obras emblemáticas en Moquegua: el proyecto Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital Regional de Moquegua.

La sala —presidida por la jueza Fernanda Ayasta e integrada por los magistrados Giovanni Félix y Andy Rodríguez— consideró acreditadas las pruebas presentadas por el Equipo Especial Lava Jato, a cargo del fiscal provincial Germán Juárez Atoche, quien condujo la investigación durante años.

Según la lectura de sentencia, Vizcarra sí solicitó el pago del 2% del valor de la obra Lomas de Ilo —equivalente a más de S/ 80 millones— al consorcio Obrainsa-Astaldi, así como sobornos a ICCGSA por la obra del hospital regional.

El juez Giovanni Felix Palma,
El juez Giovanni Felix Palma, la magistrada Fernanda Ayasta Nassif y el juez Andy Junior Rodriguez Dominguez asisten a la lectura de la sentencia para el expresidente peruano Martin Vizcarra en los casos de corrupción vinculados a los proyectos de construcción del Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo, en los que fue acusado de recibir sobornos mientras se desempeñaba como gobernador, en Lima, Perú. 26 de noviembre de 2025. REUTERS/Gerardo Marin

La reparación civil y la multa

Además de la pena de cárcel, el tribunal impuso una reparación civil de S/ 2′236,000, monto que deberá ser cancelado a favor del Estado.

A ello se suma una multa de 730 días, que asciende a S/ 94,900, según lo establecido en la sentencia. Este componente económico fue justificado por el daño generado al patrimonio público y al correcto funcionamiento de la administración estatal.

Cabe señalar que la Procuraduría Ad Hoc había solicitado como reparación civil por este caso la suma de S/ 4’671,971.30

El Poder Judicial señaló que la reparación civil responde a la gravedad del delito cometido, el aprovechamiento del cargo y el impacto nacional de la conducta ilícita.

El expresidente peruano Martín Vizcarra
El expresidente peruano Martín Vizcarra llega a la corte para escuchar la sentencia en los casos de corrupción vinculados a los proyectos de construcción del Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo, en los que fue acusado de recibir sobornos mientras se desempeñaba como gobernador, en Lima. Perú, 26 de noviembre de 2025. REUTERS/Gerardo Marín

Inhabilitación y ejecución inmediata de la condena

El tribunal también dictó 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que impide a Vizcarra ocupar cualquier función estatal durante este periodo.

Asimismo, dispuso que la sentencia sea de ejecución inmediata, al considerar que no se cumplen los requisitos para suspenderla. Esto implica que el exmandatario deberá ser recluido en un establecimiento penitenciario una vez completados los trámites correspondientes.

La investigación fue desarrollada por el Equipo Especial Lava Jato, que logró sostener la acusación con un conjunto de pruebas documentales, testimoniales y periciales. Según la sentencia, estas evidencias permitieron corroborar que Vizcarra condicionó la adjudicación de las obras a los pagos ilícitos acordados con las constructoras involucradas.

La justicia peruana dictó una sentencia sin precedentes contra Martín Vizcarra, quien además quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por nueve años. | Justicia TV

La reacción de Vizcarra tras conocer la sentencia

Minutos después del fallo, Vizcarra publicó un mensaje en su cuenta de X, donde rechazó la condena y afirmó ser víctima de un “pacto mafioso”.

“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, escribió.

Vizcarra tras sentencia judicial: «No
Vizcarra tras sentencia judicial: «No me van a doblegar» y llama a responder en las urnas| X

Temas Relacionados

Martín VizcarraPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

Bandas criminales ‘marcan’ con stickers de dibujos infantiles a cústers extorsionadas

Los conductores, sometidos al miedo y la incertidumbre, confirman que estos pagos se realizan diariamente y que los stickers son la prueba de haber entregado el dinero

Bandas criminales ‘marcan’ con stickers

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones e indisciplinas: “No es una multa”

Reimond Manco dio a conocer una posible medida que la directiva ‘blanquiazul’ evaluaría en relación con el ‘Kaiser’, tras distintos inconvenientes recientes

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula

Entradas de Alianza Lima vs Sporting Cristal: precios para ver partido en el Nacional por semifinales ida del ‘play-off’ de Liga 1 2025

El conjunto ‘rimense’ intentará sorprender a la escuadra ‘íntima’ en el coloso de José Díaz. Entérate de los costos de los boletos para este encuentro

Entradas de Alianza Lima vs

PJ dicta 14 años de prisión contra Martín Vizcarra: Así fueron sus últimos momentos en libertad antes de ser detenido

El expresidente fue condenado por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Vizcarra recibió hasta S/ 2.3 millones de empresas constructoras para adjudicarles los proyectos de infraestructura

PJ dicta 14 años de

Hermano de Martín Vizcarra califica como “día negro” tras condena del expresidente a 14 años de prisión

El exmandatario peruano recibió una pena de cárcel efectiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras ser hallado culpable de corrupción en el manejo de obras durante su gestión regional

Hermano de Martín Vizcarra califica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra condenado a 14

Martín Vizcarra condenado a 14 años de prisión: así fue la lectura de sentencia por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Expresidente peruano Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por corrupción

PJ dicta 14 años de prisión contra Martín Vizcarra: Así fueron sus últimos momentos en libertad antes de ser detenido

Hermano de Martín Vizcarra califica como “día negro” tras condena del expresidente a 14 años de prisión

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión: así reaccionan simpatizantes y opositores ante sentencia de expresidente

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Paolo Guerrero

La reacción de Paolo Guerrero cuando le preguntan si aceptaría invitación de Mario Irivarren para ir a su podcast

Stranger Things 5: ¿A qué hora se estrena la última temporada de la serie de Netflix en Perú?

David Almandoz, Pepe de ‘Al Fondo Hay Sitio’, afirma que el regreso de la serie fue forzoso: “Es una fórmula desgastada”

Sofía Franco acusa a Analía Jiménez de buscar ampay con esposo de Silvia Cornejo: “Ella llama al chismefono para que la ampayen”

Mónica Sánchez se conmueve al escuchar cantar al imitador de Diego Bertie: “Si cierro los ojos, podría ser Diego”

DEPORTES

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones e indisciplinas: “No es una multa”

Entradas de Alianza Lima vs Sporting Cristal: precios para ver partido en el Nacional por semifinales ida del ‘play-off’ de Liga 1 2025

Alianza Lima compite por el fichaje de Darwin Machís para el 2026: gigante de Colombia quiere al venezolano y le mandará oferta formal

Horacio Bastit confirmó llegada de nuevo refuerzo a Regatas Lima y explicó abrupto despido de ‘MC’ Daubendiek en la Liga Peruana de Vóley

Histórica terna arbitral peruana en la final del Mundial Sub 17: Bruno Peréz será el juez principal del duelo entre Portugal y Austria