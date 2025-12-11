Retiro de ONP: Proponen dar hasta S/16.050 a aportantes de su “dinero ahorrado”

Un nuevo proyecto de ley propone de nuevo que se saque dinero de los fondos públicos de las pensiones, pero comete errores al asumir detalles del sistema de reparto. - Crédito Andina

El Congreso de la República sigue proponiendo el ‘retiro ONP’. Pero, aunque la medida se denomine de este modo, se trataría de un pago como un bono para los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), dado que estos no tienen dinero guardado en una cuenta individual.

Sin embargo, un nuevo proyecto de ley, el onceavo —no se cuentan los dos que ya han sido incluidos y reformulados en un dictamen en forma de entrega de bono— propone un nuevo monto, que todo afiliado a la ONP puede retirar hasta 3 UIT (S/16 mil 50) de “sus fondos acumulados en su cuenta individual”.

“La importancia es permitir las personas retiren una parte de su dinero ahorrado en la ONP antes de cumplir la edad de jubilación", señala la propuesta presentado por Katy Ugarte del grupo parlamentario Juntos Por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial.

El "retiro ONP" es considerado inconstitucional, dado que el TC ya se pronunicó sobre medidas similares. A pesar de eso, se siguen proponiendo en el Congreso. La medida no prosperaría. - Crédito Andina

Las medida en sí

“La presente Ley se aplicará a nivel nacional y comprende a todas las personas naturales, afiliados activos al Sistema Nacional de Pensiones (SNP)”, resalta el texto.

No se detalla, sin embargo, cómo se daría este acceso, y si implicaría que a los afiliados que ‘retiren su dinero’ se les contaría una cantidad meno de aportes para su jubilación. Como se sabe, en el retiro AFP, dado que hay cuentas individuales, esto es ‘más viable’. En el caso de la ONP, todo el dinero está junto.

De igual manera, los recursos para la implementación de lo dispuesto en la presente ley se financiarán con cargo al presupuesto público de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía. Asimismo, la implementación de la medida tomaría 90 días calendario, pero esto sería si esta llega a dictamen en la Comisión de Economía o la de Trabajo, y si se aprueba en el Pleno, e incluso así, deberá ser promulgada por el Ejecutivo. En esta etapa también podría ser detenida por ser inconstitucional.

Ojo. La UIT subirá en 2026, por lo que el monto podría ser mayor. - Crédito Andina

La justificación del retiro de ONP

La finalidad de del proyecto se justifica en “proveer un alivio económico inmediato a los afiliados que se encuentren en situaciones financieras críticas. Esto se fundamenta en atender necesidades urgentes, reactivar su economía y reducir la presión social”.

Pero el texto se explaya más. “La presente se trata de una medida de carácter progresivo y temporal. Es importante señalar que los fondos administrados por la ONP constituyen propiedad privada exclusiva de los afiliados, y no del Estado, es necesario tener esto como premisa en todo momento”, sostiene el texto.

La propuesta parece desconocer (por ignorancia o con intención) cómo funciona el sistema de reparto de la ONP. “En ese sentido, la ley reconoce el derecho de las personas a acceder a sus ahorros en circunstancias extraordinarias, sin afectar la estructura del sistema previsional”, añade.

La propuesta del retiro ONP fue convertida en un bono ONP de 1/4 de UIT, pero no para todos los aportantes. - Créditos Andina

Pero en cierta parte la propuesta sí busca implementar una medida nueva para hacer que se pueda retirar dinero de la ONP. “Resulta necesario establecer un mecanismo extraordinario que permita a los aportantes acceder a parte de sus recursos, bajo criterios de temporalidad, excepcionalidad y proporcionalidad”, aclara.