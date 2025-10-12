Giacomo Bocchio vive tenso momento con vendedora en mercado de Arequipa: “Nos acaban de maltratar”. Video: YouTube

Un recorrido gastronómico por el mercado San Camilo de Arequipa que Giacomo Bocchio y su esposa Brenda Dávila realizaron para su canal de YouTube terminó en un episodio tenso. El reconocido chef y exjurado de ‘El Gran Chef Famosos’ evidenció públicamente haber sido víctima de un incómodo momento por parte de una vendedora.

El incidente en el mercado San Camilo

La visita de Bocchio y Dávila al mercado San Camilo, en Arequipa, tenía como objetivo mostrar la variedad de productos locales y compartir con sus seguidores la experiencia de descubrir ingredientes típicos de la región. Sin embargo, la jornada se interrumpió abruptamente cuando, al detenerse en un puesto para observar y tocar una arracacha —tubérculo que el chef describió como uno de los favoritos de su padre—, una vendedora reaccionó de manera hostil.

“Joven, no se toca, se malogra. ¿Vas a pagar?”, increpó la comerciante, según se escucha en el video publicado por Bocchio.

El exjurado de ‘El Gran Chef Famosos’ relató que la situación escaló rápidamente: la vendedora le apretó el brazo con fuerza, lo que dejó a Brenda Dávila visiblemente sorprendida. “Me ha apretado el brazo, no ha sido cualquier cosa”, afirmó Bocchio en sus redes. Aunque ambos chefs intentaron mantener la calma y se retiraron del puesto, la incomodidad fue evidente. “Nos acaban de maltratar. (...) La señora perdió una venta, pero sobre todo generó un ambiente incómodo, porque me ha agredido. Me ha dado unos golpes fuertes en el brazo. No tiene derecho a hacer eso”, expresó el chef.

El episodio, registrado en video y difundido el 10 de octubre de 2025, provocó una ola de reacciones inmediatas entre los seguidores de Bocchio. Muchos usuarios, especialmente arequipeños, se manifestaron en los comentarios para disculparse por el comportamiento de la vendedora.

“Maestro Giacomo como arequipeña te pido disculpa por el mal trato de la señora del mercado. Me siento indignada por el maltrato al turista. A nosotros también algunas de las señoras nos maltratan como si le estuviéramos haciendo un favor”, escribió una seguidora. Otros usuarios señalaron que este tipo de actitudes no representa a la ciudad y compartieron experiencias similares en el mercado.

Reflexiones de Giacomo Bocchio

El incidente no solo generó solidaridad hacia Bocchio y Dávila, sino que también abrió un espacio de reflexión sobre la importancia del trato al cliente en los mercados peruanos y el impacto que estas experiencias pueden tener en la percepción de la gastronomía nacional. El chef, en sus redes sociales, subrayó que la situación vivida no solo le afectó a él como figura pública, sino que podría repetirse con cualquier visitante, dejando una mala impresión. “La señora no solo perdió una venta, generó un ambiente súper incómodo”, comentó.

Bocchio, quien tras su salida de “El gran chef: famosos” se ha dedicado a la creación de contenido en YouTube y a proyectos personales, estuvo en el centro de otras polémicas recientes. El chef ha enfrentado críticas por declaraciones sobre temas sociales y de salud, como su participación en un podcast cristiano y comentarios sobre el sobrepeso, por los que posteriormente ofreció disculpas públicas.

En el caso del mercado San Camilo, la reflexión de Bocchio apuntó a la necesidad de mejorar la atención en estos espacios, considerados vitrinas de la cultura local ante turistas y visitantes. “Por eso he hecho tanto énfasis en el buen trato…”, señaló el chef, al compartir su experiencia y llamar la atención sobre la responsabilidad de los vendedores en la imagen que proyecta la gastronomía peruana.

El respaldo de sus seguidores, sumado a las disculpas de varios arequipeños, evidenció la preocupación por el impacto de estos episodios en la reputación de la ciudad y del país. Mientras tanto, Bocchio continúa impulsando su canal de YouTube y otros proyectos, con la intención de seguir recorriendo el Perú y promoviendo la riqueza culinaria nacional.