Corte de luz en Arequipa: Seal suspende su servicio el 20 y 21 de diciembre en varias zonas

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó que realizará cortes de luz programados en distintos distritos de la región Arequipa los días sábado 20 y domingo 21 de diciembre, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en redes de media tensión, cambio de transformadores, tableros de distribución y reubicación de líneas eléctricas.
Según el cronograma oficial, los cortes afectarán sectores de Cerro Colorado, Sabandía, Chivay, Coporaque, Yura y Huanca, en horarios diferenciados.
Corte de luz: Sábado 20 de diciembre
Circuito: Río Seco desde REC – 200545
Horario: 07:30 a.m. – 12:30 p.m.
Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión (cambio de tablero y transformador).
Zonas afectadas – distrito de Cerro Colorado:
- Urbanización Río Seco
- Urbanización Santa María
- Urbanización Zamácola
Subestaciones eléctricas (SED) involucradas: 1386, 1492, 1897, 1978, 2226, 2636, 2641, 2642, 2643, 2670, 2687, 3226, 3383, 4303, 4304, 4899, 4972, 5326, 5342, 5343, 5344, 5392, 5814, 5858, 10213.
Circuito: SED 5275
Horario: 07:30 a.m. – 12:30 p.m.
Motivo: Cambio de tablero de distribución.
Zonas afectadas – distrito de Sabandía:
- Urbanización Provivienda Santa Anita II
- Urbanización Umapalca
Circuito: Callalli 22.9 desde REC – 910105
Horario: 08:00 a.m. – 04:00 p.m.
Motivo: Mantenimiento de redes en media tensión (cambio de postes y montaje de subestaciones).
Zonas afectadas:
Distrito de Chivay:
- Chivay
- Guillermo Manrique Guzmán
- Mirador del Colca
Distrito de Coporaque:
- Nido de Halcón
- Sol de Sacsayhuamán
Subestaciones eléctricas (SED) involucradas:7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7539, 7546, 7583, 7584, 7673, 7674, 7818, 7886, 7889, 8795.
Corte de luz: Domingo 21 de diciembre
Circuito: [803] P. Yura
Horario: 07:30 a.m. – 02:30 p.m.
Motivo: Mantenimiento de redes en media tensión (reubicación de línea de media tensión por incumplimiento de DMS, desde EMT 30438 a EMT 13259).
<b>Zonas afectadas</b>
Distrito de Cerro Colorado:
- Apipa Sectores I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVIII
- Bio Huerto Virgen de Copacabana
- José Luis Bustamante y Rivero Sectores I, V y VIII
- La Cabaña
- Parque Industrial Porvenir
- Peruano–Argentino–Boliviano Sector Bolivia Zona I Industrial
- Peruano–Argentino–Boliviano Zona I
Distrito de Yura:
- Anexo de Uyupampa
- Balneario de Yura
- Caserío Aledaño Irrigación Uyupampa
- El Chaparal
- Porvenir de Yura
- Pueblo de Yura
- Pueblo La Estación de Yura
- San Gerónimo Etapa 1
- Virgen de la Candelaria – Quiscos
- Yura Viejo
Distrito de Huanca:
- Alto San Basilio
- Malata
- Misanayoc
- Murco
- Pichinca
- Pueblo de Huanca
- Tocroyo
<b>Subestaciones eléctricas (SED) involucradas:</b>
2465, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3571, 3648, 3707, 3903, 4182, 4199, 4207, 4308, 4310, 4356, 4420, 4421, 4422, 4432, 4433, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4562, 4563, 4589, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4672, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4720, 4748, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4838, 4933, 4994, 5012, 5047, 5048, 5078, 5079, 5080, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142, 5159, 5167, 5172, 5192, 5286, 5357, 5358, 5359, 5429, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5445, 5446, 5447, 5448, 5531, 5532, 5538, 5539, 5597, 5598, 5607, 5627, 5635, 5653, 5654, 5689, 5696, 5765, 5833, 5852, 5859, 5862, 5866, 5867, 5868, 5899, 5965, 5975, 5976, 5977, 5978, 5979, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987, 6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6610, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7647, 10140, 10170.