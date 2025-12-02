Anuncian sanciones por usar pirotécnicos en Navidad en este distrito de Lima: detención y hasta S/ 5.350 de multa

A veintitrés días de la Navidad, la Municipalidad de Surco advirtió que quienes usen o comercialicen pirotécnicos en el distrito enfrentarán detención policial y multas de hasta S/ 5.350, en el marco de una campaña de control coordinada con la Policía Nacional - Canal N

A menos de un mes para las celebraciones navideñas, el distrito de Surco ha intensificado sus operativos para erradicar la venta y uso de pirotécnicos, advirtiendo a la ciudadanía sobre las consecuencias legales y económicas a quienes incumplan la normativa. El alcalde Carlos Bruce confirmó la prohibición absoluta de ferias y comercios que vendan estos productos, así como fuertes sanciones para compradores y usuarios.

Prohibición total en Surco: ni venta ni uso

El municipio de Santiago de Surco, en coordinación con la Policía Nacional, ha reforzado la vigilancia en todas sus zonas para prevenir incidentes vinculados con artículos pirotécnicos. “En ninguna parte de Surco, y tengo entendido que en ninguna parte de Lima, hay ferias autorizadas para comprar estos productos. Eso está terminantemente prohibido”, declaró Carlos Bruce a Canal N durante la presentación de los operativos conjuntos.

El alcalde resaltó el peligro real que representan estos artefactos para quienes los manipulan y para sus seres queridos. Recordó que tanto la venta como la adquisición y el uso de pirotécnicos constituyen actos ilícitos penados por las ordenanzas municipales. “Tanto el que vende como el que compra está incurriendo en un delito”, señaló Bruce, subrayando la importancia de evitar prácticas que pongan en riesgo la integridad física de la población.

Fuegos artificiales en el cielo de Lima Metropolitana. Senamhi informó que los pirotécnicos incrementaron la contaminación del aire de la capital | Perú | Crédito: Agencia Andina.

Multas de hasta S/ 5.350 y detención en comisaría

El plan de acción contempla intervenciones inmediatas a quienes sean sorprendidos comercializando o manipulando artefactos explosivos. Los infractores serán trasladados a la comisaría más cercana para su identificación y verificación de antecedentes. Según la autoridad municipal, “la probabilidad es que pasen la Navidad en las comisarías”, enfatizando la firmeza con la que se ejecutará la norma.

La sanción económica alcanza una UIT, equivalente a S/ 5.350, además de las posibles denuncias penales correspondientes. Este monto busca desalentar la utilización de pirotecnia, considerada una amenaza no solo por el riesgo de lesiones y daños materiales, sino también por las graves afectaciones emocionales y psicológicas que causa en personas con condiciones médicas sensibles y animales domésticos.

Consecuencias físicas y emocionales: el llamado a la responsabilidad

Bruce advirtió sobre los efectos negativos de las detonaciones: “Este ruido altera a muchas personas que a veces tienen alguna condición médica, y aterrorizan a todas nuestras mascotas que les afecta este sonido”. El municipio insiste en que el uso de pirotécnicos dista de ser una forma segura o adecuada de celebrar, y que existen alternativas responsables para disfrutar de las fiestas sin riesgo.

Prohiben pirotécnicos en Surco - Canal N

Prevención de incendios en el entorno doméstico

La autoridad distrital aprovechó la oportunidad para alertar sobre otro riesgo frecuente en estas fechas: los incendios en espacios cerrados, muchas veces provocados por el recalentamiento de enchufes o la ubicación incorrecta de luces y adornos. “Tenemos que tener cuidado de que estos circuitos no estén sobrecargados y puedan estar cerca de una cortina o de una alfombra. Se produce un incendio, que es muy común en estas épocas del año”, advirtió el alcalde.

El municipio recomienda a los vecinos revisar sus instalaciones eléctricas y mantener las decoraciones lejos de materiales inflamables, reforzando así su campaña integral de prevención para unas fiestas seguras, sin accidentes ni sanciones que lamentar.