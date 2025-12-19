Perú

Caída del sistema de Reniec: usuarios protestan por fallas que paralizaron sus trámites de DNI

La entidad emitió un comunicado en el que lamentó los inconvenientes y señaló que está trabajando para solucionarlos

Guardar
Reniec sufre caída de sistema se reportan problemas en Miraflores y Villa El Salvador. Canal N

Durante la mañana de este viernes se registraron largas colas y malestar en distintas oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) debido a la caída del sistema informático, que afectó trámites de renovación y duplicados del documento nacional de identidad (DNI).

La situación se evidenció en sedes como Villa El SalvadorMiraflores y otros distritos de Lima, donde ciudadanos denunciaron la falta de información y soluciones concretas de la entidad.

Uno de los afectados envió un video a Canal N en el que relató su odisea. “Desde la apertura del horario de atención hasta estos instantes, no hay ni información que me puedan brindar sobre el colapso del sistema en una entidad tan importante como Reniec. Personas de edad, embarazadas, niños, todos bajo un calor sofocante, y nadie nos da una respuesta”, mencionó.

En las imágenes, se observan personas aguardando por horas y expresando su frustración ante la ausencia de explicaciones oficiales.

En las inmediaciones de la sede de Miraflores, la situación no era diferente. De acuerdo con el citado medio de comunicación, las colas se extendían por varias cuadras, mientras usuarios reclamaban, sin que Reniec logre implementar soluciones duraderas

Ante los reclamos y la viralización de los videos, la entidad emitió un escueto comunicado a través de sus redes sociales. “Hoy se presentan algunos inconvenientes en el sistema. Estamos trabajando para restablecer nuestros servicios”, se lee.

Sin embargo, no precisó las causas de la caída ni un plazo para la reanudación de la atención, generando mayor incertidumbre entre los usuarios que, en plena jornada preelectoral, exigen respuestas claras y prontas garantías para acceder a un documento indispensable.

Reniec inaugura centro de alta producción en Lima Norte

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) avanzó en la implementación del voto digital obligatorio para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las elecciones generales de 2026, al anunciar la entrega gratuita de 65 mil DNI electrónicos destinados a los efectivos de ambas instituciones.

Esta medida responde a lo estipulado en la Ley n.º 32270, que dispone la obligatoriedad del voto digital para integrantes de los cuerpos castrenses y policiales. Para ejercer este derecho, cada uno debe contar con el DNI electrónico (DNIe), el único documento habilitado para este tipo de sufragio.

La titular de Reniec, Carmen Velarde, indicó que ya se iniciaron coordinaciones con las comandancias generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el fin de garantizar que la distribución de los nuevos documentos se concrete en los plazos previstos. El propósito es que todo el personal tenga el DNIe antes del inicio del proceso electoral.

“Queremos que nuestros militares y policías también ejerzan su derecho al voto, por eso estamos avanzando en las campañas con ellos para que todos estén documentados con elDNI electrónico”, señaló.

Temas Relacionados

ReniecDNIRegistro Nacional de Identificación y Estado Civilperu-noticias

Más Noticias

Piden cancelar concierto por el aniversario de Trujillo tras asesinato de regidora Elena Rojas en evento navideño

El alcalde del distrito de La Esperanza, Wilmer Sánchez, manifestó su desacuerdo y sostuvo que la provincia de Chicama atraviesa un periodo de luto

Piden cancelar concierto por el

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma la muerte de su madre: “Una parte de mí ha muerto con ella”

El joven de 23 años compartió un emotivo mensaje en Instagram donde contó cómo la enfermedad de su madre avanzó rápidamente y destacó el apoyo que recibió de su padre, familiares y amigos cercanos.

Vasco Madueño, hijo de Guillermo

Accidentes en la Vía Expresa Sur: inspectora atropellada permanece bajo observación y Surco anuncia acciones legales

El accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad del distrito y motivó la intervención inmediata de los servicios de emergencia, así como el inicio de diligencias policiales

Accidentes en la Vía Expresa

BCRP: Perú cumpliría regla fiscal en 2025, tras dos años de deficit sobre el límite

Julio Velarde revelo los datos macroeconómicos del país en su última reunión del año. “No estamos tan mal”, reconoce frente al PBI

BCRP: Perú cumpliría regla fiscal

Jessica Madueño: ¿De qué murió la madre de Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila?

La lucha de la madre de Vasco Madueño incluyó intervenciones de emergencia y tratamientos alternativos. Después de una ardua batalla contra el cáncer, Jessica Madueño falleció el 22 de noviembre

Jessica Madueño: ¿De qué murió
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Expresidente Martín Vizcarra fue trasladado

Expresidente Martín Vizcarra fue trasladado al Hospital de Ate Vitarte por crisis hipertensiva severa

José Domingo Pérez pide inaplicar la “sentencia política y prevaricadora” del TC que anula el caso Cócteles

Elecciones 2026: Conoce la lista completa de los 36 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Chile archiva el proceso de extradición de Alberto Fujimori por casos de corrupción y violaciones de DD. HH.

Ministro del Interior asegura que el gobierno ha “superado bastante” el resultado de los operativos contra la criminalidad

ENTRETENIMIENTO

Jessica Madueño: ¿De qué murió

Jessica Madueño: ¿De qué murió la madre de Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila?

“Una parte de mí ha muerto con ella”: Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma la muerte de su madre

La Gran Sangre regresa a la pantalla grande con su elenco original: mira el teaser y las primeras imágenes

Christian Cueva aparece en TV con Pamela Franco, llora por sus hijos y se autoproclama el Marc Anthony de la cumbia

Jean Paul Santa María no viajará a España con Romina Gachoy por compromisos laborales

DEPORTES

Alianza Lima presentó a Alejandro

Alianza Lima presentó a Alejandro Duarte como refuerzo para el 2026: la competencia de Guillermo Viscarra

Sporting Cristal vs Alianza Lima o 2 de Mayo: día, hora y canal TV de los partidos por Fase 2 de Copa Libertadores 2026

Eddie Fleischman exigió salida de Carlos Zambrano tras reconocer indisciplinas en Alianza Lima: “Indignante”

DT de Club 2 de Mayo se deshizo en elogios por Alianza Lima: “Un rival espectacular, histórico de la Copa Libertadores y grande del Perú”

Facundo Callejo aparece en la agenda de histórico club de Argentina tras campaña goleadora con Cusco FC en Liga 1