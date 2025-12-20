Perú

Estas son las diez ferias de pirotécnicos aprobadas por Sucamec en todo el Perú

El organismo regulador ha anunciado la habilitación de espacios formales para la venta de fuegos artificiales, con el objetivo de reducir riesgos y promover la adquisición segura durante las celebraciones de diciembre

La experta en seguridad recomienda
La experta en seguridad recomienda comprar pirotécnicos solo en establecimientos autorizados y revisar la condición de los cables de luces. (Andina)

A pocos días de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) informó que ya hay 10 ferias de pirotécnicos autorizadas en distintas regiones del país, invitando a la ciudadanía a adquirir productos solo en espacios formalmente habilitados para garantizar la seguridad y calidad.

Sucamec, entidad adscrita al Ministerio del Interior, detalló que estas ferias cuentan con todos los permisos vigentes y vigilancia constante. La venta se realiza bajo estricta supervisión, con el objetivo de evitar incidentes provocados por artículos ilegales o de fabricación artesanal.

El organismo exhorta a la población a celebrar con cautela y responsabilidad, aprovechando la red de ferias oficiales distribuidas tanto en Lima como en otras provincias. Además, recordó que hasta la quincena de diciembre se habían presentado 19 nuevas solicitudes para abrir ferias especiales, de las cuales ocho aún permanecen en evaluación. Si estas cumplen con los requisitos, serán incorporadas al mapa oficial interactivo, disponible en cualquier momento en el portal institucional de la entidad.

Por otro lado, como parte de las acciones de fiscalización durante la presente temporada, los inspectores han intensificado los controles e incautaron más de 285 toneladas de pirotécnicos ilegales en todo el país. 

Feria autorizada de pirotecnia en
Feria autorizada de pirotecnia en Castilla, Piura, supervisada por SUCAMEC| Andina

¿Cuáles son las ferias autorizadas en Lima?

En Lima Metropolitana, la Sucamec habilitó espacios formales atendidos por personal capacitado y dotados con controles de seguridad. Las ferias, que ofrecen pirotécnicos de uso civil verificados, funcionan en los siguientes puntos:

  • Fireworks San Sebastián S.A.C.: Av. Pachacútec n.° 4953, pasaje San Francisco, en Villa María del Triunfo.
  • Fireworks San Sebastián S.A.C.: Jr. Tumbes n.° 250-254-258, en Rímac.
  • Avenida Panamericana Norte (dentro del vivero municipal), parcela J, Urbanización Pro, quinto sector, III etapa, distrito de Los Olivos.
  • Avenida Alfredo Mendiola, cuadra 57, sin número, Mz. K, lote 4-B, Infantas II Etapa, cruce con avenida Universitaria, distrito de Los Olivos.

De esta forma, la entidad busca ofrecer alternativas seguras y accesibles para quienes mantienen la tradición de recibir las fiestas con fuegos artificiales, reduciendo así el mercado informal y los accidentes asociados.

¿Cuáles son las ferias autorizadas en el interior del país?

Entre las principales ciudades donde se autorizó el funcionamiento de ferias especiales destacan:

  • Piura: Mz. S, Urbanización Miraflores, quinta etapa, distrito de Castilla, y Calle Seis con Transversal Callao, distrito y provincia de Sullana.
  • Lambayeque: cuadra 3 de la avenida Antenor Orrego, distrito de La Victoria, Chiclayo.
  • Ucayali: avenida Túpac Amaru, sin número, Mz. I, asentamiento humano Nueva Pucallpa, explanada del coliseo cerrado, distrito de Manatay, provincia de Coronel Portillo, y Boulevard de Yarinacocha, plataforma 1, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo.
  • Loreto: avenida Mariscal Cáceres 1101, distrito de Iquitos, provincia de Maynas.
  • Arequipa: campo agrícola avenida Dolores, sin número, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia de Arequipa.

Sucamec informó que la relación de ferias podría ampliarse si las nuevas solicitudes que están siendo evaluadas obtienen la aprobación requerida en los próximos días.

Alerta por cohetes Labubu y Mario Bros

El organismo alertó sobre la presencia de cohetes de diferentes tamaños y pirotécnicos de fabricación artesanal que utilizan empaques con colores brillantes e imágenes de personajes famosos, incluyendo a Mario Bros y el peluche Labubu, detectados en decomisos recientes.

Cohetones Labubu no son juguetes,
Cohetones Labubu no son juguetes, Sucamec advierte por el peligro de la pirotecnia informal| Foto: Sucamec

Según Sucamec, estos artículos, no regulados y carentes de garantía sobre la calidad de sus componentes, pueden provocar accidentes graves. El diseño infantil y llamativo induce a error, facilitando que sean manipulados por menores, lo que representa un riesgo potencial para su salud y seguridad.

La entidad advierte que la peligrosidad reside en que estos pirotécnicos no cumplen con los estándares mínimos de fabricación segura, por lo que es imposible prever su reactividad o las consecuencias en caso de activación defectuosa.

Niños y adolescentes no deben usar pirotécnicos

A pocas semanas de las celebraciones, Sucamec reiteró el llamado a padres y adultos responsables: los niños y adolescentes no deben manipular ningún tipo de producto pirotécnico, incluso bajo supervisión. El vocero de la institución, Sergio Contreras, explicó durante una feria informativa en el Instituto Nacional de Salud del Niño que la madurez y capacidad de autocuidado de los menores no es suficiente para un manejo seguro.

“Un menor de edad no es lo suficientemente maduro para actuar con la responsabilidad y cuidado necesarios para manipular pirotécnicos siguiendo las pautas del fabricante. Como ocurrió en festividades anteriores, los más pequeños han sufrido intoxicaciones al llevarse estos productos a la boca durante sus juegos”, enfatizó.

Cohetones Labubu no son juguetes,
Cohetones Labubu no son juguetes, Sucamec advierte por el peligro de la pirotecnia informal| Foto: Sucamec

El sector Salud advierte que las quemaduras por pirotécnicos entre menores aumentan en un 30 % durante esta temporada festiva, y lamentablemente, de cada 10 pacientes pediátricos atendidos por estas emergencias, seis provienen del interior del país.

Sucamec subraya que, pese a su aparente inocuidad por tamaño o diseño, estos productos contienen sustancias químicas que reaccionan al contacto con el fuego o al ser arrojados contra superficies, generando calor, virutas, humo o sonidos de alta intensidad y efectos que pueden causar daños graves.

