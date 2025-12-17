Perú

Senamhi: conoce cómo estará el clima en Lima hoy, miércoles 17 de diciembre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú detalló que la tendencia muestra leve aumento en las temperaturas respecto a días anteriores

Guardar
De acuerdo con la información
De acuerdo con la información proporcionada por Senamhi, el pronóstico considera una temperatura mínima de 15 °C para Lima Este. (Infobae Perú)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que hoy, miércoles 17 de diciembre, Lima registrará una jornada con cielo nublado en las primeras horas y temperaturas máximas de hasta 24 °C en la zona este y 22 °C en la oeste.

De acuerdo con la institución, las condiciones variarán hacia mediodía, cuando se observará cielo parcialmente nublado y cielo cubierto con nubes dispersas al atardecer, según el reporte publicado en su web oficial.

Los pronósticos del Senamhi indican que la temperatura mínima en Lima Este será de 15 °C y en Lima Oeste de 16 °C, acompañada de alta humedad y ráfagas de viento esporádicas.

Los pronósticos del Senamhi indicaron
Los pronósticos del Senamhi indicaron que la temperatura mínima en Lima Este será de 15 °C. (Andina)

El organismo también detalló que la tendencia muestra leve aumento en las temperaturas respecto a días anteriores.

Las autoridades recomendaron a la población de Lima y Callao tomar previsiones frente a la variabilidad atmosférica. Es importante estar atentos a los comunicados oficiales para evitar inconvenientes debido a cambios bruscos en el clima, precisó el Senamhi.

Observación

Los pronósticos del tiempo, basados en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son actividades que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco certeros.

El equinoccio de primavera constituye
El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Lima para este domingo:

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 1% durante el día y del 2% a lo largo de la noche.

La avenida José Pardo, en
La avenida José Pardo, en el distrito limeño de Miraflores, se muestra con un cielo gris en época de invierno | Foto: Infobae Perú / Edwin Montesinos

En el mismo sentido, la nubosidad será del 41% en el transcurso del día y del 45% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 28 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 12.

En el departamento de Lima se reportan una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad en todas las estaciones de año.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

SenamhiClima en LimaLimaPrimaveraperu-noticias

Más Noticias

Influenza A H3N2 en Perú: “No estamos frente a ninguna pandemia”, afirma el Minsa

César Munayco, director del de la CDC Perú, afirma que “no hay motivo de preocupación”, respecto a esta enfermedad que ya ha llegado a varios países del mundo

Influenza A H3N2 en Perú:

Fonavi: Link de la Lista 22 se activará hoy para consulta con DNI de la devolución

Se podrá cobrar desde el jueves 18 de diciembre en el Banco de la Nación. Revisa todos los detalles

Fonavi: Link de la Lista

Ciro Castillo: Abogado del gobernador del Callao afirma que “tiene que estar en el Perú” luego de allanamientos de la PNP

Humberto Abanto afirma que la suspendida autoridad regional ingresó a una clínica local días antes de la intervención de la Policía a su vivienda por el caso “Los Socios del Callao”

Ciro Castillo: Abogado del gobernador

US$ 1.800 millones, 54 tanques y 141 blindados: así es la compra militar que negocia el Ejército peruano con Corea del Sur

El pacto contempla la adopción de innovaciones técnicas, el establecimiento de una planta de manufactura en Lima y la especialización de técnicos nacionales en Corea del Sur, mientras aumenta el debate público respecto al manejo de los recursos públicos y los estándares de fiscalización

US$ 1.800 millones, 54 tanques

Universidad Científica del Sur es blanco de críticas por exámenes a altas horas de la noche y en domingo: alumnos presentaron dificultades para volver a casa

Los videos publicados muestran relatos de alumnos afectados por exámenes en horarios atípicos, ausencia de seguridad y limitaciones en el transporte al finalizar las evaluaciones

Universidad Científica del Sur es
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Conoce la lista

Elecciones 2026: Conoce la lista completa de los 36 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Julio Chávez ignora pedidos de renovar Acción Popular tras quedar fuera de las elecciones 2026: “Yo no voy a renunciar”

José Domingo Pérez exige a Phillip Butters que se rectifique tras llamarlo “ladrón”: “Es difamación agravada”

PJ archiva nueva investigación contra José Domingo Pérez: fiscal era acusado de presunto enriquecimiento ilícito

PJ admite apelación de Martín Vizcarra a sentencia de 14 años de prisión, pero también las de Astaldi y la Procuraduría, ¿qué piden?

ENTRETENIMIENTO

Julián Zucchi anuncia que la

Julián Zucchi anuncia que la vida de Flor Pucarina llegará al cine y a más escenarios del Perú tras exitoso tributo con IA

Gianella Neyra se prepara para su nueva etapa teatral en 2026: “Crear, ensayar, equivocarse y volver a empezar es parte del viaje”

Gisela Valcárcel suspende fiesta de fin de año tras decisión de su equipo de ‘América Hoy’ de quedarse en América TV

Alessia Rovegno rompe su silencio tras ser captada en besos con su nuevo novio

Pamela López y Paul Michael sorprenden en Chiclayo al superar a Pamela Franco y Christian Cueva en convocatoria y ganancias

DEPORTES

El profundo dolor de Jorge

El profundo dolor de Jorge Fossati por su salida de Universitario: “Lo están ensuciando, le dijeron que era por desgaste institucional”

A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores 2026: Alianza Lima y Sporting Cristal conocerán a sus rivales en la fase previa

Dónde ver Flamengo vs PSG HOY en Perú: canal tv online del partido por final de la Copa Intercontinental 2025

Miguel Rondelli asegura la continuidad del goleador Facundo Callejo en Cusco FC: “No ha llegado ninguna oferta”

Roberto Mosquera cuestiona la llegada de entrenadores extranjeros a Liga 1: “Acá vienen a hacer sus pininos”