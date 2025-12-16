Perú

María Pía Copello cocina pavo navideño con receta de Magaly Medina y sorprende con los resultados: “me salió igualito”

La conductora se animó a preparar pavo navideño siguiendo la recordada receta de su amiga íntima y compartió el proceso en redes, donde aseguró que el plato le quedó “igualito”, generando reacciones

Guardar
Entre bromas y especias, la animadora se atrevió a replicar la receta más comentada de la televisión peruana, logrando un resultado que dejó a todos con la boca abierta y mucho espíritu festivo (TikTok)

La previa de las celebraciones de fin de año volvió a mezclar cocina, televisión y redes sociales. Esta vez, María Pía Copello decidió adentrarse en uno de los episodios gastronómicos más recordados de la farándula local: la receta del pavo navideño de Magaly Medina.

Con entusiasmo y tono lúdico, la conductora mostró cada paso de su preparación casera, desde el aderezo hasta el resultado final. La experiencia no pasó desapercibida, no solo por el antecedente polémico del plato, sino porque Copello afirmó haber logrado un resultado exitoso.

El video rápidamente se convirtió en tema de conversación, reactivando recuerdos, bromas y comparaciones en plena temporada festiva.

Una receta viral que marcó las Navidades

La receta de pavo difundida
La receta de pavo difundida por Magaly Medina se convirtió en un episodio inolvidable de las fiestas, recordado cada diciembre por las reacciones, críticas y anécdotas que dejó en redes. (TikTok)

El pavo navideño que alguna vez compartió Magaly Medina quedó instalado en la memoria colectiva como uno de los momentos más comentados de las fiestas. Años atrás, su preparación fue replicada por cientos de personas que aseguraron seguir las indicaciones al detalle, aunque los resultados no siempre fueron los esperados. Las quejas y testimonios se multiplicaron en redes sociales, donde algunos usuarios relataron experiencias poco exitosas al llevar el plato al horno.

Ese episodio llevó a la periodista a tomar distancia de la receta, defender su método y, con el tiempo, retirar el video original. Desde entonces, cada Navidad el tema vuelve a aparecer como referencia inevitable en el anecdotario mediático. María Pía Copello partió de ese antecedente para darle un giro personal a la historia, apelando al humor y a la curiosidad culinaria.

Vi esta receta de una amiga íntima y dije: ¿por qué no hacerlo?”, comentó al iniciar su preparación, dejando claro que asumía el reto con optimismo y una pizca de ironía. La frase marcó el tono de un video que combinó espontaneidad, ironía y una clara intención de entretenimiento.

María Pía en la cocina: paso a paso y sin guion

Entre bromas y comentarios improvisados,
Entre bromas y comentarios improvisados, María Pía trasladó la receta polémica a su propia cocina, priorizando el entretenimiento sobre la técnica. (TikTok)

Lejos de una demostración técnica, Copello mostró una versión relajada del proceso. Entre risas y olvidos, reconoció que ya no tenía acceso al video original de la receta, lo que no impidió que avanzara con lo que recordaba. “Me he olvidado la receta porque ya el video no está en YouTube”, dijo, antes de enumerar los ingredientes que utilizaría.

Ajo, mostaza, sal con especias secas, pimienta y aceite fueron parte del aderezo que preparó frente a cámara. Cada movimiento estuvo acompañado de comentarios espontáneos y gestos que reforzaron la cercanía con su audiencia. “El aceite para que brille”, señaló, mientras continuaba con la mezcla.

El momento también dejó espacio para bromas dirigidas a la autora original de la receta. “Esto es por ti”, lanzó, con una sonrisa, antes de mencionar una frase que resumió el espíritu del reto: “El alumno, a veces, supera al maestro”. La preparación incluyó verduras y un tiempo de espera que Copello anunció con expectativa, confiando en el resultado.

El tono desenfadado contrastó con la carga simbólica del plato. No se trataba solo de cocinar un pavo, sino de dialogar con una historia mediática conocida, resignificándola desde otro lugar.

El resultado final y las reacciones que despertó

Tras probar el pavo, María
Tras probar el pavo, María Pía celebró el resultado y desató una ola de comentarios que reactivaron recuerdos, comparaciones y bromas en redes sociales. (TikTok)

El desenlace llegó cuando Copello probó el pavo ya cocido. Frente a cámara, no ocultó su satisfacción. “Me quedó igualito que el de mi amiga”, afirmó entre risas, antes de aclarar con humor que el plato había quedado bien y sin contratiempos. La frase se convirtió rápidamente en el titular informal de la experiencia.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Usuarios recordaron la polémica original, compararon resultados y celebraron que el intento tuviera un final distinto al que muchos temieron en su momento. Otros tomaron el episodio como una revancha culinaria simbólica, donde la receta encontraba una segunda oportunidad en manos ajenas.

Mientras tanto, Magaly Medina ha reiterado en diversas ocasiones que no volverá a mostrar una preparación de pavo, optando por recetas alternativas para las fiestas. “No voy a hacer la receta del pavo navideño”, señaló recientemente, explicando que prefiere evitar críticas innecesarias. También defendió su técnica al afirmar: “Año tras año preparo mi pavo y me queda exquisito”.

Temas Relacionados

María Pía CopelloMagaly Medinareceta de pavoperu–entretenimiento

Más Noticias

Invierno será la estación de mayor riesgo para la gripe H3N2 en el Perú, advierte el Ministerio de Salud

La detección de dos casos de influenza A (H3N2), subclado K, en menores de edad activa medidas de vigilancia sanitaria, mientras el Ministerio de Salud asegura que el riesgo epidemiológico en el país es bajo

Invierno será la estación de

Alfredo Barnechea pide disculpas por amenazas al JNE, pero termina contradiciéndose: “Ni recuerdo lo que dije”

El excandidato presidencial por Acción Popular dio distintas versiones al ser consultado sobre la nulidad de las elecciones primarias, dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones

Alfredo Barnechea pide disculpas por

Juan Pablo II anuncia la contratación del entrenador argentino Marcelo Zuleta, campeón histórico de la Copa Ecuador

Con más de 25 años ejerciendo la dirección técnica, Marcelo Zuleta se adentrará al fútbol peruano por primera vez. Hace no mucho ganó un histórico título con CD Nacional y recientemente trabajó en Monagas

Juan Pablo II anuncia la

Milagro médico en Lima: Niña de dos años aspiró un alfiler y fue operada con éxito en el Hospital Almenara

La bebé, procedente de Huancayo, presentó obstrucción respiratoria severa y fue trasladada de urgencia a la capital, donde un equipo especializado logró extraer el objeto mediante un procedimiento de alta complejidad

Milagro médico en Lima: Niña

Más allá de las palabras: el nuevo valor del inglés en la era de la inteligencia artificial

El idioma fue el vehículo, pero lo verdaderamente transformador fue la posibilidad de conectar inteligencias y construir confianza

Más allá de las palabras:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfredo Barnechea pide disculpas por

Alfredo Barnechea pide disculpas por amenazas al JNE, pero termina contradiciéndose: “Ni recuerdo lo que dije”

“Hay hechos de suma gravedad”: Mariano González renunció a Salvemos al Perú por estos motivos

Ciro Castillo habría sido alertado de megaoperativo y orden de detención: abogado advierte fuga de información en la Fiscalía

Manuel Merino en contra de que militantes de Acción Popular postulen en otras listas: “Es lo primero que buscarán los sinvergüenzas”

JNE denuncia intentos de presión por dejar fuera de las Elecciones 2026 a Acción Popular

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya es vista entrando

Laura Spoya es vista entrando y saliendo de una casa en Barranco y despierta rumores sobre un posible nuevo romance

Haybinn se retracta y aclara que Moca no sustrajo su celular tras denuncia que provocó la intervención policial

Tilsa Lozano admite que preparaba lonchera a ‘Miguelón’ mientras estaba con Jackson Mora: “La comida no se le niega a nadie”

Tilsa Lozano confiesa amar a Miguel Hidalgo y se llevó S/50 mil: “¿Mientras estabas con Jackson, seguías amando a Miguelón?”

Tilsa Lozano revela si le fue infiel a Jackson Mora, admite desamor, y confiesa que fue su ‘pañuelo de lágrimas’

DEPORTES

Juan Pablo II anuncia la

Juan Pablo II anuncia la contratación del entrenador argentino Marcelo Zuleta, campeón histórico de la Copa Ecuador

Luis Ramos ficha por Alianza Lima por tres años con la mente puesta en ganarse un espacio entre los titulares

Juan Carlos Cabanillas no sigue en la dirección técnica de Sport Boys tras una evaluación de rendimiento en Liga 1

Javier Rabanal recibe aprobación total en Universitario para asumir la dirección técnica en Liga 1 y Copa Libertadores 2026

Lucas Colitto comparte felicidad por el cierre exitoso de Cusco FC en Liga 1 2025: “Hicimos un gran trabajo”