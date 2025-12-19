Perú

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

Tras la salida de GV Producciones y la partida de Ethel, Janet y Edson agradecieron a Giselay anunciaron que América Hoy continuará en 2026 bajo nueva producción.

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel y GV Producciones.

La mañana del viernes 19 de diciembre, Janet Barboza y Edson Dávila (“Giselo”) vivieron una emotiva despedida en el set de 'América Hoy’ al decirle adiós a GV Producciones, la empresa de Gisela Valcárcel que durante seis años impulsó y dirigió el magazine de América TV.

La noticia marca el inicio de una nueva etapa, pues el programa continuará al aire en 2026, pero bajo una productora distinta y sin la presencia de Ethel Pozo, quien seguirá nuevos proyectos en Panamericana TV.

Janet Barboza se despide de GV Producciones

Ambos conductores dedicaron palabras de gratitud y reconocimiento al equipo y a la figura de Gisela Valcárcel. Janet Barboza expresó frente a cámaras:

“Quiero agradecer de todo corazón a GV, empresa que nos ha permitido estar con América hoy durante estos seis años, que han sido maravillosos, años donde les hemos llevado entretenimiento, diversión, pero por sobre todas las cosas, les hemos mostrado una familia como la que usted tiene en casa, porque somos una familia disfuncional, cada uno con diferentes opiniones, pero siempre nos queremos, abrazamos y apoyamos”, dijo.

Barboza cerró reconociendo el trabajo de todo el equipo de GV y en especial de Esther Ocampo, pieza clave en la coordinación diaria:

“Muchísimas gracias a GV y a cada una de las personas que forman tan maravillosa empresa, de la cual estaré por siempre agradecida. Estaré agradecida con Esther Ocampo por ser una maravillosa y extraordinaria compañera”.

Por su parte, Edson Dávila (Giselo) agradeció el respaldo recibido desde sus inicios:

“Quiero agradecer a GV Producciones y, claro, a la señora Gisela Valcárcel, quien me dio la oportunidad de convertirme en quien ahora soy. Uno siempre tiene que ser agradecido hasta el fin. Siempre he estado agradecido a la señora, respetuoso con todos mis compañeros y aquí seguimos. A todo el equipo de producción, gracias”.
Janet Barboza y Edson Dávila
Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel.

Ethel Pozo renunció a ‘América Hoy’

En este cierre, Ethel Pozo aprovechó para dirigirse al público y al elenco original de América Hoy, rememorando más de 1,500 programas, innumerables anécdotas y momentos personales compartidos en pantalla y fuera de ella.

“Segundos finales del elenco original que salió al aire un 16 de septiembre del 2019 y que venga lo mejor para todos. Gracias al público por cada día de estos maravillosos seis años. Siempre dije que en cada hogar hay una Ethel, un Edson, una Janet, Carlochito en su momento, Christian Domínguez, Brunella Horna, Melissa Paredes”.

La conductora reafirmó el espíritu de amistad y camaradería construido a lo largo de las temporadas, mencionando que tras las cámaras vivieron juntos eventos tan intensos como la pandemia, bodas y etapas familiares:

“Hoy el elenco original se despide, hoy es nuestro último programa juntos compañeros, es la última vez que vamos a estar los tres juntos. Más que ser compañeros somos amigos. Vamos a seguir siendo amigos, aunque cada uno tome diferentes rumbos”.
Ethel Pozo se despide de
Ethel Pozo se despide de América Hoy y se quiebra.

Janet Barboza y Edson Dávila se quiebran tras la decisión de Ethel Pozo

Janet Barboza y Edson Dávila no pudieron evitar quebrarse al despedirse de su compañera Ethel Pozo. La primera en dedicarle unas palabras fue la popular “Retoquitos”.

“Solo tengo cosas buenas qué decir. Eres una extraordinaria compañera, eres una gran mujer. (...) Han pasado 6 años. Formamos una familia disfuncional, tengo los mejores recuerdos, pensamientos y deseos hacia a ti, sé que te va ir increíble, has sido la mejor compañera”, expresó.

Por su parte, Edson Dávila intentó expresar sus sentimientos, pero no pudo contener la emoción al despedirse de Ethel. El trío original de la conducción cerró abrazado y con la promesa de que, pese a los nuevos caminos, la amistad y el respeto se mantendrán.

Ethel Pozo se despide de América Hoy y se quiebra. América TV

‘América Hoy’ en 2026: el magazine continúa con nuevos retos

La salida de GV Producciones y Gisela Valcárcel deja a 'América Hoy’ ante una etapa renovada. Janet Barboza y Edson Dávila confirmaron que seguirán al frente del programa bajo la conducción de una nueva productora. El magazine mantendrá su esencia cercana y familiar, pero apostará por innovaciones en formato y contenido para enfrentar la competencia en el horario matutino.

A pesar del cambio detrás de cámaras y la ausencia de Ethel Pozo —quien ya tiene la mira puesta en nuevos proyectos en Panamericana TV, posiblemente como conductora de un reality de convivencia o un formato de mediodía—, América Hoy apuesta por la continuidad y la conexión con millones de hogares peruanos.

