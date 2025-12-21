Perú

Reconocen maternidad subrogada por primera vez: TC ordena corregir filiación y legislar

La decisión protege el interés superior del niño y sienta un precedente judicial importante en derechos reproductivos en el país.

Guardar
TC reconoce filiación por maternidad
TC reconoce filiación por maternidad subrogada y abre camino a regulación en Perú - crédito EFE

El Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo histórico al reconocer jurídicamente la maternidad subrogada en un caso concreto y ordenar la rectificación del apellido materno de una menor nacida mediante esta técnica. El órgano constitucional señaló que la negativa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) vulneró el derecho a la identidad de la niña y su interés superior, por lo que dispuso corregir de inmediato la filiación.

La sentencia, correspondiente al expediente N.º 01367-2019-PA/TC, sienta un precedente relevante en el país y abre el debate sobre la urgencia de regular las técnicas de reproducción asistida.

El fallo protege derechos fundamentales,
El fallo protege derechos fundamentales, ordena rectificación del apellido materno y evidencia vacío normativo sobre reproducción asistida. Foto: Hospital Sant Joan de Deu

Reconocimiento de filiación y corregida inscripción

El fallo del TC declara fundada en parte la demanda de amparo interpuesta por una pareja, luego de que Reniec negara inscribir a la menor como hija de la madre intencional.

Según el pronunciamiento, la filiación debe evaluarse considerando la voluntad procreacional y el bienestar del hijo, especialmente debido al vacío normativo existente.

El máximo intérprete de la Constitución ordenó rectificar el apellido materno de la niña “de manera inmediata”, estableciendo que mantener la filiación previa vulneraba su identidad y realidad afectiva.

La decisión fue adoptada por mayoría, con cuatro votos a favor. Algunos magistrados emitieron votos singulares y fundamentos de voto en los que expresaron preocupaciones éticas y jurídicas sobre la gestación subrogada y sus límites, pero coincidieron en que el caso debía resolverse priorizando los derechos de la menor.

El fallo del TC marca
El fallo del TC marca un punto de inflexión en la jurisprudencia sobre derechos reproductivos, filiación e identidad en el país.| Andina

Vacío legal

En su sentencia, el TC exhortó expresamente al Congreso de la República a legislar sobre técnicas de reproducción asistida, incluida la maternidad subrogada, a fin de evitar que nuevos casos sean judicializados y queden en incertidumbre jurídica.

El colegiado advirtió que la normativa vigente no contempla adecuadamente estos procedimientos y que esa omisión afecta a los niños y familias involucradas.

Aunque la sentencia no legaliza la maternidad subrogada de manera general, sí reconoce sus efectos jurídicos en un caso específico, marcando un punto de inflexión en la jurisprudencia sobre filiación e identidad.

TC reconoce filiación por maternidad
TC reconoce filiación por maternidad subrogada y abre camino a regulación en Perú - crédito Fernando Vergara/AP

Proyecto busca prohibirla

El fallo se da en medio del debate político sobre la regulación —o prohibición— de esta práctica.

En noviembre, la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) presentó el Proyecto de Ley N.º 13073/2025-CR, que propone prohibir toda modalidad de maternidad subrogada y anular cualquier contrato relacionado, argumentando riesgos de explotación de mujeres y compra-venta de bebés.

La iniciativa legislativa también plantea sanciones económicas de entre 120 y 190 UIT a personas o empresas que promuevan, intermedien o comercialicen gametos o embriones vinculados a esta práctica.

“La maternidad no puede ser un contrato ni una transacción económica. Buscamos proteger la dignidad de mujeres y niños”, señaló la congresista.

La decisión coincide con la
La decisión coincide con la presentación de un proyecto de ley que busca vetar esta práctica en el país y sancionar intermediación. (Foto:Captura Andina)

El proyecto recoge preocupaciones sobre la explotación económica de gestantes, vacíos legales en nacionalidad, separación forzada al nacer, presión contractual, descarte de bebés con problemas de salud y riesgos psicológicos.

Medidas similares existen en países como Alemania, España, Suiza, Italia, Suecia y Austria, que han prohibido este procedimiento.

Un precedente que abre debate nacional

Con este pronunciamiento, el TC abre camino a futuras discusiones sobre derechos reproductivos, filiación y protección de menores nacidos mediante técnicas de reproducción asistida, reforzando el mandato constitucional de protección a la identidad, la familia y el interés superior del niño.

El país entra así en un escenario decisivo: mientras el Tribunal insta a regular la maternidad subrogada para garantizar derechos, en el Congreso avanza una propuesta para prohibirla.

Temas Relacionados

Maternidad subrogadaTribunal ConstitucionalReniecCongreso de Perúperu-politica

Más Noticias

La autoridad penitenciaria clausura 141 comercios al interior de penales de todo el país por incumplimientos de pagos

La decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) identificó que más de 140 internos incumplieron con los pagos para mantener sus "economatos" durante el estado de emergencia declarado

La autoridad penitenciaria clausura 141

Perú supera a Brasil, Chile, Colombia y México en recuperación del PBI frente a niveles prepandemia: qué lo mueve, según BCP

La inversión privada en Perú está a punto de crecer, oficialmente, cerca del 10% en 2025, reflejando confianza empresarial y atractivo para nuevos proyectos

Perú supera a Brasil, Chile,

¿Es una buena idea usar los retiros de CTS y AFP para comprar un departamento? La odisea de la cuota inicial: lo que debes saber

Más limeños acceden a viviendas gracias a la liquidez generada por los retiros de fondos de AFP y CTS, mientras el mercado inmobiliario de Lima crece un 21,7%

¿Es una buena idea usar

Condenan a hombre por acosar a niña en TikTok y ofrecerle regalos en Roblox a cambio de videos íntimos

Haciéndose pasar por menor de edad en TikTok, un sujeto contactó a una niña y le ofreció regalos en Roblox a cambio de material íntimo. La Fiscalía de Arequipa logró su condena gracias a la recopilación de evidencia digital

Condenan a hombre por acosar

Jessica Tapia vuelve a Perú y revela como es su vida en Estados Unidos lejos de la TV: “Dejé todo”

La recordada periodista de Panamericana reapareció en televisión peruana y dio detalles de su ausencia en nuestro país

Jessica Tapia vuelve a Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: una vez más,

Elecciones 2026: una vez más, César Acuña va por la Presidencia tras haber postulado 10 veces desde 1998

Extranjeros podrán votar en las Elecciones 2026: Ciudadanos que cumplan requisitos también podrán ser candidatos municipales

Presidente del JNE lanza el Pacto Ético Electoral y advierte que las campañas rumbo al 2026 se medirán “en los hechos, no en la firma”

Ministros de Interior y Economía son rechazados por los peruanos: más de 45 % desaprueba su gestión

Elecciones 2026: Acción Popular niega permiso a militantes para postular al Congreso como invitados en otros partidos políticos

ENTRETENIMIENTO

Jessica Tapia vuelve a Perú

Jessica Tapia vuelve a Perú y revela como es su vida en Estados Unidos lejos de la TV: “Dejé todo”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se pronuncia tras ganar la final de Yo Soy: “Gracias por oír mi voz”

Giacomo Bocchio asegura desconocer a Ibai Llanos, pese a euforia por el pan con chicharrón: “No lo sigo”

Magaly Medina se burla de Gisela Valcárcel, luego de que Edson Dávila y Janet Barboza se quedaran en América TV

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó la segunda temporada de Yo Soy: así reaccionaron las redes ante el triunfo

DEPORTES

Ricardo Gareca celebra la llegada

Ricardo Gareca celebra la llegada de Pedro Gallese al Deportivo Cali: “Me pone contento que vaya a un grande”

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del último amistoso del 2025

Marcelo Timorán, la joven promesa de Bolivia cuyo vínculo con Perú se hará presente en Chincha: “De los partidos más importantes de mi vida”

A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY: partido en Chincha por amistoso internacional 2025

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026