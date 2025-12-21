Perú

Incautan más de 50 cajas de pirotécnicos valorizadas en S/80.000 en vivienda de La Victoria

Durante la intervención, la policía detuvo a Luis Néstor Yáñac Pérez, presunto responsable del traslado y almacenamiento ilegal de pirotécnicos. El acusado quedó a disposición del Ministerio Público

Guardar
La policía realizó un operativo en un edificio multifamiliar de El Porvenir, en La Victoria, donde logró decomisar más de 50 cajas de pirotécnicos valorizados en más de S/80 000. Fuente: Exitosa

La Policía Nacional del Perú (PNP) incautó más de 50 cajas de material pirotécnico en un edificio multifamiliar situado en el sector de El Porvenir, en el distrito de La Victoria, Lima. La operación, realizada a solo cuatro días de la Nochebuena, forma parte de una estrategia de prevención ante los riesgos que supone el almacenamiento y distribución ilegal de estos productos en zonas residenciales densamente pobladas. El coronel Juan Carlos Montufar, jefe del Departamento de Investigación de la Zona Centro, precisó que los pirotécnicos incautados están valorizados en más de S/80 000.

La intervención policial fue posible tras labores de inteligencia que, semanas atrás, alertaron sobre la presencia de una banda dedicada al traslado y acopio ilegal de material explosivo desde la zona sur hasta La Victoria. Los agentes de la GRECO —la División de Inteligencia— y la DEPINCRI lograron ubicar el inmueble, ubicado a pocas cuadras del emporio comercial de Gamarra, donde el material era almacenado sin ninguna medida de seguridad adecuada. Según la policía, en el pequeño departamento no existía ventilación ni protocolos de prevención, lo que ponía en grave peligro a los residentes del edificio y a la comunidad circundante.

El operativo reveló que los productos pirotécnicos, entre los que se encontraban bombardas, bazucas, torcas, misiles y cuetones de gran tamaño, debían ser comercializados en mercados locales de La Victoria y distritos vecinos. El hallazgo fue considerado especialmente preocupante debido a la cercanía de las celebraciones de fin de año, cuando suele incrementarse la demanda y el tráfico ilegal de estos artículos. Autoridades de la PNP resaltaron que esta cantidad incautada pudo haber causado daños de consideración en caso de un accidente dentro del edificio multifamiliar.

Durante la intervención, los investigadores detuvieron a un hombre identificado como Luis Néstor Yáñac Pérez, de treinta y cinco años, quien habría estado encargado de trasladar y almacenar los productos. Junto a él fue identificada una menor de edad, presuntamente implicada en labores de apoyo logístico. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar la red de distribución y los posibles responsables adicionales vinculados a la banda.

La policía incautó más de
La policía incautó más de 50 cajas de material pirotécnico almacenadas sin medidas de seguridad en una vivienda de La Victoria. Foto: Composición Infobae Perú

La mercadería incautada sobrepasa los S/80 000

Entre los artículos decomisados se encontraron diferentes tipos de pirotécnicos: bombardas, misiles, avellanas, bazucas y crackers, todos con elevados niveles de inflamabilidad por contener pólvora, azufre y otras sustancias químicas. El coronel Montufar describió que “estas cajas contenían artefactos que, si bien pueden resultar llamativos por sus colores y empaques, son sumamente peligrosos tanto por su composición como por el modo en que iban a ser manipulados, especialmente por menores que podían confundirlos con dulces”.

El inmueble donde se almacenaban las cajas carecía de ventilación, tenía espacios reducidos y se encontraba rodeado de viviendas contiguas, lo que multiplicaba el riesgo de incendio o explosión. “El lugar intervenido no reúne condiciones mínimas para guardar este tipo de productos. El solo acto de apilarlos de esa manera representa un peligro para toda la manzana”, advirtió el jefe policial, subrayando la importancia de mantener la vigilancia ciudadana y reportar este tipo de situaciones para “prevenir desgracias que no quisiéramos lamentar”.

De acuerdo a las primeras indagaciones, el plan era comercializar la mayor parte de estos productos en zonas populares, aprovechando la alta demanda por las fiestas navideñas y de fin de año. El valor estimado de la mercadería supera los S/80 000, cifra relevante que refleja la magnitud y el impacto económico del tráfico ilegal de pirotécnicos en Lima. Incluso, el detenido aseguró que lo incautado era apenas el último remanente de un volumen mayor ya movilizado en días previos.

El operativo culminó con la
El operativo culminó con la detención de un hombre y el decomiso de pirotécnicos valorizados en más de S/80 000 a días de la Navidad. Captura Exitosa

Operativo terminó con incautación de cajas y un detenido

La intervención policial culminó con la captura de Luis Néstor Yáñac Pérez, el principal sospechoso de la operación clandestina, y de una adolescente que lo asistía en las tareas logísticas. Ambos fueron puestos a disposición de la fiscalía, que inició el proceso de investigación para esclarecer la red completa de distribución y los delitos de los que serían responsables: violación a la seguridad pública y tenencia ilegal de material explosivo.

Como parte de las acciones investigativas, los agentes procedieron al aseguramiento de dispositivos electrónicos, principalmente teléfonos celulares, que podrían contener información clave sobre contactos, rutas de traslado y abastecedores de la mercadería. El coronel Montufar remarcó la importancia de este análisis: “La extracción de los datos digitales es fundamental para conocer quién vendió, quién ordenó el traslado y la mecánica de distribución. De este modo podremos identificar y desarticular totalmente a las organizaciones criminales que lucran poniendo en peligro la vida ajena”.

Las autoridades evitaron que los
Las autoridades evitaron que los explosivos ilegales fueran distribuidos en el emporio comercial de Gamarra y distritos aledaños. Captura Exitosa

La policía reiteró su llamado a la ciudadanía a colaborar activamente denunciando puntos de venta clandestina o cualquier movimiento sospechoso referente a material explosivo. Las acciones preventivas, subrayó Montufar, son vitales en una coyuntura donde el manejo inapropiado de pirotécnicos puede derivar en siniestros de gran envergadura: “La responsabilidad es de todos. Si observan actividades relacionadas con la venta, almacenamiento o traslado ilegal de estos productos, deben avisar de inmediato para evitar la desgracia”.

10 ferias formales donde podrás adquirir pirotécnicos autorizados

De cara a las próximas fiestas, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) ha autorizado diez ferias de pirotécnicos distribuidas en diversas regiones, con el objetivo de garantizar el acceso a productos legales y seguros. La entidad —adscrita al Ministerio del Interior— puntualizó que estos establecimientos cuentan con vigilancia constante y cumplen con todos los permisos y estándares de seguridad requeridos.

La Sucamec exhorta a la población a adquirir pirotécnicos únicamente en estas ferias, desalentando la compra a vendedores informales o en locales improvisados. “La venta legal es la única manera de evitar accidentes graves, intoxicaciones y daños a menores. Solo en los espacios autorizados se garantiza el control y la calidad del producto”, señala la institución. En Lima Metropolitana, la oferta autorizada de pirotécnicos de uso civil se concentra en recintos como Fireworks San Sebastián S.A.C. (en la avenida Pachacútec y Jr. Tumbes), así como en dos puntos de Los Olivos: avenida Panamericana Norte (dentro del vivero municipal) y avenida Alfredo Mendiola, todos ellos dotados con personal capacitado y protocolos de revisión.

Cohetones Labubu no son juguetes,
Cohetones Labubu no son juguetes, Sucamec advierte por el peligro de la pirotecnia informal| Foto: Sucamec

En regiones, las ferias permitidas funcionan en lugares de alta concurrencia y fácil acceso: Piura (urbanización Miraflores y Sullana), Lambayeque (avenida Antenor Orrego, distrito de La Victoria, Chiclayo), Ucayali (avenida Túpac Amaru en Nueva Pucallpa y Boulevard de Yarinacocha), Loreto (avenida Mariscal Cáceres, Iquitos) y Arequipa (avenida Dolores, José Luis Bustamante y Rivero). La relación podría ampliarse en los próximos días, ya que la Sucamec evalúa nuevas solicitudes de comerciantes que desean sumarse a la campaña segura de fin de año.

Temas Relacionados

PirotecniaPolicía Nacional del PerúSucamecLa Victoriaperu-noticias

Más Noticias

Gran Final de ‘Yo Soy 2025′: minuto a minuto de la última gala de Michael Jackson, Green Day y Alejandra Guzmán

Hoy, sábado 20 de diciembre a las 9:00 pm por la señal de Latina se conocerá al imitador ganador de la segunda temporada del 2025.

Gran Final de ‘Yo Soy

Resultados de la Kábala: números ganadores del sábado 20 de diciembre de 2025

Como cada sábado, La Tinka publica los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los ganadores

Resultados de la Kábala: números

La IA en Perú: análisis estratégico de su impacto en la fuerza laboral

El avance de las tecnologías automatizadas está modificando la estructura de empleos en el país, generando desafíos para sectores tradicionales y abriendo oportunidades para perfiles con habilidades digitales avanzadas

La IA en Perú: análisis

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

Tras la salida de GV Producciones y la partida de Ethel, Janet y Edson agradecieron a Gisela y anunciaron que América Hoy continuará en 2026 bajo nueva producción.

Janet Barboza y Edson Dávila

Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia y Ecuador hacen un llamado a Venezuela ante crisis humanitaria y situación democrática

Seis países latinoamericanos expresaron su preocupación por la situación venezolana y pidieron respeto a los estándares internacionales de derechos humanos

Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia

Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia y Ecuador hacen un llamado a Venezuela ante crisis humanitaria y situación democrática

Consejero de la Sunedu postulará como diputado con Alianza para el Progreso

Juntos por el Pueblo: ¿quiénes integran la nueva coalición electoral que llevará a Antauro Humala al Senado?

De pedir el número 1 a conformarse con el 9: Antauro Humala postulará al Senado con la lista de Pedro Castillo

Fiscal de Lima Norte responde tras intento de asesinato: “Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza”

ENTRETENIMIENTO

Gran Final de ‘Yo Soy

Gran Final de ‘Yo Soy 2025′: minuto a minuto de la última gala de Michael Jackson, Green Day y Alejandra Guzmán

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

Las más pegadizas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes Perú

Michael Jackson de ‘Yo soy’: De mesera y cocinera a imitadora del ‘Rey del Pop’ en reality de canto

Janet Barboza arremete contra Magaly Medina y expone su rating: “¿A quién le importa tu opinión con solo 4 puntos?”

DEPORTES

Juan Pablo II anuncia la

Juan Pablo II anuncia la contratación del entrenador argentino Marcelo Zuleta, campeón histórico de la Copa Ecuador

Regatas Lima sumó una nueva derrota en Liga Peruana de vóley 2025/2026: Circolo lo superó por 3-1 y lo alejó de los primeros lugares

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

A qué hora juega Perú vs Bolivia: partido en Chincha por amistoso internacional 2025

El insólito once de Perú para enfrentar a Bolivia en amistoso 2025: con 4 jugadores de Alianza Lima y 1 de Universitario