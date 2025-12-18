Lava Jato en riesgo: ¿Qué pasará con los casos a cargo del Equipo Especial?

El fiscal anticorrupción de Perú José Domingo Pérez (d) y el suspendido fiscal Rafael Vela ofrecen una rueda de prensa este miércoles, en Lima (Perú). El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez y el suspendido fiscal Rafael Vela ofrecieron una rueda de prensa tras señalamientos de la opositora Keiko Fujimori. EFE/ Paolo Aguilar

La posibilidad de una eventual disolución de los equipos especiales del Ministerio Público, anunciada por Tomás Aladino Gálvez, ha abierto un escenario de profunda incertidumbre sobre el futuro de las investigaciones emblemáticas que conduce el Equipo Especial Lava Jato. Así lo advirtió su coordinador, el fiscal Rafael Vela Barba, quien sostuvo que, hasta el momento, no existe ninguna planificación ni explicación técnica que permita anticipar qué ocurrirá con los casos en curso.

“Mire, la incertidumbre es que no se sabe nada porque esto no es parte de algo que es planificado, es simplemente la declaración del señor Gálvez con todas estas posibilidades que usted hace referencia”, señaló el fiscal en entrevista con RPP. En ese contexto, explicó que ni él ni su equipo cuentan con información concreta sobre el destino de los procesos que vienen investigando desde hace más de seis años.

Vela detalló que los casos del Equipo Especial Lava Jato no pueden ser trasladados de manera simple a otras dependencias del Ministerio Público, debido a su complejidad y a la naturaleza transversal de las investigaciones.

Tras los cambios en el Ministerio Público, la continuidad de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato es incierta. Foto: Andina

“Los casos tienen componentes de tres áreas estratégicas del Ministerio Público: crimen organizado, corrupción de funcionarios, lavado de activos. Pudiera eventualmente ir a cualquiera”, indicó.

Debilitamiento de las investigaciones

El fiscal alertó que un eventual cambio de fiscales a cargo de estas investigaciones tendría un impacto directo y negativo en su desarrollo. “El conocimiento de algún fiscal nuevo, por supuesto que perjudicaría gravemente la tramitación de las investigaciones y de las acusaciones que tienen que ser sustentadas en juicios orales”, sostuvo.

Según explicó, este factor no solo ralentizaría los procesos, sino que podría comprometer su sostenibilidad en etapa judicial. Incluso, hay riesgo de que las investigaciones puedan caerse.

Tras los cambios en el Ministerio Público, la continuidad de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato es incierta. Foto: Andina

“Si son fiscales que tienen que conocer desde el punto cero algo que ha pasado… imagínese lo que es tomar conocimiento de una cantidad enorme de información que tiene que además ser sustentada”, añadió.

El coordinador recordó que el equipo Lava Jato está a cargo de estos procesos desde julio de 2018, lo que implica años de acumulación de pruebas, análisis y estrategias fiscales.

“Eso más bien favorece a la impunidad de los casos, porque los fiscales que asumirían, si es que lo asumen desde cero, no tendrían la preparación para hacerlo”, remarcó.

La sentencia condenatoria de Alejandro Toledo es la primera contra un exmandatario por el caso Odebrecht, aunque otros tres siguen en procesos judiciales por lo mismo. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Vela insistió en que, hasta ahora, no existe claridad sobre el criterio que se aplicaría para redistribuir los expedientes. “Si usted me pregunta específicamente sobre qué podría pasar, pues no lo sé, porque podría ir los casos tal vez a crimen organizado, tal vez a corrupción de funcionarios, tal vez inclusive hasta la propia unidad de lavado de activos. No lo sabemos”, reiteró.

Rechaza aspiraciones políticas

Para el fiscal, el problema de fondo es que la eventual decisión no habría sido evaluada desde un punto de vista técnico. “La incertidumbre es que se trata más bien de una declaración que no tiene contenido porque no se ha analizado técnicamente”, sostuvo.

En un plano personal e institucional, Vela recordó su trayectoria dentro del sistema de justicia y rechazó las versiones que atribuyen motivaciones políticas al trabajo del Equipo Especial Lava Jato.

Foto de archivo del fiscal peruano Rafael Vela. EFE/ Paolo Aguilar

El fiscal también hizo referencia a los cuestionamientos y procesos que ha enfrentado a lo largo de su carrera. “Yo he sido suspendido y he regresado a mis funciones por un mandato constitucional. Es decir… mi determinación ha estado siempre en perseverar dentro de la carrera”, afirmó.

No obstante, reconoció que el actual escenario abre un espacio de reflexión. “Sin duda alguna (…) siempre se abre un proceso de reflexión ante la arbitrariedad y ante las circunstancias de cómo se toman estas decisiones”, expresó, al aludir a la falta de reconocimiento institucional y liderazgo.