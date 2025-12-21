Giacomo Bocchio asegura desconocer a Ibai Llanos, pese a euforia por el pan con chicharrón: “Nunca vi sus videos”

El exjurado de ‘El Gran Chef Famosos’ marcó distancia del youtuber y aseguró que no sabía nada de él, pese a su gran popularidad | TikTok Mario Noticias Perú

El chef peruano Giacomo Bocchio sorprendió al declarar que desconoce a Ibai Llanos, el streamer español responsable de un reciente fenómeno viral que instaló al pan con chicharrón en el centro de la conversación mundial sobre la gastronomía peruana.

Durante una entrevista por parte de Mario Noticias Perú, el exjurado de ‘El Gran Chef Famosos’ dejó en claro que el éxito mediático de Llanos, y su popular ‘Mundial de Desayunos’ que dio por ganador al clásico pan con chicharrón, no le resultan familiares.

“No lo tengo claro porque yo personalmente no lo sigo, yo no sabía de Ibai, supe de él a través de mi equipo de redes sociales. Yo no consumo (su contenido)”, explicó Bocchio al ser consultado sobre el impacto que está generando la figura de Ibai Llanos y sus recorridos gastronómicos por Perú.

Giacomo Bocchio asegura desconocer a Ibai Llanos, pese a euforia por el pan con chicharrón: “No lo sigo”

La reciente visita del reconocido youtuber a Lima atrajo miradas internacionales tras recorrer desde puestos de comida popular hasta exclusivos restaurantes del circuito local. El entusiasmo de Llanos por los sabores peruanos, en particular por el pan con chicharrón y su peculiar Mundial de Desayunos, motivó un repunte en la conversación digital sobre la calidad y variedad de la comida nacional.

Sin embargo, Bocchio prefirió marcar distancia frente a la atención mediática: “Que hable de gastronomía no me parece mal, creo que hay algunas formas que no me agradan, pero como no lo consumo no te podría dar una opinión certera porque realmente nunca he visto un video completo de Ibai”.

La respuesta del cocinero ocurre en un contexto donde la gastronomía local sigue sumando adeptos en el extranjero y gana visibilidad gracias a las plataformas digitales.

Ibai Llanos cuestiona la ausencia de estrellas Michelin en Perú

La visita de Ibai Llanos a Lima generó repercusión tras sus declaraciones sobre la falta de reconocimiento internacional a la gastronomía peruana. El reconocido streamer español recorrió diferentes lugares de la ciudad para probar platillos emblemáticos, desde opciones populares como el pan con chicharrón hasta experiencias de alta cocina en Maido, el mejor restaunrante del mundo en 2025.

Ibai mostró entusiasmo por la variedad y calidad de la comida peruana, destacando su fácil acceso para la población local: “Una cosa que me gustaría decir de la gastronomía peruana es que en Perú se come espectacular, no solo en Maido, sino la comida que he probado mucho más accesible para todos los peruanos, concretamente el pan con chicharrón, es espectacular”.

Durante su paso por Maido, restaurante liderado por Mitsuharu Tsumura y considerado el mejor del mundo en 2025, el streamer aprovechó para expresar su inconformidad respecto a la ausencia de estrellas Michelin en el país.

El streamer español quedó maravillado con la comida nacional tras su visita a Maido y cuestionó la falta de este reconocimiento internacional

Llanos sostuvo que: “Pero el Maido que es el actual mejor restaurante del mundo de manera oficial, no tiene estrella Michelin porque la gente parece que solo considera a los restaurantes de Europa, me da la sensación de que si hay un gran restaurante en Perú como es este, la gente como que no lo tiene en cuenta”.

Reafirmó su opinión al probar los platillos: “Pues ya lo tengo yo en cuenta porque estamos en el mejor restaurante del mundo y eso es una auténtica barbaridad, lo bueno que está”.

La reacción de Ibai no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre el valor de los galardones internacionales y la posición de la gastronomía peruana a nivel mundial. Las opiniones de Ibai intensificaron la conversación sobre la falta de estrellas Michelin en Perú y la forma en que la cocina local es valorada globalmente.