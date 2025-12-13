Perú

Sucamec y PNP incautan cerca de 5 toneladas de pirotécnicos ilegales en Villa María del Triunfo

Una parte significativa del cargamento incautado era pirotecnia tipo basuca, encontrada en una vivienda que además funcionaba como licorería, con un valor estimado de 200 mil soles en el mercado ilegal

Guardar
Las autoridades detuvieron al encargado
Las autoridades detuvieron al encargado del almacén clandestino, quien enfrentará cargos por poner en peligro a la comunidad a través de la acumulación de productos explosivos - Créditos: Ministerio del Interior.

Un reciente despliegue coordinado entre la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y la Dirección de Robo de Vehículos (Dirove) de la Policía Nacional del Perú (PNP), en plena ejecución del plan “Navidad Segura”, permitió la localización y confiscación de cinco toneladas de productos pirotécnicos almacenados de forma ilegal en el distrito de Villa María del Triunfo.

El inmueble intervenido, situado en la avenida Ramiro Merino, funcionaba como un sofisticado espacio de resguardo para este tipo de productos altamente inflamables. Las fuerzas del orden accedieron al lugar en una operación sorpresa, donde pudieron constatar la magnitud del acopio: unas 250 cajas de explosivos de diferentes tipos y tamaños, predominando los de fabricación extranjera.

Se determinó que gran parte del volumen confiscado correspondía a pirotecnia tipo basuca, encontrada en una vivienda utilizada también como expendio de licores, cuyo valor en el mercado alcanza aproximadamente 200 mil soles.

El operativo policial permitió desmantelar
El operativo policial permitió desmantelar un sofisticado depósito, donde se almacenaban 250 cajas de pirotecnia, principalmente importada y de enorme peligrosidad - Créditos: Ministerio del Interior.

La intervención no solo culminó con el retiro de estos artefactos peligrosos, sino también con la detención del responsable del almacenamiento, quien quedó a disposición de los órganos competentes para el inicio del proceso penal respectivo por causar potencial riesgo a la comunidad.

La acumulación ilícita de productos explosivos representa un peligro inminente para la integridad de quienes viven cerca de estos depósitos ocultos. Un simple descuido podría desembocar en incendios devastadores o detonaciones accidentales con graves consecuencias. Por tal motivo, este tipo de acciones genera inquietud entre los vecinos y demanda una respuesta firme de las autoridades.

El Ministerio del Interior remarcó su prioridad de proteger la seguridad colectiva en este periodo de fiestas, promoviendo intervenciones preventivas que disminuyan las oportunidades de incidentes fatales relacionados con el uso de explosivos sin regulación. De cara a las celebraciones, la Policía Nacional y Sucamec han intensificado los controles en distintos puntos del país, reforzando la vigilancia y decomiso de mercancía riesgosa.

En ese sentido, se exhorta a la ciudadanía a actuar con cautela y reportar cualquier actividad sospechosa ligada a la comercialización o almacenamiento no permitido de elementos explosivos.

Una parte significativa del cargamento
Una parte significativa del cargamento incautado era pirotecnia tipo basuca, encontrada en una vivienda que además funcionaba como licorería, con un valor estimado de 200 mil soles en el mercado ilegal - Créditos: Ministerio del Interior.

Pirotécnicos prohibidos en Navidad y Año Nuevo

En Trujillo, las autoridades pusieron en marcha la campaña “Navidad Segura” con el objetivo de alertar a la ciudadanía acerca de los peligros vinculados al uso de pirotecnia en esta época festiva.

Integrantes de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) aunaron esfuerzos para fortalecer la labor preventiva. El foco principal de su mensaje recae en el alto riesgo que implica para los menores la manipulación inadecuada de estos materiales explosivos.

Uso de pirotécnicos prohibidos podría ocasionar consecuencias fatales a niños y adultos | Canal N

Dentro de las acciones pedagógicas, la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llevó a cabo una demostración pública con la finalidad de generar conciencia entre las familias. En esta actividad, se encendió un cohete cerca de un maniquí que representaba a un niño o niña.

Los resultados de la explosión evidenciaron las consecuencias severas que puede acarrear el manejo descuidado de este tipo de artículos. El maniquí terminó con el brazo destruido y varias zonas del cuerpo dañadas, emulando situaciones que suelen ocurrir cada año en estas fechas por falta de vigilancia adulta o el uso irresponsable de la pirotecnia.

Durante la jornada, los efectivos exhibieron diferentes tipos de artefactos confiscados en recientes intervenciones. Entre los más utilizados y de alto riesgo para la integridad física destacan la rata blanca, chapana, rascapiés, calaveras y tronadores, todos populares durante las celebraciones navideñas y de fin de año. El equipo de UDEX recalcó que estos productos se encuentran prohibidos y constituyen un peligro considerable tanto para la niñez como para los adultos.

Temas Relacionados

Villa María del TriunfoNavidad Segurapirotécnicosperu-noticias

Más Noticias

Comisión de Trabajo aprobó bono ONP de S/1.337,5 como alternativa al retiro, pero lleva meses estancado

Congreso aún no debate la medida en el Pleno. Tras la demora en ver el tema, los congresistas han vuelto a presentar proyectos de retiro de ONP de hasta 4 UIT

Comisión de Trabajo aprobó bono

Tren Lima–Chosica: Rafael López Aliaga promociona marcha en vacío tras mantener los vagones abandonados en el Parque de la Muralla

El candidato de Renovación Popular dejó la alcaldía de Lima con los trenes en el almacén del Parque de la Muralla debido a sus desencuentros con el Gobierno de Dina Boluarte

Tren Lima–Chosica: Rafael López Aliaga

Tren Lima - Chosica inicia marcha en vacío: convoy llegó a Chaclacayo y logró cruzar el puente Los Ángeles sin problemas

Antes de la llegada de los coches y locomotoras Caltrain a Perú, entidades y especialistas cuestionaron que exista la infraestructura adecuada para el paso del tren

Tren Lima - Chosica inicia

Lista 22 del Fonavi tendrá beneficiarios sin rango de edad e incluirá a 31 mil 794

Infobae Perú pudo conocer que la última devolución de aportes al Fonavi del 2025 no definirá su padrón por edad, como se contemplaba anteriormente. Es decir, irá inclusive para menores de 60 años

Lista 22 del Fonavi tendrá

Tren Lima - Chosica podría operar desde julio de 2026: exasesora explica las tres etapas de su implementación

La MML realizó la primera marcha en vacío de cinco coches y una locomotora. El material llegó al taller en Chosica donde recibirá el mantenimiento necesario para habilitarlo

Tren Lima - Chosica podría
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima–Chosica: Rafael López Aliaga

Tren Lima–Chosica: Rafael López Aliaga promociona marcha en vacío tras mantener los vagones abandonados en el Parque de la Muralla

José Jerí promulga ley para abrir carretera en un corredor con narcopistas, cultivos ilegales y territorios indígenas vulnerables

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

Abogado de PPK asegura que equipo Lava Jato presentó acusación “como reacción al anuncio de disolución de equipos especiales”

Andrés Hurtado: PJ decidirá este lunes 15 si levanta el secreto de las comunicaciones de ‘Chibolín’ y la exfiscal Elizabeth Peralta

ENTRETENIMIENTO

Nelly Rossinelli se suma a

Nelly Rossinelli se suma a ‘Arriba mi gente’ y promete mañanas llenas de sabor en Latina para 2026

Kany García regresa al Perú para dar concierto: fecha, lugar y precios de entradas para su show

Hugo García y su reacción a las imágenes de Alessia Rovegno besando a su nueva pareja: “Les deseo lo mejor”

Flavia Laos anuncia que abrirá el concierto a Nicky Jam en Guatemala: “Estoy feliz, lo admiro mucho”

La voz de Alejandra Baigorria llega al cine animado y debuta como doblaje en la nueva película de Bob Esponja

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 8 de la primera fase

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online de la final vuelta de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima oficializó a Pablo Guede como su nuevo entrenador para el 2026

Alan Cantero rompió su silencio sobre dejar Alianza Lima por Universitario en el 2026: “Mi representante tuvo buena comunicación”