Magaly Medina analiza la despedida de Ethel Pozo de 'América Hoy', asegurando que América Televisión no le renovó el contrato. Video: Magaly TV La Firme

El impacto de la salida de Ethel Pozo de América Televisión generó una ola de reacciones. Magaly Medina sostuvo en su programa que la versión oficial de una despedida voluntaria no reflejaba la realidad: “América Televisión no le renovó contrato, esa es la verdad”, afirmó Medina, desmintiendo así la narrativa de una salida pactada por decisión propia.

Medina profundizó en el contexto de la no renovación, señalando que la decisión ya circulaba como un “secreto a voces” en el medio. “Ella no pertenecía a la productora de la madre, sino a América Televisión, no le renovó contrato. Esa es la verdad”, reiteró la conductora en su espacio televisivo.

Además, cuestionó el tono emotivo de la despedida de Pozo: “Entre lágrimas, porque a ella le encanta el drama, la telenovela barata, la telenovela turca, pues ella comenzó a llorar, para variar, porque ella llora todo el año. Para ella llorar es como para mí reírme todos los días a carcajadas. Es parte de su vida”, sentenció Medina.

La despedida de Ethel Pozo de América Televisión

La conductora también anticipó el próximo destino profesional de Pozo, asegurando que “lógicamente, se va a ir a trabajar ahora al canal donde su madre ha firmado contrato, porque en América, como dije, no le renovaron”. En contraste, Medina subrayó que otros miembros del equipo, como Janet Barboza y Edson Dávila (“Giselo”), optaron por permanecer en América Televisión, renovando sus contratos y apostando por la continuidad en el canal líder de audiencia.

Magaly Medina revela que América Televisión no le renovó contrato a Ethel Pozo y pone en duda la amistad con Janet Barboza.

“Ellos sí se quedan en el cuatro, no se van con su jefa al canalito chiquito a ver si tratan de hacer un puntaje más o menos decente, porque en América cualquier programa en cualquier horario tiene un rating decente y más allá de lo decente, tiene todo el rating, es el canal más visto, es el número uno. Pero ellos no se van”, afirmó Medina.

La despedida de Pozo estuvo marcada por un discurso de agradecimiento y nostalgia. “Me quiero permitir unos minutos para agradecerle a América Televisión por haber sido mi casa estos ocho años y medio. Sí, porque hoy es mi último día de programa en vivo. No quería dejar de agradecer por toda la confianza y estos hermosos años en los cuales he crecido muchísimo. Me voy supercontenta de mi debut en la conducción, más de 1500 programas y la verdad que en esta casa nací como conductora y siempre le voy a tener muchísimo cariño. Se vienen cosas hermosas, pero por respeto a esta casa no lo voy a decir aquí. Gracias por todo, he sido muy feliz y voy a estar eternamente agradecida”, expresó Pozo en su despedida.

El ambiente en el set reflejó la tensión y la emotividad del momento. Janet Barboza y Edson Dávila despidieron a su compañera, mientras Pozo remarcó la importancia de la “familia disfuncional” que formaron durante más de 1500 emisiones. “Hoy el elenco original se despide, hoy es nuestro último programa juntos compañeros, es la última vez que vamos a estar los tres juntos. Más que ser compañeros somos amigos. Hemos estado en la pandemia, cuando me casé, en nuestras casas... A mí también me da pena dejarlos, pero se vienen cosas lindas para todos”, afirmó Pozo.

Magaly Medina cuestiona la autenticidad de la amistad entre Ethel Pozo, Janet Barboza y Gisela Valcárcel

Sin embargo, la salida de Pozo también expuso las fisuras en las relaciones entre las conductoras. Medina sugirió que Janet Barboza no habría ocultado su satisfacción ante la partida de Pozo: “No puede disimular la cara con la que la mira así: ‘Pobrecita, no te contrataron a ti en América. Ay, yo me quedo. Ay, a mí me va a contratar’, ¿no? Porque ella estará así, sobándose las manos, diciendo: ‘Ahora ya no va a haber Ethel, la hija de la jefa que me ensombrezca. Ahora seré yo la protagonista’. Porque toda la vida ha sido una angurrienta”, declaró Medina en su programa.

Magaly Medina analiza la reacción de Janet Barboza ante la salida de Ethel Pozo de América Televisión y asegura que la 'retoquitos' está feliz de ya no tener la sombra de la 'hija de la jefa'. Video: Magaly TV La Firme

La conductora de espectáculos también cuestionó la autenticidad de la amistad que Barboza, Pozo y Valcárcel solían mostrar en pantalla y en redes sociales. “¿Dónde quedará ahora esa amistad de la que hablaban, esa familia que se había formado en los sets de televisión? La Gisela las invitaba a su casa de playa. Esta la invitó a su boda. A la boda se invita a los amigos. ¿Dónde quedan esos posts que se dedicaban? ‘Hemos hecho una amistad fuera de las cámaras para que vean lo que es la amistad en televisión’. De esas amistades uno no puede creer ni puede confiarse”, sostuvo Medina.

En ese contexto, Medina recordó el enfrentamiento público entre Gisela Valcárcel y Fernando Muñiz, gerente de América Televisión, cuando la productora realizó un en vivo en redes sociales para criticarlo. “Porque ella podrá ser una productora que lleva sus productos ahí, pero ¿quién es el man de esa televisora? Es el hombre al que ella insultó públicamente y humilló públicamente”, relató Medina.

La periodista también recordó el episodio en el que Valcárcel afirmó: “Y en este canal, Fernando, cuando tú te vayas, yo seguiré teniendo amigos, porque tú vas a irte de acá, pero yo seguiré acá. Tú tendrías que haberme dicho a mí: ‘Gise, no vengas al canal’. Yo no sé cómo tú trates a las mujeres, pero aquí, Fernando, a mí y a cualquier mujer se le respeta”, dijo la ‘Señito’ en aquel entonces.

Medina concluyó que, tras la salida de Pozo y la productora GV, la mayoría del equipo optó por quedarse en América Televisión. “¿Dónde están tus amigos, Gise? ¿por qué no se van contigo a Panamericana? Incluso, todo el equipo de producción se ha quedado excepto Armando, que es su productor y chupe de ella. Todos se han quedado, ella se ha ido sola”, afirmó Medina. La nueva etapa de América Hoy continuará en 2026 bajo una productora distinta, con Janet Barboza y Edson Dávila al frente, mientras Pozo prepara su llegada a Panamericana TV.