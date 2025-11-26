El streamer español comió pan con chicharrón | TikTok

El creador de contenido español Ibai Llanos cumplió su promesa y aterrizó en Lima para descubrir de cerca el sabor del pan con chicharrón, el desayuno que conquistó su “Mundial de Desayunos”. El streamer sorprendió a sus seguidores en Perú al probar el tradicional plato en una visita inesperada a una reconocida chicharronería del Centro de la ciudad. La presencia de Ibai, acompañado por el también creador de contenido argentino Gaspi, generó una reacción inmediata en redes sociales, donde se multiplicaron fotos, videos y comentarios sobre su paso por la capital peruana.

El viaje de Ibai Llanos a Perú se inició tras el desenlace de su concurso digital en el que el pan con chicharrón superó a la arepa reina pepiada de Venezuela. En octubre, el español confirmó a sus seguidores peruanos su visita, manifestando su entusiasmo por la experiencia que le esperaba en noviembre. “Un sitio al que no podía faltar en mi viaje por Latinoamérica, evidentemente, como no voy a ir a Perú”, compartió Ibai en un video, remarcando el apoyo del público peruano y el impacto del desayuno ganador.

El arribo de Ibai y su primer desayuno en Lima

Sin anuncio formal y casi sin darse a notar, Ibai Llanos llegó al establecimiento ‘El Chinito’, en el Centro de Lima, y saboreó su primer pan con chicharrón peruano. Durante la jornada, accedió a ser fotografiado junto a los cocineros y varios fanáticos. Quienes se encontraban en el local lo reconocieron de inmediato, generando un ambiente de sorpresa y celebración.

Ibai Llanos en Lima: pan con chicharrón y recorriendo los cerros de Comas, así fue su primer día en la capital peruana

La visita de Ibai, junto con Gaspi, reavivó comentarios sobre la posible entrega de la “sartén de oro” al pan con chicharrón como recompensa por su triunfo en el “Mundial de Desayunos”. Aunque el propio Ibai no ha confirmado ese propósito, la posibilidad permanece abierta entre seguidores y testigos. Además, diversas imágenes difundidas en redes mostraron a ambos caminando por distintos puntos de la capital, aunque algunos escenarios no han podido ser identificados con exactitud hasta el momento.

Su encuentro con Koidan

El recorrido de Ibai Llanos incluyó una escala destacada en el Cerro El Portal La Esperanza. Allí, el streamer fue recibido por Koirandoshil, creador de contenido peruano, quien abrió las puertas de su hogar para la visita. Ibai mostró admiración por la perseverancia de su colega peruano, quien reside en una zona donde la única vía de acceso posible exige subir más de 400 escaleras.

El streamer llegó hasta Cerro El Portal La Esperanza | TikTok

“¿Cuántas escaleras son?”, consultó Ibai tras observar el ascenso que debía afrontar. Cuando conoció la respuesta, continuó su visita, mostrándose interesado por las condiciones del lugar. Por su parte, Koirandoshil detalló que la visita de Ibai fue coordinada previamente entre ambos y formó parte de la documentación del paso del español por Lima. “Él coordinó conmigo para venir”, relató el streamer peruano tras esta inédita colaboración.

El español sorprendido con la gran cantidad de escalones para movilizarse | TikTok

Usuarios sorprendidos

Las redes sociales no tardaron en reaccionar ante las imágenes de Ibai Llanos degustando pan con chicharrón y ascendiendo al cerro de Comas. Los comentarios reflejaron el asombro, con frases como “esto es de las cosas más random que vi en mi vida xd”, “nunca imaginé que Ibai se iba ir hasta el cerro” o “Lo mejor que hay, un pan con chicharrón va a pedir”.

Las publicaciones de los seguidores documentaron paso a paso el recorrido de Ibai por la ciudad. El streamer concluyó su primer día en Lima dejando múltiples impresiones entre sus fanáticos y generando expectativa por las siguientes paradas en su travesía latinoamericana.

Ibai Llanos en Lima: pan con chicharrón y recorriendo los cerros de Comas, así fue su primer día en la capital peruana