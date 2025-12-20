Perú

La receta que Magaly Medina prefiere olvidar y por la que fue “funada” por arruinar los pavos de sus seguidores

La famosa conductora peruana sigue siendo tendencia cada diciembre gracias a su polémica receta de pavo, que año tras año revive en redes sociales y se convierte en el centro de bromas y debates culinarios

Guardar
La receta que Magaly Medina
La receta que Magaly Medina prefiere olvidar y por la que fue “funada” por arruinar los pavos de sus seguidores.

El episodio de la receta de pavo que Magaly Medina compartió en 2019 se consolidó como uno de los momentos más recordados —y polémicos— de la televisión y las redes peruanas. La conductora, entonces en pleno auge de su canal de YouTube, publicó un tutorial navideño que, lejos de inspirar a sus seguidores, desató una ola de críticas y burlas que, hasta hoy, resurgen cada diciembre.

“Yo emocionada entro al internet y busco cómo aderezar el pavo. Y bajé los datos de una persona muy conocida: Magaly Medina. Hice todo lo que indicó”, relató una usuaria. El resultado, sin embargo, distó de lo esperado: “Al día siguiente, cuando lo saco para aderezarlo con mantequilla, como también indicó Magaly, me salió medio mohoseado el pavo, como si se hubiera calentado. Lo puse al horno y, tras una hora, el pavo me sabía feo totalmente”.

Las críticas y burlas hacia la receta navideña de Magaly Medina

La viralidad de la queja marcó un antes y un después en la relación de Medina con las recetas navideñas. La propia periodista defendió su método en redes sociales: “Si compro un pavo que no estaba en buen estado, ni el mejor de los aderezos podía haber cambiado el sabor. Año tras año preparo mi pavo y me queda exquisito”, afirmó en Twitter, en aquel entonces.

Magaly Medina y la respuesta
Magaly Medina y la respuesta que dio a sus críticos por la preparación del pavo navideño.

Sin embargo, la magnitud de los reclamos la llevó a eliminar el video original de su canal de YouTube y a tomar distancia definitiva del plato. “¡No! No voy a hacer la receta del pavo navideño, así que dejen de pedírmelo. Para evitar críticas voy a hacer una ensalada rica que pueden acompañar con el pavo, con el pollo o con lo que ustedes cenen”, sentenció Medina unos años después, en diciembre de 2024.

La controversia no se limitó a la receta original. Cada año, la audiencia digital reactiva el recuerdo y exige explicaciones o nuevas versiones. “Maga, no friegues la Navidad que desde la receta de pavo ya no te creo”, “Comida nunca más”, “Magaly, cocina todo lo que quieras, menos pavo, por favor”, fueron algunos de los comentarios que suelen aparecer en sus publicaciones de recetas navideñas.

Sin embargo, después de lo ocurrido con el pavo, Medina, lejos de ceder, optó por compartir alternativas diferentes: “Por si no sabes, en YouTube tengo una receta de pavo espectacular. La de la mantequilla me pasó por probar cosas nuevas, pero así se aprende. Prueba y error”, explicó en sus redes.

María Pía Copello parodia la receta de pavo de Magaly Medina

El impacto de la receta trascendió la esfera digital y se convirtió en material para la parodia y el humor. Este año, María Pía Copello, amiga cercana de Medina, decidió replicar la famosa preparación en un video que rápidamente se viralizó. “Vi esta receta de una amiga íntima y dije: ¿por qué no hacerlo?”, comentó Copello al iniciar su versión.

Entre bromas y especias, la animadora se atrevió a replicar la receta más comentada de la televisión peruana, logrando un resultado que dejó a todos con la boca abierta y mucho espíritu festivo (TikTok)

Sin acceso al video original, improvisó con los ingredientes que recordaba: ajo, mostaza, sal con especias secas, pimienta, aceite y verduras. “Me he olvidado la receta porque ya el video no está en YouTube”, reconoció, antes de bromear: “Esto es por ti. El alumno, a veces, supera al maestro”. El desenlace fue celebrado por sus seguidores: “Me quedó igualito que el de mi amiga. No, mentira, este sí me salió bien.... sin picarse”, afirmó Copello entre risas, generando una ola de comentarios positivos y comparaciones con la polémica original.

Usuarios también criticaron la receta del chocolate navideño de Magaly

Ahora, la tendencia a la crítica no se detuvo en el pavo. Hace unos días, Medina compartió su receta de chocolate caliente y, una vez más, la reacción fue adversa. Usuarios compararon la bebida con una mazamorra por su textura espesa, y los comentarios irónicos no tardaron en aparecer. “Magaly siempre fallando en sus recetas”, “Magaly, te amo, pero es chocolate, no mazamorra”, se leía en su cuenta.

La conductora respondió con su estilo habitual: “No lo hagas y no lo tomes, es para conocedores”, escribió a quienes criticaron la preparación. Ante la sugerencia de que abandonara la cocina, replicó: “¿Te crees gracioso? Toma nomás tu agua chocolatada”. Además, defendió el uso de cacao puro: “Es cacao, no cocoa, que es lo que acostumbras tomar. Hay diferencias, querida”.

Critican receta de chocolate navideño de Magaly Medina. TikTok

A pesar de las críticas, Medina mantuvo su postura: “No me gusta la chocolatada. Esto es chocolate caliente y espeso, como debe ser”. El caso de la receta de pavo de Magaly Medina quedará siempre para la historia en el mundo del espectáculo y por lo que siempre será recordada la controversial conductora de espectáculos. Sin duda, cada intento culinario que comparta la conductora se convierte en tendencia, objeto de memes y, sobre todo, en una referencia inevitable de las fiestas de fin de año.

Temas Relacionados

Magaly MedinaMaría Pía CopelloGastronomíareceta de pavoperu-entretenimiento

Más Noticias

Los peruanos que se fueron este 2025: ‘Camucha’ Negrete, Óscar Carrillo, Mario Vargas Llosa y Paul Flores

El año 2025 estuvo marcado por la partida de figuras clave del arte, la música y la literatura peruana, generando un profundo impacto en la cultura nacional.

Los peruanos que se fueron

André Carrillo se dio un baño de popularidad con afición de Corinthians en la antesala de la final de la Copa Brasil 2025

La ‘Culebra’, fiel a su estilo, se abrazó con un numeroso grupo de simpatizantes del ‘timao’ a su llegada al hotel de concentración en Río de Janeiro

André Carrillo se dio un

Concierto en Chiclayo estuvo cerca de la tragedia: escenario se hundió durante el show de aniversario en Puerto Eten

Afortunadamente, ningún músico resultó herido, pero el accidente generó temor entre los presentes y obligó a suspender temporalmente la celebración

Concierto en Chiclayo estuvo cerca

Las ‘supercanastas’ que empresas y figuras públicas entregaron a sus trabajadores en 2025 y sorprendieron a los usuarios

En el Perú, regalar canastas navideñas a trabajadores del sector público y privado es una práctica que simboliza reconocimiento y agradecimiento por la labor anual. Para este año, algunas personas recibieron beneficios valorizados en miles de soles

Las ‘supercanastas’ que empresas y

Gabriel Santana, el sorprendente mediocentro que llegó a Sporting Cristal procedente del Mirassol, club revelación del Brasileirão

El futbolista de 35 años firmó una temporada memorable con el conjunto de São Paulo. La institución rimense se presenta como el séptimo club en la carrera del ex Flamengo y Bahía

Gabriel Santana, el sorprendente mediocentro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Consejero de la Sunedu postulará

Consejero de la Sunedu postulará como diputado con Alianza para el Progreso

Juntos por el Pueblo: ¿quiénes integran la nueva coalición electoral que llevará a Antauro Humala al Senado?

De pedir el número 1 a conformarse con el 9: Antauro Humala postulará al Senado con la lista de Pedro Castillo

Fiscal de Lima Norte responde tras intento de asesinato: “Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza”

Gobierno nombró a Elmer Schilaer, exministro de Dina Boluarte, como representante permanente del Perú ante Organismos Internacionales

ENTRETENIMIENTO

Gran Final de ‘Yo Soy

Gran Final de ‘Yo Soy 2025′: minuto a minuto de la última gala de Michael Jackson, Green Day y Alejandra Guzmán

Magaly Medina enfrenta a Melissa Paredes tras enviarle dos cartas notariales: “No tengo miedo”

Jorge Luna sorprende a su equipo con la ‘refrigeradora navideña’ llena de productos y un regalo que dejó en shock a todos

Balean a Miguel Ignacio, boda entre July y Cristóbal y más sorpresas: así terminó la temporada 2025 de Al Fondo Hay Sitio

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma la muerte de su madre: “Una parte de mí ha muerto con ella”

DEPORTES

André Carrillo se dio un

André Carrillo se dio un baño de popularidad con afición de Corinthians en la antesala de la final de la Copa Brasil 2025

Gabriel Santana, el sorprendente mediocentro que llegó a Sporting Cristal procedente del Mirassol, club revelación del Brasileirão

Jefferson Farfán criticó el manejo de Alianza Lima: “Cuando hablé, no me escucharon, ahí están los resultados”

El fin de GOLPERU: Movistar TV retirará canal que transmitía la Liga 1 de su parrilla

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos