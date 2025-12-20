La receta que Magaly Medina prefiere olvidar y por la que fue “funada” por arruinar los pavos de sus seguidores.

El episodio de la receta de pavo que Magaly Medina compartió en 2019 se consolidó como uno de los momentos más recordados —y polémicos— de la televisión y las redes peruanas. La conductora, entonces en pleno auge de su canal de YouTube, publicó un tutorial navideño que, lejos de inspirar a sus seguidores, desató una ola de críticas y burlas que, hasta hoy, resurgen cada diciembre.

“Yo emocionada entro al internet y busco cómo aderezar el pavo. Y bajé los datos de una persona muy conocida: Magaly Medina. Hice todo lo que indicó”, relató una usuaria. El resultado, sin embargo, distó de lo esperado: “Al día siguiente, cuando lo saco para aderezarlo con mantequilla, como también indicó Magaly, me salió medio mohoseado el pavo, como si se hubiera calentado. Lo puse al horno y, tras una hora, el pavo me sabía feo totalmente”.

Las críticas y burlas hacia la receta navideña de Magaly Medina

La viralidad de la queja marcó un antes y un después en la relación de Medina con las recetas navideñas. La propia periodista defendió su método en redes sociales: “Si compro un pavo que no estaba en buen estado, ni el mejor de los aderezos podía haber cambiado el sabor. Año tras año preparo mi pavo y me queda exquisito”, afirmó en Twitter, en aquel entonces.

Magaly Medina y la respuesta que dio a sus críticos por la preparación del pavo navideño.

Sin embargo, la magnitud de los reclamos la llevó a eliminar el video original de su canal de YouTube y a tomar distancia definitiva del plato. “¡No! No voy a hacer la receta del pavo navideño, así que dejen de pedírmelo. Para evitar críticas voy a hacer una ensalada rica que pueden acompañar con el pavo, con el pollo o con lo que ustedes cenen”, sentenció Medina unos años después, en diciembre de 2024.

La controversia no se limitó a la receta original. Cada año, la audiencia digital reactiva el recuerdo y exige explicaciones o nuevas versiones. “Maga, no friegues la Navidad que desde la receta de pavo ya no te creo”, “Comida nunca más”, “Magaly, cocina todo lo que quieras, menos pavo, por favor”, fueron algunos de los comentarios que suelen aparecer en sus publicaciones de recetas navideñas.

Sin embargo, después de lo ocurrido con el pavo, Medina, lejos de ceder, optó por compartir alternativas diferentes: “Por si no sabes, en YouTube tengo una receta de pavo espectacular. La de la mantequilla me pasó por probar cosas nuevas, pero así se aprende. Prueba y error”, explicó en sus redes.

María Pía Copello parodia la receta de pavo de Magaly Medina

El impacto de la receta trascendió la esfera digital y se convirtió en material para la parodia y el humor. Este año, María Pía Copello, amiga cercana de Medina, decidió replicar la famosa preparación en un video que rápidamente se viralizó. “Vi esta receta de una amiga íntima y dije: ¿por qué no hacerlo?”, comentó Copello al iniciar su versión.

Entre bromas y especias, la animadora se atrevió a replicar la receta más comentada de la televisión peruana, logrando un resultado que dejó a todos con la boca abierta y mucho espíritu festivo (TikTok)

Sin acceso al video original, improvisó con los ingredientes que recordaba: ajo, mostaza, sal con especias secas, pimienta, aceite y verduras. “Me he olvidado la receta porque ya el video no está en YouTube”, reconoció, antes de bromear: “Esto es por ti. El alumno, a veces, supera al maestro”. El desenlace fue celebrado por sus seguidores: “Me quedó igualito que el de mi amiga. No, mentira, este sí me salió bien.... sin picarse”, afirmó Copello entre risas, generando una ola de comentarios positivos y comparaciones con la polémica original.

Usuarios también criticaron la receta del chocolate navideño de Magaly

Ahora, la tendencia a la crítica no se detuvo en el pavo. Hace unos días, Medina compartió su receta de chocolate caliente y, una vez más, la reacción fue adversa. Usuarios compararon la bebida con una mazamorra por su textura espesa, y los comentarios irónicos no tardaron en aparecer. “Magaly siempre fallando en sus recetas”, “Magaly, te amo, pero es chocolate, no mazamorra”, se leía en su cuenta.

La conductora respondió con su estilo habitual: “No lo hagas y no lo tomes, es para conocedores”, escribió a quienes criticaron la preparación. Ante la sugerencia de que abandonara la cocina, replicó: “¿Te crees gracioso? Toma nomás tu agua chocolatada”. Además, defendió el uso de cacao puro: “Es cacao, no cocoa, que es lo que acostumbras tomar. Hay diferencias, querida”.

Critican receta de chocolate navideño de Magaly Medina. TikTok

A pesar de las críticas, Medina mantuvo su postura: “No me gusta la chocolatada. Esto es chocolate caliente y espeso, como debe ser”. El caso de la receta de pavo de Magaly Medina quedará siempre para la historia en el mundo del espectáculo y por lo que siempre será recordada la controversial conductora de espectáculos. Sin duda, cada intento culinario que comparta la conductora se convierte en tendencia, objeto de memes y, sobre todo, en una referencia inevitable de las fiestas de fin de año.