Tomás Gálvez sobre fiscales del Equipo Especial Lava Jato: “Las palomas no matan a las escopetas”

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, reafirmó su postura respecto a la inminente desactivación de los equipos especiales del Ministerio Público, entre ellos el Equipo Especial Lava Jato.

En recientes declaraciones, Gálvez rechazó cualquier cuestionamiento sobre una posible falta de voluntad o temor por reunirse con los fiscales coordinadores de dichas unidades.

“¿Qué miedo le voy a tener yo a Vela y a José Domingo? Yo los he denunciado en todo momento. Los fiscales se aproximan al fiscal de la Nación, es al revés. Las palomas no matan a las escopetas. Hay que ordenarnos en eso”, sentenció Gálvez. El titular interino del Ministerio Público respondió así a las interrogantes sobre la relación con los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes lideran investigaciones emblemáticas de corrupción como Los Cuellos Blancos o Caso Cócteles.

Gálvez también se refirió a la situación de Delia Espinoza, la fiscal suprema que se encuentra suspendida por un periodo de diez años. Al respecto, el magistrado precisó que Espinosa mantiene su condición de fiscal debido a que el acuerdo de su nombramiento sigue vigente. “Si es que estamos vivos para el año once, la tendremos acá a la doctora nuevamente”, comentó de manera escueta.

En una conferencia de prensa, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, se refirió en duros términos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, negando cualquier tipo de miedo hacia ellos y cuestionando el trabajo de la prensa. | Video: Canal N

Cuestiona permanencia y trabajo de fiscales

El fiscal interino cuestionó severamente la permanencia de los fiscales en sus actuales cargos, acusándolos de haber personificado las investigaciones. Según Gálvez, existe una “degeneración en la percepción de la función fiscal” por parte de los integrantes del equipo Lava Jato, al considerar que estos se han “apoderado de los casos” como si fueran propios y no del Ministerio Público.

“Estos señores están diez años investigando y su fracaso ha sido evidente. El encubrimiento a los investigados ha sido evidente y obviamente no quieren salir de los casos porque no quieren que se descubra la inmundicia que debe existir al interior”, aseguró el magistrado. Gálvez sostiene que la existencia de estas unidades ha generado “sistemas paralelos” y criterios de persecución que, a su juicio, han sido politizados.

Respecto al avance de los procesos tras la desactivación, el titular del Ministerio Público descartó que los expedientes se paralicen. Según explicó, grupos como el Eficcop y el equipo Lava Jato serán absorbidos por las fiscalías especializadas correspondientes. En ese sentido, indicó que los casos podrían permanecer con los mismos fiscales o ser asignados a otros, pero bajo la estructura de “despachos comunes” y no como “superfiscalías”.

Tras los cambios en el Ministerio Público, la continuidad de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato es incierta. Foto: Andina

Desactivación sería antes de Navidad

Tomás Gálvez dijo previamente que la decisión podría ejecutarse incluso antes de las fiestas navideñas. “De repente no pasan la Navidad. Si llegamos a la conclusión de que de una vez lo hagamos, lo hacemos antes de Navidad”, remarcó, dado que la primera semana de enero es el plazo máximo para concluir el proceso.

El proceso de desarticulación de estas estructuras ya inició con la renovación de los coordinadores en los subsistemas de anticorrupción y lavado de activos. El fiscal interino precisó que la facultad para disolver los equipos especiales recae exclusivamente en su despacho, tras un acuerdo unánime en la Junta de Fiscales Supremos donde se determinó que la Fiscalía de la Nación debe resolver conforme a ley.

Gálvez tiene previstas reuniones para definir cómo se integrará el trabajo que venían realizando las unidades especiales. “Ya se va a tomar la decisión en estos días. Vamos a reunirnos con los coordinadores de las fiscalías especializadas para determinar cómo se va a asimilar el trabajo de los equipos especiales dentro de las especialidades ordinarias”, explicó.