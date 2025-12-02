Perú

Anuncian sanciones por usar pirotécnicos en Navidad en este distrito de Lima: detención y hasta S/ 5.350 de multa

A veintitrés días de la Navidad, la Municipalidad de Surco advirtió que quienes usen o comercialicen pirotécnicos en el distrito enfrentarán detención policial y multas de hasta S/ 5.350, en el marco de una campaña de control coordinada con la Policía Nacional

Guardar
A veintitrés días de la Navidad, la Municipalidad de Surco advirtió que quienes usen o comercialicen pirotécnicos en el distrito enfrentarán detención policial y multas de hasta S/ 5.350, en el marco de una campaña de control coordinada con la Policía Nacional - Canal N

A menos de un mes para las celebraciones navideñas, el distrito de Surco ha intensificado sus operativos para erradicar la venta y uso de pirotécnicos, advirtiendo a la ciudadanía sobre las consecuencias legales y económicas a quienes incumplan la normativa. El alcalde Carlos Bruce confirmó la prohibición absoluta de ferias y comercios que vendan estos productos, así como fuertes sanciones para compradores y usuarios.

Prohibición total en Surco: ni venta ni uso

El municipio de Santiago de Surco, en coordinación con la Policía Nacional, ha reforzado la vigilancia en todas sus zonas para prevenir incidentes vinculados con artículos pirotécnicos. “En ninguna parte de Surco, y tengo entendido que en ninguna parte de Lima, hay ferias autorizadas para comprar estos productos. Eso está terminantemente prohibido”, declaró Carlos Bruce a Canal N durante la presentación de los operativos conjuntos.

El alcalde resaltó el peligro real que representan estos artefactos para quienes los manipulan y para sus seres queridos. Recordó que tanto la venta como la adquisición y el uso de pirotécnicos constituyen actos ilícitos penados por las ordenanzas municipales. “Tanto el que vende como el que compra está incurriendo en un delito”, señaló Bruce, subrayando la importancia de evitar prácticas que pongan en riesgo la integridad física de la población.

Fuegos artificiales en el cielo
Fuegos artificiales en el cielo de Lima Metropolitana. Senamhi informó que los pirotécnicos incrementaron la contaminación del aire de la capital | Perú | Crédito: Agencia Andina.

Multas de hasta S/ 5.350 y detención en comisaría

El plan de acción contempla intervenciones inmediatas a quienes sean sorprendidos comercializando o manipulando artefactos explosivos. Los infractores serán trasladados a la comisaría más cercana para su identificación y verificación de antecedentes. Según la autoridad municipal, “la probabilidad es que pasen la Navidad en las comisarías”, enfatizando la firmeza con la que se ejecutará la norma.

La sanción económica alcanza una UIT, equivalente a S/ 5.350, además de las posibles denuncias penales correspondientes. Este monto busca desalentar la utilización de pirotecnia, considerada una amenaza no solo por el riesgo de lesiones y daños materiales, sino también por las graves afectaciones emocionales y psicológicas que causa en personas con condiciones médicas sensibles y animales domésticos.

Consecuencias físicas y emocionales: el llamado a la responsabilidad

Bruce advirtió sobre los efectos negativos de las detonaciones: “Este ruido altera a muchas personas que a veces tienen alguna condición médica, y aterrorizan a todas nuestras mascotas que les afecta este sonido”. El municipio insiste en que el uso de pirotécnicos dista de ser una forma segura o adecuada de celebrar, y que existen alternativas responsables para disfrutar de las fiestas sin riesgo.

Prohiben pirotécnicos en Surco -
Prohiben pirotécnicos en Surco - Canal N

Prevención de incendios en el entorno doméstico

La autoridad distrital aprovechó la oportunidad para alertar sobre otro riesgo frecuente en estas fechas: los incendios en espacios cerrados, muchas veces provocados por el recalentamiento de enchufes o la ubicación incorrecta de luces y adornos. “Tenemos que tener cuidado de que estos circuitos no estén sobrecargados y puedan estar cerca de una cortina o de una alfombra. Se produce un incendio, que es muy común en estas épocas del año”, advirtió el alcalde.

El municipio recomienda a los vecinos revisar sus instalaciones eléctricas y mantener las decoraciones lejos de materiales inflamables, reforzando así su campaña integral de prevención para unas fiestas seguras, sin accidentes ni sanciones que lamentar.

Temas Relacionados

SurcoNavidadfuegos pirotecnicosperu-noticias

Más Noticias

El exorbitante costo del look de Jefferson Farfán desconcierta a los presentadores de ‘La manada’ en vivo

La revelación de los precios de las prendas de la ‘Foquita’ durante una popular dinámica dejó sin palabras a los conductores, en medio de bromas y comentarios sobre el estilo del exjugador en redes

El exorbitante costo del look

Magaly Medina agradece elogios de su esposo Alfredo Zambrano tras bailar con La Bella Luz: “Eso se llama amor”

La periodista reconoció que el baile no es lo suyo, pero explicó que su esposo siempre está para apoyarla

Magaly Medina agradece elogios de

Clarivett Yllescas compartió sus expectativas sobre el Mundial de Clubes de vóley: “Nada es imposible, podemos hacer una nueva hazaña”

La referente de Alianza Lima también habló de la recuperación de su lesión en el tendón y cómo llegará al debut en el máximo certamen

Clarivett Yllescas compartió sus expectativas

Carabayllo, El Agustino, Santa Rosa y Ancón: los distritos con mayores vacíos en participación ciudadana, registro de visitas y obras públicas

El reciente informe oficial expone cómo la escasez de información en estos distritos afecta la transparencia en la gestión local y dificulta el control ciudadano sobre la administración municipal

Carabayllo, El Agustino, Santa Rosa

Así fue la captura de ‘Loco Jeizon’: armas incautadas, buses incendiados y la sombra de ‘Los Chuckys del Rímac’

El presunto integrante de ‘Los Chuckys del Rímac’ transportaba un revólver, un móvil y un vehículo incautados, mientras las autoridades investigan su posible vínculo con extorsiones y otras acciones criminales contra el sector transporte

Así fue la captura de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Daniel Salaverry no descarta postular

Daniel Salaverry no descarta postular tras ser absuelto por el PJ: “Hay tiempo todavía para decidir”

Sicarios atacan a Rafael Belaúnde: candidatos a la presidencia contarán con seguridad del Estado este mes

Daniel Salaverry es absuelto por el PJ y no irá 8 años a prisión

Atentan contra el precandidato presidencial de Perú, Rafael Belaunde Llosa: sujetos disparan contra su auto

JNJ no cumplió con reponer a Delia Espinoza y consejeros serían denunciados por desacato

ENTRETENIMIENTO

El exorbitante costo del look

El exorbitante costo del look de Jefferson Farfán desconcierta a los presentadores de ‘La manada’ en vivo

Magaly Medina agradece elogios de su esposo Alfredo Zambrano tras bailar con La Bella Luz: “Eso se llama amor”

Abel Lobatón responde con indiferencia tras ser consultado por su hija Melissa, quien lo llamó ‘señor’ y lo negó como padre

Pancho Cavero revela el ‘dolor silencioso’ de los veterinarios y reflexiona sobre la salud mental

Imitador de Diego Bertie cautivó en su segunda presentación de Yo Soy, pero no se salvó de observaciones del jurado

DEPORTES

Clarivett Yllescas compartió sus expectativas

Clarivett Yllescas compartió sus expectativas sobre el Mundial de Clubes de vóley: “Nada es imposible, podemos hacer una nueva hazaña”

El motivo por el que Piero Cari no fue convocado al Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Puede decir ‘a mí me castigan y ¿al de al lado?’"

Pablo Sabbag fue premiado como máximo goleador de la liga de Corea del Sur y sueña con volver a Alianza Lima: “Luché como me pidieron”

Giancarlo Granda criticó a Sergio Peña por suplencia en Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Llegó para ser el ‘10′ y está en el banco”

Alianza Lima tendrá nuevo arquero en el 2026: llegará de Sporting Cristal y competirá con Guillermo Viscarra