Critican receta de chocolate navideño de Magaly Medina. TikTok

Magaly Medina volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de compartir con todos sus seguidores una receta especial de chocolate caliente para celebrar la Navidad. Esta vez, la conductora de televisión decidió dejar de lado el set para mostrar un costado más hogareño y enseñar paso a paso cómo prepara el tradicional chocolate navideño en su casa.

La situación que parecía sencilla tomó un giro inesperado. Lejos de recibir halagos, Medina despertó una avalancha de críticas y memes tras publicar el resultado final de su preparación. El principal motivo del debate fue la textura y el aspecto del chocolate, que para muchos usuarios se parecía más bien a una mazamorra por lo espeso que lucía.

En la receta de Magaly Medina, se utilizaron ingredientes como cacao puro, poca leche y poca agua, lo que hizo que la bebida se viera bastante densa. Esta combinación sorprendió a sus seguidores, quienes no dudaron en comentar y recordar otras anécdotas culinarias de la presentadora, como aquella ocasión en la que decidió cocinar pavo y los resultados tampoco convencieron a todos. Las comparaciones y bromas sobre el “chocolate mazamorra” no se hicieron esperar.

Magaly Medina responde a usuarios que critican su receta de chocolate caliente: “Es para conocedores”

Un detalle que llamó la atención fue el uso de una lata entera de leche condensada en una preparación pequeña. Ese detalle, sumado al color oscuro y la textura gruesa, dividió opiniones acerca de si se trataba de una variante válida del clásico chocolate caliente o simplemente era una receta fallida.

Magaly Medina defiende su receta

Frente a la gran cantidad de comentarios negativos, Magaly Medina no se quedó de brazos cruzados. Fiel a su estilo directo y sin filtro, la conductora respondió una a una las observaciones, sin perder la oportunidad de aclarar algunos malentendidos y poner en su lugar a los más insistentes.

Ante la crítica por la textura y el uso de la leche condensada, Magaly Medina fue contundente: “No lo hagas y no lo tomes, es para conocedores”, puso en uno de los tantos comentarios. Con esa frase, la presentadora marcó distancia con quienes no apreciaron su manera de preparar el chocolate.

Alguien se animó a sugerirle que abandone la cocina y se enfoque en la conducción, a lo que la presentadora respondió con sarcasmo: “¿Te crees gracioso? Toma nomás tu agua chocolatada”. La frase rápidamente se replicó en distintas plataformas, sumando un nuevo episodio a la larga lista de interacciones polémicas de Medina con su audiencia digital.

A quienes insistieron en cuestionar la textura y los ingredientes, la conductora aclaró: “Es cacao, no cocoa, que es lo que acostumbras tomar. Hay diferencias, querida”, marcando la diferencia entre los productos y defendiendo su uso del cacao puro en lugar de la típica cocoa procesada.

Y para los que dudaron de la proporción entre leche y agua, la recomendación fue simple: “Ponle más leche o agua, como te guste”, invitando a personalizar la receta según las preferencias de cada uno.

Magaly Medina . Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Entre tanto, varios seguidores de Magaly Medina salieron en su defensa y respaldaron su receta. Algunos señalaron que la versión espesa y con sabor intenso es “la verdadera” forma de preparar chocolate caliente, a diferencia de la chocolatada, que para ellos pierde fuerza y tradición por lo ligera. La propia Medina lo resumió: “No me gusta la chocolatada. Esto es chocolate caliente y espeso, como debe ser”.