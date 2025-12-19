Caída del sistema de Reniec: usuarios protestan por fallas que paralizaron sus trámites de DNI

Reniec sufre caída de sistema se reportan problemas en Miraflores y Villa El Salvador. Canal N

Durante la mañana de este viernes se registraron largas colas y malestar en distintas oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) debido a la caída del sistema informático, que afectó trámites de renovación y duplicados del documento nacional de identidad (DNI).

La situación se evidenció en sedes como Villa El Salvador, Miraflores y otros distritos de Lima, donde ciudadanos denunciaron la falta de información y soluciones concretas de la entidad.

Uno de los afectados envió un video a Canal N en el que relató su odisea. “Desde la apertura del horario de atención hasta estos instantes, no hay ni información que me puedan brindar sobre el colapso del sistema en una entidad tan importante como Reniec. Personas de edad, embarazadas, niños, todos bajo un calor sofocante, y nadie nos da una respuesta”, mencionó.

En las imágenes, se observan personas aguardando por horas y expresando su frustración ante la ausencia de explicaciones oficiales.

En las inmediaciones de la sede de Miraflores, la situación no era diferente. De acuerdo con el citado medio de comunicación, las colas se extendían por varias cuadras, mientras usuarios reclamaban, sin que Reniec logre implementar soluciones duraderas

Ante los reclamos y la viralización de los videos, la entidad emitió un escueto comunicado a través de sus redes sociales. “Hoy se presentan algunos inconvenientes en el sistema. Estamos trabajando para restablecer nuestros servicios”, se lee.

Sin embargo, no precisó las causas de la caída ni un plazo para la reanudación de la atención, generando mayor incertidumbre entre los usuarios que, en plena jornada preelectoral, exigen respuestas claras y prontas garantías para acceder a un documento indispensable.

Reniec inaugura centro de alta producción en Lima Norte

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) avanzó en la implementación del voto digital obligatorio para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las elecciones generales de 2026, al anunciar la entrega gratuita de 65 mil DNI electrónicos destinados a los efectivos de ambas instituciones.

Esta medida responde a lo estipulado en la Ley n.º 32270, que dispone la obligatoriedad del voto digital para integrantes de los cuerpos castrenses y policiales. Para ejercer este derecho, cada uno debe contar con el DNI electrónico (DNIe), el único documento habilitado para este tipo de sufragio.

La titular de Reniec, Carmen Velarde, indicó que ya se iniciaron coordinaciones con las comandancias generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el fin de garantizar que la distribución de los nuevos documentos se concrete en los plazos previstos. El propósito es que todo el personal tenga el DNIe antes del inicio del proceso electoral.

“Queremos que nuestros militares y policías también ejerzan su derecho al voto, por eso estamos avanzando en las campañas con ellos para que todos estén documentados con elDNI electrónico”, señaló.