Ernesto Álvarez resalta trabajo del PJ y Ministerio Público tras condenas a Martín Vizcarra y Pedro Castillo: “Cumplen su rol”

Las palabras del presidente del Consejo de Ministros se enmarcan en un escenario de tensiones persistentes entre el Ejecutivo y los órganos de justicia.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre las recientes condenas dictadas contra los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo, y remarcó que estos fallos evidencian la capacidad del sistema de justicia peruano para actuar sin ceder ante presiones políticas.

“Hay doble lectura, ¿no es cierto? En primer lugar, lamentar que un país como el nuestro, que exige desarrollo, exige estabilidad, exige credibilidad y confianza a los ciudadanos, tengamos a un número sorprendente de expresidentes elegidos por el pueblo, en la cárcel, procesados o condenados”, señaló en entrevista con TV Perú.

Álvarez sobre fallos judiciales: “Tenemos un sistema con defectos, pero que cumple su rol”

Sin embargo, destacó que existe también un aspecto positivo que debe ser reconocido: la actuación del sistema de justicia. “Pero la otra lectura nos indica de que, a pesar de que estas personas tienen un cierto nivel de poder político, el Poder Judicial ha logrado obtener sentencias y eso habla de que tenemos un Poder Judicial, un Ministerio Público, con muchos defectos, como todo el Estado, pero que al final de cuentas cumple su rol y evitando la impunidad”, aseguró.

Álvarez reiteró que para la ciudadanía es esencial sentir que la justicia actúa con firmeza, sin distinción de jerarquías ni privilegios. “Lo que al ciudadano común le indigna, porque el ciudadano común trabaja, paga sus impuestos y necesita tener la confianza de que el que delinque paga las consecuencias”, afirmó.

Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Ollanta Humala y Alejandro Toledo se encuentran encarcelados en Barbadillo. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Postura sobre Betssy Chávez

Durante la entrevista, Álvarez también fue consultado por la ratificación de la sentencia contra la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022. Ante la posibilidad de una intervención en la sede diplomática donde permanece refugiada, así como respecto a las consultas realizadas al extranjero sobre un eventual salvoconducto, el jefe del Gabinete remarcó que el Gobierno debe encontrar un equilibrio entre combatir la impunidad y cumplir los compromisos internacionales.

“Lo que decíamos en un inicio: la impunidad provoca indignación en la población y lo que se ha hecho muchas veces es recoger esa, esa indignación. Porque en realidad va contra el sentido común el hecho de que personas se libren por mecanismos de carácter internacional, diplomático, que mucha gente común no tiene por qué entender”, comentó.

Desde prisión, Betssy Chávez advirtió que su salud se encuentra en riesgo y dejó disposiciones testamentarias tras denunciar abusos en el penal de Chorrillos | Composición: Infobae Perú

No obstante, recordó que la política exterior del país impone límites y procedimientos que deben respetarse. “Pero, por otra parte, el Perú, como un Estado soberano, necesita cumplir ciertos procedimientos y ciertos convenios”, añadió, subrayando que la actuación estatal debe mantenerse dentro del marco legal internacional vigente.

Gobierno plantea modificar convenios

Álvarez señaló que el Estado no puede tolerar que convenios internacionales terminen operando como vías de escape para personas procesadas o condenadas por la justicia peruana. Subrayó que, si bien el Perú está obligado a respetar los tratados diplomáticos, estos no pueden contradecir la necesidad de asegurar que las decisiones judiciales se cumplan.

Panorama en la embajada de México luego de que el juez Juan Carlos Checkley ordene cinco meses de prisión preventiva en contra de la exministra de Pedro Castilo. Video: Canal N

En esa línea, destacó que la Cancillería ya trabaja en una estrategia para revisar dichos convenios. “Por eso el canciller ya ha diseñado una estrategia para solicitar la modificación o la adaptación a la realidad de estos convenios internacionales, para que no constituyan un elemento de impunidad de aquellas personas que han sido procesadas o condenadas, ante jueces de manera regular”, indicó.