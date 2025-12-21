Ministros de Interior y Economía son rechazados por los peruanos: más de 45 % desaprueba su gestión

La gestión de los ministros del Interior y Economía son rechazadas por los peruanos: ambos tienen más del 45 % de desaprobación en encuesta de Datum. (Foto: Composición - Infobae)

La evaluación del gabinete de ministros en el gobierno de José Jerí hacia el final del 2025 no ha sido positiva en dos de las carteras más relevantes para la vida de los peruanos de cara al 2026: las gestiones de los ministros de Economía y de Interior son rechazadas por la mayoría de los ciudadanos en la encuesta más reciente realizada por Datum y publicada en el diario El Comercio.

La gestión de la lucha contra la inseguridad ciudadana, la extorsión y el sicariato, a cargo del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, no ha sido evaluada favorablemente por los ciudadanos. Según el estudio de opinión de Datum, el 48 % de los ciudadanos en el Perú no respalda lo hecho hasta ahora por el titular del Mininter.

En un contexto en el que el gremio de transportistas protesta casi todos los meses en contra de la inseguridad ciudadana y le exige al gobierno de José Jerí tomar acciones eficaces contra las economías ilegales; y con una ley contra la extorsión que beneficia a este sector en particular, el ministro Tiburcio solo cuenta con una aprobación del 23 %.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, arribó a Tacna tras el anuncio de estado de emergencia en la frontera con Chile. Foto: Mininter

La zona norte del Perú, la más afectada con problemas de inseguridad, es en la que el titular del Mininter presenta sus registros más bajos de aprobación, con apenas 18 % y un rechazo del 57 %. Por otro lado, la zona sur del Perú, que aún recuerda la represión policial durante las protestas de los años 2022 y 2023, registra un rechazo de 53 % para el titular del Mininter y una aprobación 19 %.

En el caso de la ministra de Economía, Denisse Miralles, los peruanos rechazan en su mayoría la su gestión en el sector. Según el estudio de Datum, el 45 % de los ciudadanos la rechaza, mientras que el 21 % de los peruanos la respalda.

Esto en un escenario en el que los ciudadanos requieren de mayores ingresos para cubrir sus necesidades, y un año en el que la reforma del sistema de pensiones motivó protestas para que se favorezca a los ciudadanos y se garantice el retiro de fondos de la AFP.

Denisse Miralles - MEF

Rechazo contra el Premier cae... y su aprobación también

En el caso del ministro Ernesto Álvarez Miranda, que asumió como jefe del Gabinete de Ministros al inicio del gobierno de José Jerí, la encuesta de Datum destaca la reducción de su rechazo, que pasa de 49 % en noviembre de este año a 45 % en diciembre.

Si bien esta reducción podría tomarse como un aspecto positivo, lo cierto es que incluso su aprobación ha bajado de 23 % a 22 % en un mes en el que tuvo poco protagonismo, lo que se refleja en un incremento en la cantidad de peruanos que prefiere no emitir un juicio sobre su gestión al mando de la PCM, que pasó de 28 % en noviembre a 33 % para diciembre.