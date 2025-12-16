María Pía Copello cocina pavo navideño con receta de Magaly Medina y sorprende con los resultados: “me salió igualito”

Entre bromas y especias, la animadora se atrevió a replicar la receta más comentada de la televisión peruana, logrando un resultado que dejó a todos con la boca abierta y mucho espíritu festivo (TikTok)

La previa de las celebraciones de fin de año volvió a mezclar cocina, televisión y redes sociales. Esta vez, María Pía Copello decidió adentrarse en uno de los episodios gastronómicos más recordados de la farándula local: la receta del pavo navideño de Magaly Medina.

Con entusiasmo y tono lúdico, la conductora mostró cada paso de su preparación casera, desde el aderezo hasta el resultado final. La experiencia no pasó desapercibida, no solo por el antecedente polémico del plato, sino porque Copello afirmó haber logrado un resultado exitoso.

El video rápidamente se convirtió en tema de conversación, reactivando recuerdos, bromas y comparaciones en plena temporada festiva.

Una receta viral que marcó las Navidades

La receta de pavo difundida por Magaly Medina se convirtió en un episodio inolvidable de las fiestas, recordado cada diciembre por las reacciones, críticas y anécdotas que dejó en redes. (TikTok)

El pavo navideño que alguna vez compartió Magaly Medina quedó instalado en la memoria colectiva como uno de los momentos más comentados de las fiestas. Años atrás, su preparación fue replicada por cientos de personas que aseguraron seguir las indicaciones al detalle, aunque los resultados no siempre fueron los esperados. Las quejas y testimonios se multiplicaron en redes sociales, donde algunos usuarios relataron experiencias poco exitosas al llevar el plato al horno.

Ese episodio llevó a la periodista a tomar distancia de la receta, defender su método y, con el tiempo, retirar el video original. Desde entonces, cada Navidad el tema vuelve a aparecer como referencia inevitable en el anecdotario mediático. María Pía Copello partió de ese antecedente para darle un giro personal a la historia, apelando al humor y a la curiosidad culinaria.

“Vi esta receta de una amiga íntima y dije: ¿por qué no hacerlo?”, comentó al iniciar su preparación, dejando claro que asumía el reto con optimismo y una pizca de ironía. La frase marcó el tono de un video que combinó espontaneidad, ironía y una clara intención de entretenimiento.

María Pía en la cocina: paso a paso y sin guion

Entre bromas y comentarios improvisados, María Pía trasladó la receta polémica a su propia cocina, priorizando el entretenimiento sobre la técnica. (TikTok)

Lejos de una demostración técnica, Copello mostró una versión relajada del proceso. Entre risas y olvidos, reconoció que ya no tenía acceso al video original de la receta, lo que no impidió que avanzara con lo que recordaba. “Me he olvidado la receta porque ya el video no está en YouTube”, dijo, antes de enumerar los ingredientes que utilizaría.

Ajo, mostaza, sal con especias secas, pimienta y aceite fueron parte del aderezo que preparó frente a cámara. Cada movimiento estuvo acompañado de comentarios espontáneos y gestos que reforzaron la cercanía con su audiencia. “El aceite para que brille”, señaló, mientras continuaba con la mezcla.

El momento también dejó espacio para bromas dirigidas a la autora original de la receta. “Esto es por ti”, lanzó, con una sonrisa, antes de mencionar una frase que resumió el espíritu del reto: “El alumno, a veces, supera al maestro”. La preparación incluyó verduras y un tiempo de espera que Copello anunció con expectativa, confiando en el resultado.

El tono desenfadado contrastó con la carga simbólica del plato. No se trataba solo de cocinar un pavo, sino de dialogar con una historia mediática conocida, resignificándola desde otro lugar.

El resultado final y las reacciones que despertó

Tras probar el pavo, María Pía celebró el resultado y desató una ola de comentarios que reactivaron recuerdos, comparaciones y bromas en redes sociales. (TikTok)

El desenlace llegó cuando Copello probó el pavo ya cocido. Frente a cámara, no ocultó su satisfacción. “Me quedó igualito que el de mi amiga”, afirmó entre risas, antes de aclarar con humor que el plato había quedado bien y sin contratiempos. La frase se convirtió rápidamente en el titular informal de la experiencia.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Usuarios recordaron la polémica original, compararon resultados y celebraron que el intento tuviera un final distinto al que muchos temieron en su momento. Otros tomaron el episodio como una revancha culinaria simbólica, donde la receta encontraba una segunda oportunidad en manos ajenas.

Mientras tanto, Magaly Medina ha reiterado en diversas ocasiones que no volverá a mostrar una preparación de pavo, optando por recetas alternativas para las fiestas. “No voy a hacer la receta del pavo navideño”, señaló recientemente, explicando que prefiere evitar críticas innecesarias. También defendió su técnica al afirmar: “Año tras año preparo mi pavo y me queda exquisito”.