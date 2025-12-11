Perú

Retiro de ONP: Proponen dar hasta S/16.050 a aportantes de su “dinero ahorrado”

El onceavo proyecto de ley —dos ya fueron reformulados en un dictamen pendiente— no solo propone la misma difícil medida, sino además su texto muestra un total desconocimiento del sistema de reparto

Guardar
Un nuevo proyecto de ley
Un nuevo proyecto de ley propone de nuevo que se saque dinero de los fondos públicos de las pensiones, pero comete errores al asumir detalles del sistema de reparto. - Crédito Andina

El Congreso de la República sigue proponiendo el ‘retiro ONP’. Pero, aunque la medida se denomine de este modo, se trataría de un pago como un bono para los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), dado que estos no tienen dinero guardado en una cuenta individual.

Sin embargo, un nuevo proyecto de ley, el onceavo —no se cuentan los dos que ya han sido incluidos y reformulados en un dictamen en forma de entrega de bono— propone un nuevo monto, que todo afiliado a la ONP puede retirar hasta 3 UIT (S/16 mil 50) de “sus fondos acumulados en su cuenta individual”.

“La importancia es permitir las personas retiren una parte de su dinero ahorrado en la ONP antes de cumplir la edad de jubilación", señala la propuesta presentado por Katy Ugarte del grupo parlamentario Juntos Por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial.

El "retiro ONP" es considerado
El "retiro ONP" es considerado inconstitucional, dado que el TC ya se pronunicó sobre medidas similares. A pesar de eso, se siguen proponiendo en el Congreso. La medida no prosperaría. - Crédito Andina

Las medida en sí

“La presente Ley se aplicará a nivel nacional y comprende a todas las personas naturales, afiliados activos al Sistema Nacional de Pensiones (SNP)”, resalta el texto.

No se detalla, sin embargo, cómo se daría este acceso, y si implicaría que a los afiliados que ‘retiren su dinero’ se les contaría una cantidad meno de aportes para su jubilación. Como se sabe, en el retiro AFP, dado que hay cuentas individuales, esto es ‘más viable’. En el caso de la ONP, todo el dinero está junto.

De igual manera, los recursos para la implementación de lo dispuesto en la presente ley se financiarán con cargo al presupuesto público de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía. Asimismo, la implementación de la medida tomaría 90 días calendario, pero esto sería si esta llega a dictamen en la Comisión de Economía o la de Trabajo, y si se aprueba en el Pleno, e incluso así, deberá ser promulgada por el Ejecutivo. En esta etapa también podría ser detenida por ser inconstitucional.

Ojo. La UIT subirá en
Ojo. La UIT subirá en 2026, por lo que el monto podría ser mayor. - Crédito Andina

La justificación del retiro de ONP

La finalidad de del proyecto se justifica en “proveer un alivio económico inmediato a los afiliados que se encuentren en situaciones financieras críticas. Esto se fundamenta en atender necesidades urgentes, reactivar su economía y reducir la presión social”.

Pero el texto se explaya más. “La presente se trata de una medida de carácter progresivo y temporal. Es importante señalar que los fondos administrados por la ONP constituyen propiedad privada exclusiva de los afiliados, y no del Estado, es necesario tener esto como premisa en todo momento”, sostiene el texto.

La propuesta parece desconocer (por ignorancia o con intención) cómo funciona el sistema de reparto de la ONP. “En ese sentido, la ley reconoce el derecho de las personas a acceder a sus ahorros en circunstancias extraordinarias, sin afectar la estructura del sistema previsional”, añade.

La propuesta del retiro ONP
La propuesta del retiro ONP fue convertida en un bono ONP de 1/4 de UIT, pero no para todos los aportantes. - Créditos Andina

Pero en cierta parte la propuesta sí busca implementar una medida nueva para hacer que se pueda retirar dinero de la ONP. “Resulta necesario establecer un mecanismo extraordinario que permita a los aportantes acceder a parte de sus recursos, bajo criterios de temporalidad, excepcionalidad y proporcionalidad”, aclara.

Temas Relacionados

Retiro ONPONPCongreso de la Repúblicaperu-economia

Más Noticias

Asociación de Jueces rechaza inhabilitación de Delia Espinoza y advierte “injerencia indebida” del TC

Agrupación exigió al Congreso que respete el equilibrio de poderes y advierte que magistrados del TC habrían contravenido la Constitución

Asociación de Jueces rechaza inhabilitación

Tragedia en Huancané: Dictan 18 meses de prisión preventiva por muerte de 10 jóvenes en local clandestino

Familiares de los estudiantes denuncian que los dueños del local habrían priorizado retirar sus pertenencias en lugar de auxiliarlos cuando se inició el incendio

Tragedia en Huancané: Dictan 18

Lote 192 seguirá sin socio: Perúpetro resuelve en contra de empresa que buscaba el 79% de participación

Se cae el último posible socio del Lote 192. Perúpetro explica las razones que lo llevan a rechazar, finalmente, a las empresa que estaba interesada

Lote 192 seguirá sin socio:

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ visitarán a las ‘leonas’ en VIDU para definir al campeón del torneo nacional y llegarán con ventaja: le ganaron por 3-1 en la ida. Sigue las incidencias del decisivo cotejo

Alianza Lima vs Universitario EN

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

El exdiplomático figuraba en una notificación roja de Interpol y era requerido por las autoridades de Albania por un presunto fraude financiero

Exministro de Alberto Fujimori fue
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro de Alberto Fujimori fue

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

Pedro Castillo denuncia asalto a su hermano y cree que ataque es por “amedrentamiento político” en su contra

Premier Ernesto Alvarez acusa que los migrantes irregulares formaron bandas criminales en Perú: “ningún Gobierno lo puede permitir”

CIDH expresa su preocupación por la inhabilitación de Delia Espinoza

Juez Torres Tasso obedece al TC y suspende el trámite de la demanda de Delia Espinoza contra la JNJ

ENTRETENIMIENTO

Expareja acusa a influencer de

Expareja acusa a influencer de ‘A comer’ de haberle sido infiel y las redes explotan: así fue como los usuarios se enteraron

Magaly Medina cuestiona a Christian Cueva por enfrentar a la prensa: “La falta de educación se le nota”

Latina presentó adelanto de ‘Valentina Valiente’: confirmó a Rodrigo Brand como su protagonista con Mayra Goñi

José Peláez regresa a Latina TV este 2026 con programa propio y que fue un éxito internacional ‘Me caigo de risa’

Magaly Medina revela qué le dijo a María Pía Copello tras conocer que Paolo Guerrero estaría en su canal de YouTube

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online de la final vuelta de la Liga Femenina 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario HOY: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2025

Resultados de las semifinales del Mundial de Clubes de vóley 2025: así quedaron los partidos

Alianza Lima reveló contundente motivo por el que se eligió a Pablo Guede como DT: refuerzos y renovaciones para el 2026