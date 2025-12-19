Perú

Corte de luz en Arequipa: Seal suspende su servicio el 20 y 21 de diciembre en varias zonas

Seal ejecutará el cambio de tableros, transformadores, postes y el montaje de nuevas subestaciones eléctricas para mejorar la calidad del servicio

Seal anuncia cortes de luz
Seal anuncia cortes de luz en varias localidades de la región de Arequipa | Foto composición: Infobae Perú

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó que realizará cortes de luz programados en distintos distritos de la región Arequipa los días sábado 20 y domingo 21 de diciembre, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en redes de media tensión, cambio de transformadores, tableros de distribución y reubicación de líneas eléctricas.

Según el cronograma oficial, los cortes afectarán sectores de Cerro Colorado, Sabandía, Chivay, Coporaque, Yura y Huanca, en horarios diferenciados.

Corte de luz: Sábado 20 de diciembre

Circuito: Río Seco desde REC – 200545

Horario: 07:30 a.m. – 12:30 p.m.

Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión (cambio de tablero y transformador).

Zonas afectadas – distrito de Cerro Colorado:

  • Urbanización Río Seco
  • Urbanización Santa María
  • Urbanización Zamácola

Subestaciones eléctricas (SED) involucradas: 1386, 1492, 1897, 1978, 2226, 2636, 2641, 2642, 2643, 2670, 2687, 3226, 3383, 4303, 4304, 4899, 4972, 5326, 5342, 5343, 5344, 5392, 5814, 5858, 10213.

Circuito: SED 5275

Horario: 07:30 a.m. – 12:30 p.m.

Motivo: Cambio de tablero de distribución.

Zonas afectadas – distrito de Sabandía:

  • Urbanización Provivienda Santa Anita II
  • Urbanización Umapalca

Circuito: Callalli 22.9 desde REC – 910105

Horario: 08:00 a.m. – 04:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento de redes en media tensión (cambio de postes y montaje de subestaciones).

Zonas afectadas:

Distrito de Chivay:

  • Chivay
  • Guillermo Manrique Guzmán
  • Mirador del Colca

Distrito de Coporaque:

  • Nido de Halcón
  • Sol de Sacsayhuamán

Subestaciones eléctricas (SED) involucradas:7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7539, 7546, 7583, 7584, 7673, 7674, 7818, 7886, 7889, 8795.

Corte de luz: Domingo 21 de diciembre

Seal anuncia suspensión del servicio
Seal anuncia suspensión del servicio eléctrico en varias zonas de Arequipa | Foto composición: Infobae Perú

Circuito: [803] P. Yura

Horario: 07:30 a.m. – 02:30 p.m.

Motivo: Mantenimiento de redes en media tensión (reubicación de línea de media tensión por incumplimiento de DMS, desde EMT 30438 a EMT 13259).

<b>Zonas afectadas</b>

Distrito de Cerro Colorado:

  • Apipa Sectores I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVIII
  • Bio Huerto Virgen de Copacabana
  • José Luis Bustamante y Rivero Sectores I, V y VIII
  • La Cabaña
  • Parque Industrial Porvenir
  • Peruano–Argentino–Boliviano Sector Bolivia Zona I Industrial
  • Peruano–Argentino–Boliviano Zona I

Distrito de Yura:

  • Anexo de Uyupampa
  • Balneario de Yura
  • Caserío Aledaño Irrigación Uyupampa
  • El Chaparal
  • Porvenir de Yura
  • Pueblo de Yura
  • Pueblo La Estación de Yura
  • San Gerónimo Etapa 1
  • Virgen de la Candelaria – Quiscos
  • Yura Viejo

Distrito de Huanca:

  • Alto San Basilio
  • Malata
  • Misanayoc
  • Murco
  • Pichinca
  • Pueblo de Huanca
  • Tocroyo

<b>Subestaciones eléctricas (SED) involucradas:</b>

2465, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3571, 3648, 3707, 3903, 4182, 4199, 4207, 4308, 4310, 4356, 4420, 4421, 4422, 4432, 4433, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4562, 4563, 4589, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4672, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4720, 4748, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4838, 4933, 4994, 5012, 5047, 5048, 5078, 5079, 5080, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142, 5159, 5167, 5172, 5192, 5286, 5357, 5358, 5359, 5429, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5445, 5446, 5447, 5448, 5531, 5532, 5538, 5539, 5597, 5598, 5607, 5627, 5635, 5653, 5654, 5689, 5696, 5765, 5833, 5852, 5859, 5862, 5866, 5867, 5868, 5899, 5965, 5975, 5976, 5977, 5978, 5979, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987, 6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6610, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7647, 10140, 10170.

