Perú

Desactivación de los equipos especiales podría darse “antes de Navidad”, aseguró Tomás Gálvez: “Ya se dio el primer paso”

Fiscal de la Nación se pronunció sobre el futuro de equipos como Lava Jato, Eficcop y Cuellos Blancos. Aseguró que, en Junta de Fiscales Supremos, se determinó que la decisión de ponerle fin a estos grupos es potestad exclusiva de él

Flamante fiscal de la Nación siempre ha mantenido una posición negativa frente a José Domingo Pérez y Rafael Vela. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que la desactivación de los equipos especiales del Ministerio Público, responsables de investigaciones emblemáticas, podría concretarse “antes de Navidad”. En declaraciones al programa “Siempre a las ocho con Milagros Leiva”, precisó que la decisión definitiva se adoptará, a más tardar, en la primera semana de enero, pero no descartó que el proceso culmine en los días previos a las fiestas.

La medida impactará directamente en equipos como el que lidera el caso Lava Jato, el grupo EFICCOP y la unidad de “Cuellos Blancos del Puerto”, considerados hasta hoy estructuras clave para el abordaje fiscal de investigaciones complejas por corrupción y redes de poder. Sostuvo que estos grupos fueron creados como órganos temporales y defendió que “ya cumplieron su ciclo”.

Reveló que el proceso de desactivación ya dio su “primer paso” con la renovación de coordinadores en distintos subsistemas, incluidos los despachos de anticorrupción y lavado de activos. De acuerdo a sus palabras, tras concretar estas designaciones, el despacho fiscal quedó “en aptitud de tomar una decisión sobre los equipos especiales”.

En ese sentido, Gálvez adelantó que la resolución final se adoptará luego de reuniones técnicas con ellos: “Mañana o pasado mañana me reúno con los nuevos coordinadores y ahí también vamos a ver en qué momento tomamos una decisión sobre los equipos especiales que va a ser pronto, a más tardar la primera semana de enero”.

Fiscal de la Nación interino minimizó cuestionamientos por remoción de fiscales. | Ministerio Público

Consultado sobre la permanencia de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela al frente del equipo especial Lava Jato, respondió de manera elusiva, pero clara sobre la inminencia de los cambios. “De repente no lo pasan [la Navidad]. Si llegamos a la conclusión que de una vez lo hagamos, lo hacemos antes de Navidad”, remarcó.

Frente al riesgo de paralización o retraso de investigaciones en curso, Gálvez descartó que la decisión afecte el avance de los expedientes: “Eficcop, al igual que Lava Jato y otros equipos especiales, se absorben dentro de la especialidad. Los casos, si es que corresponde, se lo llevan los mismos fiscales, si no se asignarán a otros”, detalló. Recalcó además que los fiscales involucrados continuarán “trabajando en sus despachos comunes, en fiscalías especializadas”, pero ya no mantendrán las “superfiscalías con 20 adjuntos”.

El fiscal interino insistió en que la eliminación de los equipos especiales, lejos de perjudicar, permitirá optimizar las investigaciones y “terminar con los cuestionamientos” surgidos en torno al funcionamiento de estas unidades. En repetidas ocasiones, Gálvez ha sostenido que la existencia de los equipos especiales generó “sistemas paralelos” al de las fiscalías especializadas, fomentando “contradicciones” internas y, a su juicio, “criterios de persecución y politización”.

La titularidad para tomar esta decisión recaerá únicamente en Gálvez. Relató que, aunque en la Junta de Fiscales Supremos hubo “distintos criterios”, el acuerdo final fue que la materia corresponde exclusivamente a la Fiscalía de la Nación. “Hubo distintos criterios, pero el acuerdo unánime fue que eso es materia de la Fiscalía de la Nación y que yo resuelva conforme convenga, conforme a ley”, manifestó.

