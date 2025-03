Janet Barboza responde fuerte a Magaly Medina tras críticas: “Preocúpate por las placas clonadas”

Janet Barboza respondió a Magaly Medina ante críticas | América Hoy

Este jueves 20 de marzo, Janet Barboza, conductora de ‘América Hoy’, respondió a las duras críticas lanzadas por Magaly Medina durante su emisión en vivo. En un enfrentamiento en vivo, la presentadora de América TV se defendió de las acusaciones de la periodista de espectáculos, quien la había cuestionado por su presencia en el velorio de Paul Flores, conocido como ‘Russo’, asesinado el pasado 16 de marzo.

“Ahora se la agarran conmigo. Entiendo que hay opiniones que gustan y otras que no. Pero a mí me queda ser objetiva y decir lo que pienso. Yo acá no soy como la Chilindrina Huachana (en referencia a Magaly Medina), muy fácil es estar sentadota y sin chambear, utilizar los demás programas que tienen éxito para hacer tu rating. No seas floja”, expresó Janet Barboza en plena transmisión, visiblemente molesta.

El momento más polémico ocurrió cuando la conductora de ‘América Hoy’ le sugirió a Magaly Medina que, en lugar de criticar su forma de cubrir la noticia, debería centrarse en resolver sus propios problemas personales. “Mejor investiga y preocúpate por las placas clonadas, ese es un buen tema”, expresó la ‘Rulitos’, sorprendiendo a sus compañeras de conducción.

Janet Barboza respondió claro y fuerte a Magaly Medina | Captura América TV

El comentario de Janet Barboza apuntó a la reciente polémica que involucra al notario Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, quien fue señalado en una investigación por estar presuntamente vinculado a una banda criminal dedicada a la clonación de placas de vehículos. Según un informe del diario Perú 21, la banda falsificaba documentos para apoderarse de vehículos sin el consentimiento de sus propietarios, utilizando cartas poder supuestamente firmadas por el abogado.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Janet Barboza?

Magaly Medina no tardó en expresar su molestia por la presencia de Janet Barboza en el velorio de Paul Flores, conocido como ‘Russo’, durante la emisión de su programa ‘Magaly TV La Firme’ el 19 de marzo. La periodista de ATV criticó duramente a la presentadora, señalando que no era adecuada su actitud de protagonismo en un momento tan solemne.

“Nosotros, como periodistas, no podemos buscar protagonismo en momentos de dolor como este. La gente no quiere ver tu cara, quiere ver a la familia, quiere ver el ataúd”, manifestó Magaly Medina, mostrando su desacuerdo con la cobertura de ‘América Hoy’.

Magaly Medina criticó la cobertura de 'América Hoy' | Captura ATV

La conductora de ATV también comparó la presencia de Barboza con la de una figura política, algo que consideró completamente inapropiado. “Ponían como si ella fuera el presidente del Perú, acompañando al último adiós de Paul Flores”, indicó, criticando el trato de la noticia como una oportunidad para resaltar la figura de la conductora.

Para Magaly, esta actitud fue un claro ejemplo de “figurerismo barato”, resaltando lo que ella percibió como una falta de respeto hacia el verdadero protagonista de la jornada, el músico fallecido. “La noticia está en la tragedia, no en quién aparece frente a las cámaras”, concluyó, dejando en claro su postura ante lo sucedido.

Janet Barboza acude al velorio de Paul Flores en Piura y se quiebra en vivo. Captura América TV

Magaly Medina defendió a su esposo

Magaly Medina no tardó en defender a su esposo, el notario Alfredo Zambrano, tras las especulaciones que surgieron en redes sociales sobre su supuesta vinculación con un escándalo de clonación de placas vehiculares.

A través de un video humorístico publicado en su cuenta de TikTok, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ abordó las diferencias entre su carácter y el de su esposo, bromeando sobre cómo la gente lo considera una persona “tan buena gente” en contraste con su personalidad fuerte. Sin embargo, el video generó una reacción negativa, destacando un comentario en el que un usuario insinuó que Zambrano estaría involucrado en actividades ilícitas.

Magaly Medina está casada con Alfredo Zambrano, abogado.

En respuesta, Magaly Medina desmintió tajantemente cualquier acusación de ilegalidad, rechazando las insinuaciones con firmeza. “Mis odiadores le ruegan a todas las vírgenes que mi esposo esté involucrado en mafias o cochinadas al margen de la ley. Felizmente, no me casé con un delincuente”, expresó con rotundidad, defendiendo la integridad de su esposo y su trayectoria profesional.

Magaly Medina también señaló que estas críticas eran parte de una estrategia para atacarla indirectamente. “Como a mí no me pueden derrumbar, buscan manchar la impecable carrera de mi esposo”, concluyó, dejando claro que no permitirá que comentarios infundados afecten su entorno personal.