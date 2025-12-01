Perú

Inflación de Lima Metropolitana fue de 1,37% en noviembre y cerraría 2025 con su nivel más bajo en casi una década

Bonito y ají escabeche lideraron las subidas de precios en Lima, según el último reporte del INEI. ¿Qué otros productos comienzan al alza el último mes del año?

La inflación anual en Lima
La inflación anual en Lima Metropolitana se ubicó en 1,37% en noviembre de 2025, el nivel más bajo desde 2017 según el INEI.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana registró un alza de 0,11% en noviembre de 2025 comparado con el mes anterior.

Con este resultado, la inflación acumulada en lo que va del año se sitúa en 1,26%, mientras que la variación anual –de diciembre de 2024 a noviembre de 2025– asciende a 1,37%.

Inflación en Lima podría alcanzar su nivel más bajo desde 2017

Juan Carlos Odar, economista y director de Phase Consultores, señaló a Infobae Perú que la inflación anual continúa en la parte baja del rango objetivo del Banco Central de Reserva (BCRP), de entre 1% y 3% anual, con perspectivas de finalizar el año cerca de 1,4%.

Explicó que esta moderada evolución de los precios se observa en la mayoría de los rubros, siendo Educación el único sector con una variación anual que supera el 3%. Odar indicó también que noviembre suele exhibir una baja variación inflacionaria, por lo que el comportamiento actual resulta acorde a la tendencia estacional de ese mes.

Vale precisar que, con un cierre anual del 1,4%, la inflación de Lima Metropolitana cerraría con su menor nivel desde 2017, cuando el marcador terminó en 1,36%. Si rompe ese piso, podría ser la menor nada menos que en 20 años.

El economista Juan Carlos Odar
El economista Juan Carlos Odar proyecta que la inflación de Lima podría cerrar el año cerca de 1,4%, dentro del rango objetivo del BCRP.

INEI reporta evolución de precios de 1,37% en Lima: ¿Qué subió?

Según el informe técnico del INEI, la evolución mensual del IPC estuvo determinada principalmente por los incrementos en las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,41%), Restaurantes y hoteles (0,19%), Transporte (0,18%) y Bienes y servicios diversos (0,18%).

Hubo incrementos menores en rubros como Prendas de vestir y calzado (0,10%), Salud (0,10%), Muebles y artículos para el hogar (0,06%), Recreación y cultura (0,03%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,01%). En contraste, se observaron descensos en Alojamiento, agua, electricidad, gas y combustibles (-0,37%) y Comunicaciones (-0,75%), mientras que la división de Educación no tuvo variación.

Alimentos y transporte impulsan leve alza de precios en Lima

En el análisis por productos, los alimentos lideraron el alza, especialmente pescados y mariscos, donde destacaron los aumentos en bonito (58,1%), jurel (20,5%), caballa (19,1%), corvina (7,7%) y merluza (6,0%).

Se detectaron también subidas en otros productos alimenticios, como ají amarillo molido (28,6%), culantro (17,1%) y aderezos hidratados (5,0%); y en carnes, como pollo eviscerado (2,0%) y cortes de cerdo como lomo (1,5%) y panceta (0,8%). Por el contrario, los precios bajaron en frutas (-3,5%), con caídas en maracuyá (-26,8%), limón (-19,0%) y diversas variedades de manzana.

Las hortalizas, legumbres y tubérculos también presentaron retrocesos, notándose bajas en tomate (-15%), cebolla de cabeza (-7,1%) y diversas variedades de papa. No obstante, dentro de este grupo, algunos productos registraron alzas notables, como el ají escabeche (70,9%) y la cebolla china (22,1%).

Los mayores aumentos de precios
Los mayores aumentos de precios en alimentos se dieron en pescados como bonito, jurel y caballa, y en productos como ají amarillo molido.

Bonito y ají escabeche lideran subidas de precios en Lima, según INEI

En el rubro Transporte, aumentaron los pasajes aéreos nacionales (3,3%) e internacionales (0,7%), así como los pasajes por carretera en combi (1,4%) y ómnibus (0,6%). Hubo disminuciones en la adquisición de vehículos, particularmente automóviles nuevos (-1,6%), y en combustibles, principalmente GLP vehicular (-1,5%), gasohol (-1,2%) y diésel (-0,5%).

El incremento en Restaurantes y hoteles estuvo vinculado a mayores precios en bebidas servidas (0,2%) y comidas, incluyendo platos marinos, ceviche, menú del día y pollo a la brasa. En contraste, la caída del rubro Alojamiento, agua, electricidad, gas y combustibles reflejó la reducción del gas natural residencial (-4,5%) y de la electricidad (-1,2%), asociada a nuevos pliegos tarifarios vigentes desde inicios de noviembre.

Inflación nacional se mantiene casi estable en noviembre

El INEI precisó que de los 586 productos de la canasta familiar, 281 subieron de precio, 117 bajaron y 188 no mostraron cambios. Entre las mayores subidas destacan ají amarillo escabeche (70,93%), bonito (58,08%) y jurel (20,50%). En el otro extremo, entre los que cayeron más figuran maracuyá (-26,79%), perico (-20,16%) y limón (-19,02%).

A nivel nacional, la inflación mensual se ubicó en 0,01%. Siete de las 26 ciudades evaluadas registraron incrementos de precios; el mayor fue en Puerto Maldonado (0,21%). Por el contrario, 19 ciudades reportaron bajas, resaltando Arequipa (-0,46%) e Iquitos (-0,40%).

En cuanto a indicadores complementarios, el Índice de Precios al por Mayor disminuyó 0,39% respecto a octubre, explicado por la baja en productos nacionales, especialmente manufacturados, agrícolas y pesqueros. El Índice de Precios de la Maquinaria y Equipo cayó 1,34%, en tanto el índice de materiales de construcción bajó 0,33%, incidido por caídas en productos metálicos, vidrios, ladrillos y suministros eléctricos.

