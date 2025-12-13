Sucamec y PNP incautan cerca de 5 toneladas de pirotécnicos ilegales en Villa María del Triunfo

Las autoridades detuvieron al encargado del almacén clandestino, quien enfrentará cargos por poner en peligro a la comunidad a través de la acumulación de productos explosivos - Créditos: Ministerio del Interior.

Un reciente despliegue coordinado entre la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y la Dirección de Robo de Vehículos (Dirove) de la Policía Nacional del Perú (PNP), en plena ejecución del plan “Navidad Segura”, permitió la localización y confiscación de cinco toneladas de productos pirotécnicos almacenados de forma ilegal en el distrito de Villa María del Triunfo.

El inmueble intervenido, situado en la avenida Ramiro Merino, funcionaba como un sofisticado espacio de resguardo para este tipo de productos altamente inflamables. Las fuerzas del orden accedieron al lugar en una operación sorpresa, donde pudieron constatar la magnitud del acopio: unas 250 cajas de explosivos de diferentes tipos y tamaños, predominando los de fabricación extranjera.

Se determinó que gran parte del volumen confiscado correspondía a pirotecnia tipo basuca, encontrada en una vivienda utilizada también como expendio de licores, cuyo valor en el mercado alcanza aproximadamente 200 mil soles.

La intervención no solo culminó con el retiro de estos artefactos peligrosos, sino también con la detención del responsable del almacenamiento, quien quedó a disposición de los órganos competentes para el inicio del proceso penal respectivo por causar potencial riesgo a la comunidad.

La acumulación ilícita de productos explosivos representa un peligro inminente para la integridad de quienes viven cerca de estos depósitos ocultos. Un simple descuido podría desembocar en incendios devastadores o detonaciones accidentales con graves consecuencias. Por tal motivo, este tipo de acciones genera inquietud entre los vecinos y demanda una respuesta firme de las autoridades.

El Ministerio del Interior remarcó su prioridad de proteger la seguridad colectiva en este periodo de fiestas, promoviendo intervenciones preventivas que disminuyan las oportunidades de incidentes fatales relacionados con el uso de explosivos sin regulación. De cara a las celebraciones, la Policía Nacional y Sucamec han intensificado los controles en distintos puntos del país, reforzando la vigilancia y decomiso de mercancía riesgosa.

En ese sentido, se exhorta a la ciudadanía a actuar con cautela y reportar cualquier actividad sospechosa ligada a la comercialización o almacenamiento no permitido de elementos explosivos.

Pirotécnicos prohibidos en Navidad y Año Nuevo

En Trujillo, las autoridades pusieron en marcha la campaña “Navidad Segura” con el objetivo de alertar a la ciudadanía acerca de los peligros vinculados al uso de pirotecnia en esta época festiva.

Integrantes de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) aunaron esfuerzos para fortalecer la labor preventiva. El foco principal de su mensaje recae en el alto riesgo que implica para los menores la manipulación inadecuada de estos materiales explosivos.

Dentro de las acciones pedagógicas, la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llevó a cabo una demostración pública con la finalidad de generar conciencia entre las familias. En esta actividad, se encendió un cohete cerca de un maniquí que representaba a un niño o niña.

Los resultados de la explosión evidenciaron las consecuencias severas que puede acarrear el manejo descuidado de este tipo de artículos. El maniquí terminó con el brazo destruido y varias zonas del cuerpo dañadas, emulando situaciones que suelen ocurrir cada año en estas fechas por falta de vigilancia adulta o el uso irresponsable de la pirotecnia.

Durante la jornada, los efectivos exhibieron diferentes tipos de artefactos confiscados en recientes intervenciones. Entre los más utilizados y de alto riesgo para la integridad física destacan la rata blanca, chapana, rascapiés, calaveras y tronadores, todos populares durante las celebraciones navideñas y de fin de año. El equipo de UDEX recalcó que estos productos se encuentran prohibidos y constituyen un peligro considerable tanto para la niñez como para los adultos.