Incautan más de 50 cajas de pirotécnicos valorizadas en S/80.000 en vivienda de La Victoria

La policía realizó un operativo en un edificio multifamiliar de El Porvenir, en La Victoria, donde logró decomisar más de 50 cajas de pirotécnicos valorizados en más de S/80 000. Fuente: Exitosa

La Policía Nacional del Perú (PNP) incautó más de 50 cajas de material pirotécnico en un edificio multifamiliar situado en el sector de El Porvenir, en el distrito de La Victoria, Lima. La operación, realizada a solo cuatro días de la Nochebuena, forma parte de una estrategia de prevención ante los riesgos que supone el almacenamiento y distribución ilegal de estos productos en zonas residenciales densamente pobladas. El coronel Juan Carlos Montufar, jefe del Departamento de Investigación de la Zona Centro, precisó que los pirotécnicos incautados están valorizados en más de S/80 000.

La intervención policial fue posible tras labores de inteligencia que, semanas atrás, alertaron sobre la presencia de una banda dedicada al traslado y acopio ilegal de material explosivo desde la zona sur hasta La Victoria. Los agentes de la GRECO —la División de Inteligencia— y la DEPINCRI lograron ubicar el inmueble, ubicado a pocas cuadras del emporio comercial de Gamarra, donde el material era almacenado sin ninguna medida de seguridad adecuada. Según la policía, en el pequeño departamento no existía ventilación ni protocolos de prevención, lo que ponía en grave peligro a los residentes del edificio y a la comunidad circundante.

El operativo reveló que los productos pirotécnicos, entre los que se encontraban bombardas, bazucas, torcas, misiles y cuetones de gran tamaño, debían ser comercializados en mercados locales de La Victoria y distritos vecinos. El hallazgo fue considerado especialmente preocupante debido a la cercanía de las celebraciones de fin de año, cuando suele incrementarse la demanda y el tráfico ilegal de estos artículos. Autoridades de la PNP resaltaron que esta cantidad incautada pudo haber causado daños de consideración en caso de un accidente dentro del edificio multifamiliar.

Durante la intervención, los investigadores detuvieron a un hombre identificado como Luis Néstor Yáñac Pérez, de treinta y cinco años, quien habría estado encargado de trasladar y almacenar los productos. Junto a él fue identificada una menor de edad, presuntamente implicada en labores de apoyo logístico. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar la red de distribución y los posibles responsables adicionales vinculados a la banda.

La policía incautó más de 50 cajas de material pirotécnico almacenadas sin medidas de seguridad en una vivienda de La Victoria. Foto: Composición Infobae Perú

La mercadería incautada sobrepasa los S/80 000

Entre los artículos decomisados se encontraron diferentes tipos de pirotécnicos: bombardas, misiles, avellanas, bazucas y crackers, todos con elevados niveles de inflamabilidad por contener pólvora, azufre y otras sustancias químicas. El coronel Montufar describió que “estas cajas contenían artefactos que, si bien pueden resultar llamativos por sus colores y empaques, son sumamente peligrosos tanto por su composición como por el modo en que iban a ser manipulados, especialmente por menores que podían confundirlos con dulces”.

El inmueble donde se almacenaban las cajas carecía de ventilación, tenía espacios reducidos y se encontraba rodeado de viviendas contiguas, lo que multiplicaba el riesgo de incendio o explosión. “El lugar intervenido no reúne condiciones mínimas para guardar este tipo de productos. El solo acto de apilarlos de esa manera representa un peligro para toda la manzana”, advirtió el jefe policial, subrayando la importancia de mantener la vigilancia ciudadana y reportar este tipo de situaciones para “prevenir desgracias que no quisiéramos lamentar”.

De acuerdo a las primeras indagaciones, el plan era comercializar la mayor parte de estos productos en zonas populares, aprovechando la alta demanda por las fiestas navideñas y de fin de año. El valor estimado de la mercadería supera los S/80 000, cifra relevante que refleja la magnitud y el impacto económico del tráfico ilegal de pirotécnicos en Lima. Incluso, el detenido aseguró que lo incautado era apenas el último remanente de un volumen mayor ya movilizado en días previos.

El operativo culminó con la detención de un hombre y el decomiso de pirotécnicos valorizados en más de S/80 000 a días de la Navidad. Captura Exitosa

Operativo terminó con incautación de cajas y un detenido

La intervención policial culminó con la captura de Luis Néstor Yáñac Pérez, el principal sospechoso de la operación clandestina, y de una adolescente que lo asistía en las tareas logísticas. Ambos fueron puestos a disposición de la fiscalía, que inició el proceso de investigación para esclarecer la red completa de distribución y los delitos de los que serían responsables: violación a la seguridad pública y tenencia ilegal de material explosivo.

Como parte de las acciones investigativas, los agentes procedieron al aseguramiento de dispositivos electrónicos, principalmente teléfonos celulares, que podrían contener información clave sobre contactos, rutas de traslado y abastecedores de la mercadería. El coronel Montufar remarcó la importancia de este análisis: “La extracción de los datos digitales es fundamental para conocer quién vendió, quién ordenó el traslado y la mecánica de distribución. De este modo podremos identificar y desarticular totalmente a las organizaciones criminales que lucran poniendo en peligro la vida ajena”.

Las autoridades evitaron que los explosivos ilegales fueran distribuidos en el emporio comercial de Gamarra y distritos aledaños. Captura Exitosa

La policía reiteró su llamado a la ciudadanía a colaborar activamente denunciando puntos de venta clandestina o cualquier movimiento sospechoso referente a material explosivo. Las acciones preventivas, subrayó Montufar, son vitales en una coyuntura donde el manejo inapropiado de pirotécnicos puede derivar en siniestros de gran envergadura: “La responsabilidad es de todos. Si observan actividades relacionadas con la venta, almacenamiento o traslado ilegal de estos productos, deben avisar de inmediato para evitar la desgracia”.

10 ferias formales donde podrás adquirir pirotécnicos autorizados

De cara a las próximas fiestas, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) ha autorizado diez ferias de pirotécnicos distribuidas en diversas regiones, con el objetivo de garantizar el acceso a productos legales y seguros. La entidad —adscrita al Ministerio del Interior— puntualizó que estos establecimientos cuentan con vigilancia constante y cumplen con todos los permisos y estándares de seguridad requeridos.

La Sucamec exhorta a la población a adquirir pirotécnicos únicamente en estas ferias, desalentando la compra a vendedores informales o en locales improvisados. “La venta legal es la única manera de evitar accidentes graves, intoxicaciones y daños a menores. Solo en los espacios autorizados se garantiza el control y la calidad del producto”, señala la institución. En Lima Metropolitana, la oferta autorizada de pirotécnicos de uso civil se concentra en recintos como Fireworks San Sebastián S.A.C. (en la avenida Pachacútec y Jr. Tumbes), así como en dos puntos de Los Olivos: avenida Panamericana Norte (dentro del vivero municipal) y avenida Alfredo Mendiola, todos ellos dotados con personal capacitado y protocolos de revisión.

Cohetones Labubu no son juguetes, Sucamec advierte por el peligro de la pirotecnia informal| Foto: Sucamec

En regiones, las ferias permitidas funcionan en lugares de alta concurrencia y fácil acceso: Piura (urbanización Miraflores y Sullana), Lambayeque (avenida Antenor Orrego, distrito de La Victoria, Chiclayo), Ucayali (avenida Túpac Amaru en Nueva Pucallpa y Boulevard de Yarinacocha), Loreto (avenida Mariscal Cáceres, Iquitos) y Arequipa (avenida Dolores, José Luis Bustamante y Rivero). La relación podría ampliarse en los próximos días, ya que la Sucamec evalúa nuevas solicitudes de comerciantes que desean sumarse a la campaña segura de fin de año.