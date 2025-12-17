Critican receta de chocolate navideño de Magaly Medina: “Pensé que era mazamorra”

Critican receta de chocolate navideño de Magaly Medina. TikTok

Cada diciembre, las redes sociales parecen estar a la espera de la siguiente receta navideña de Magaly Medina. Esta vez, la popular conductora fue tendencia nuevamente tras compartir, a través de sus plataformas, su versión del tradicional chocolate caliente.

Sin embargo, en lugar de cosechar halagos, la polémica periodista se llevó una oleada de bromas y críticas por la textura y el aspecto de la bebida, a la que varios usuarios compararon con una mazamorra.

“Magali, ¿es chocolate o mazamorra?”, “Está muy espeso”, “Pensé que era mousse de chocolate”, “¿Era para tomar o comer con cuchara?” fueron algunos de los comentarios que inundaron sus publicaciones.

Incluso el creador de contenido Ric La Torre ironizó: “Las redes son bien malas con Magaly. Primero fue el pavo navideño, ya clásico de todas las navidades, y ahora nos presenta su receta de chocolate, pero la gente le dice que es mazamorra”.

El historial culinario de la “Urraca”: del pavo viral al chocolate espeso

No es la primera vez que una receta de Magaly genera controversia. A finales de 2019, la periodista se hizo viral cuando cientos de internautas rechazaron su método para preparar el pavo navideño. Según los relatos de varios seguidores, quienes siguieron su receta al pie de la letra terminaron con un pavo seco, deshecho e incluso con sabor desagradable.

“Yo emocionada entro al internet y busco cómo aderezar el pavo. Y bajé los datos de una persona muy conocida: Magaly Medina. Hice todo lo que indicó… Al día siguiente, cuando lo saco para aderezarlo con mantequilla, como también indicó, me salió medio mohoseado”, relató una de las afectadas. “Lo puse al horno y, tras una hora, el pavo me sabía feo totalmente”.

La magnitud de los reclamos llevó a Magaly a eliminar el video de su canal de YouTube. A través de sus historias de Instagram intentó justificar el resultado: “Si compro un pavo que no estaba en buen estado, ni el mejor de los aderezos podía haber cambiado el sabor. Año tras año preparo mi pavo y me queda exquisito”.

Magaly Medina y la vez que fue criticada por su receta de pavo navideño. (YouTube)

La receta navideña bajo el escrutinio de las redes

Con la receta de chocolate, el resultado fue similar al caso del pavo: una marea de comentarios ingeniosos, memes y críticas inundando las redes. En la propia cuenta de Medina se podía leer: “Magali siempre fallando en sus recetas”, “Magali, te amo, pero es chocolate, no mazamorra”, “El que tiene plata prepara como quiere”, “Se ve rico el fosh”, o “Te apuesto que no se lo come”.

Algunos bromearon con la posibilidad de que la periodista estuviera innovando con una “crema de chocolate” en lugar de la clásica bebida de Navidad. Otros evocaron con nostalgia la receta de sus propias abuelas, asegurando que la textura presentada poco tenía que ver con el chocolate caliente peruano de toda la vida.

Critican receta de chocolate navideño de Magaly Medina. TikTok

La respuesta de Magaly y los planes para próximas fiestas

Ante la insistencia de los usuarios por el regreso del video del pavo navideño, Magaly Medina fue tajante: “¡No! No voy a hacer la receta del pavo navideño, así que dejen de pedírmelo. Para evitar críticas voy a hacer una ensalada rica que pueden acompañar con el pavo, pollo o lo que ustedes cenen”.

La conductora además explicó en sus redes que parte de los problemas podían deberse a que algunos seguidores “se saltearon pasos importantes”, como secar bien el pavo o manipular bien la mantequilla. Confesó, sin embargo, que decidió eliminar ese video para evitar nuevos conflictos, pero prometió que, a su regreso de vacaciones, compartirá una nueva receta.

“Parece que a algunas personas no les quedó bien la receta del pavo. Quizás se saltearon pasos importantes. Por eso, he decidido retirar esa receta. Cuando vuelva de estas cortas vacaciones, les enseñaré otra versión. A mí el pavo siempre me queda delicioso”, aseguró la periodista, manteniendo el optimismo y su estilo inconfundible.

Nada parece quitarle protagonismo a Magaly Medina durante las fiestas. Sus recetas, por más criticadas o virales que se vuelvan, son el detonante perfecto para memes, nostalgia y, sobre todo, expectativa de lo que la “Urraca” será capaz de compartir el año siguiente.

Magaly Medina siempre ha sido amante de la Navidad. IG Magaly Medina