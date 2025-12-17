Perú

José Domingo Pérez no descarta renunciar y advierte a Tomás Gálvez que podría incurrir en encubrimiento real al desactivar equipos especiales

Integrante del equipo especial Lava Jato mencionó como antecedente el caso de Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación condenado a 4 años de pena privativa de libertad suspendida

Guardar
Tomás Gálvez adelantó que desactivará
Tomás Gálvez adelantó que desactivará equipos especiales. | Fotocomposición Infobae

El anuncio de la inminente desactivación de los Equipos Especiales del Ministerio Público, realizado por Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, generó un clima de incertidumbre y preocupación entre los fiscales encargados de investigaciones emblemáticas. José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial Lava Jato y uno de los más cuestionados por parte del titular del Ministerio Público, no descartó presentar su renuncia si se concreta la medida y advirtió que ejecutarla también podría acarrear consecuencias penales.

En diálogo con RPP, detalló que su equipo no ha mantenido comunicación con el máximo representante de la Fiscalía ni con los demás integrantes de la Junta de Fiscales Supremos sobre la viabilidad o conveniencia de desaparecer estas fiscalías. “Él ha salido en distintos medios señalando que va a consultar, y luego ha indicado que, de no obtener un pronunciamiento favorable, igual va a ordenar la desactivación de los equipos especiales. Si esto se suma a lo que anteriormente ha señalado acerca de Rafael Vela y mía, queda claro de que no somos de su agrado”, enfatizó.

Destacó los efectos e impacto que esta disolución de grupos como Lava Jato, el equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto y el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Efficop), responsables de casos de gran repercusión pública, tendría en la justicia peruana. “La experiencia nos enseña qué es lo que pasa cuando se cambian a fiscales en las partes decisivas de los juzgamientos. Está el caso Sánchez Paredes. Removieron al fiscal Frank Almanza en pleno juzgamiento y lamentablemente ese caso terminó en una absolución o archivo”, explicó.

Fiscal advierte de posibles consecuencias
Fiscal advierte de posibles consecuencias a partir de la desactivación de equipos especiales. | Andina

En esa línea, mencionó que si el fiscal Tomás Gálvez toma la decisión de desactivar, ya “será responsabilidad de él y de las consecuencias que seguramente tendrá que asumir”, y recordó el precedente de Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación condenado por encubrimiento real luego de obstruir la labor del equipo especial.

“No hay que olvidar los antecedentes en nuestro país. El señor Pedro Chávarry, a finales del año 2018, inicios del año 2019, nos remueve. Luego la justicia, en dos instancias, terminan condenándolo por el delito de encubrimiento real. Es decir, un fiscal general, un fiscal de la nación de nuestro país, terminó siendo condenado penalmente por haber obstruido la labor del equipo especial. No quiero adelantar que [correría la misma suerte], pero hay un antecedente que debe ser observado por la Junta y el propio Gálvez”, precisó.

“La renuncia también es una protesta de dignidad”

Mientras reiteró su compromiso de defender su trabajo en el Ministerio Público, el abogado dejó abierta la posibilidad de presentar su renuncia si considera que su independencia resulta afectada. “Si no existen las condiciones adecuadas, la renuncia también constituye una protesta de dignidad frente a lo que ocurre en la institución. Será una decisión que tendré que valorar en el momento en que se concrete la desactivación y según las consecuencias sobre mi labor. […] Si veo que la institución deja de responder a los intereses de la Constitución y la ley, y comienza a obedecer intereses ajenos, entonces queda claro que mi presencia resulta innecesaria en una entidad que se aleja de sus principios”, afirmó.

Temas Relacionados

José Domingo PérezTomás Gálvezequipos especialesperu-politica

Más Noticias

Magaly Medina le hace aclaración a Laura Spoya sobre sus videos con empresario: “Nunca hemos dicho ampay”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ aclaró que las visitas de la modelo a la casa de José Zafra no califican como “ampay” y criticó a quienes usan el término sin rigor

Magaly Medina le hace aclaración

10 motivos para ir a consulta médica con un neurólogo

El neurólogo es el médico encargado del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades que afectan al cerebro, la médula espinal, los nervios y los músculos

10 motivos para ir a

JNJ presenta proyecto para el PJ no pueda revisar sanciones disciplinarias contra jueces y fiscales

Consejeros buscan que se reforme la Constitución para que suspensiones y destituciones no puedan ser judicializadas vía demandas de amparo

JNJ presenta proyecto para el

BCRP compra US$ 289 millones de dólares y el tipo de cambio se mantiene bajo S/3,37

El Banco Central de Reserva ha hecho su séptima compra de dólares y el tipo de cambio se mantiene entre el S/3,37

BCRP compra US$ 289 millones

¿Pensando comprar un departamento en Perú? El Gobierno bajó los subsidios de la vivienda social: cómo afecta a los compradores

La diferencia entre la cantidad de subsidios disponibles y los realmente entregados ha llevado a una reducción presupuestal desde el Ministerio de Vivienda, según Inversiones IO

¿Pensando comprar un departamento en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ presenta proyecto para el

JNJ presenta proyecto para el PJ no pueda revisar sanciones disciplinarias contra jueces y fiscales

El Congreso podría intentar una nueva prórroga del Reinfo hasta el 2027

Exministros y congresistas bajo la lupa por la ampliación del Reinfo: Un debate marcado por intereses políticos

Cuestionan a José Jerí por ampliación del Reinfo: “Qué hacen visitando penales y no cortan el financiamiento de estos delitos”

Comisión Permanente aprueba informe que impone una segunda inhabilitación a Delia Espinoza por 10 años

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina le hace aclaración

Magaly Medina le hace aclaración a Laura Spoya sobre sus videos con empresario: “Nunca hemos dicho ampay”

¿Quién es José Zafra, el empresario vinculado a Laura Spoya?

Jorge Luna y la vez que tuvo que ir al colegio de su hijo a tomarse fotos: “Jod*** a mi hijo porque querían un saludo”

iOA aclara por qué se negó a estar en El Gran Chef Famosos: “Necesitaba generar”

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy en nueva crisis matrimonial: la oferta de un reality en España pone a prueba su relación

DEPORTES

¿Universitario busca fichar a delantero

¿Universitario busca fichar a delantero de Barcelona de Ecuador? Lo último que se sabe del futuro ‘9′ de los ‘cremas’

¿Peligra el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima? La revelación de Mr. Peet por el ‘9′ extranjero

Perú vs Bolivia: día y hora del último amistoso en Chincha de este 2025

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precio y venta para los partidos de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26:

San Martín potencia su plantel con la atacante serbia Jovana Steković por toda la temporada de la Liga Peruana de Vóley 2025/26