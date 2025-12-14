A puertas del verano: ¿Por qué Lima sigue amaneciendo con frío y nublado? Senamhi lo explica

Un especialista del Senamhi detalla el pronóstico del tiempo para los próximos días. Entérate por qué las mañanas en Lima continuarán con sensación de frío y cielo cubierto, a pesar de la proximidad del verano. | TV Perú

La capital peruana presenta mañanas frescas y cielos grises a pesar de encontrarse a pocos días del inicio oficial del verano, según el monitoreo detallado del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Especialistas atribuyen este fenómeno a factores como la alta humedad en la costa y la persistencia de nubosidad, condiciones que afectan tanto el litoral como otras regiones del país.

Con los termómetros marcando valores por debajo de los veinte grados centígrados en distintos distritos de Lima durante la madrugada y primeras horas de la mañana, muchos limeños perciben la presencia de un clima más próximo al otoño. A la espera de un aumento sostenido de las temperaturas, expertos observan patrones similares en varias zonas del país, donde persisten bajas temperaturas nocturnas en la costa e incrementos térmicos en áreas de sierra y selva.

Niebla y humedad marcan las mañanas en la capital

Durante las primeras horas del día, Lima se cubre de neblina y cielos opacos. De acuerdo con los reportes del Senamhi, este periodo se caracteriza por la prevalencia de bajas temperaturas, sobre todo en distritos alejados del mar. Los valores mínimos llegan a quince grados Celsius en zonas del este y centro de la ciudad, mientras que en áreas costeras las mediciones muestran registros de dieciocho a diecinueve grados. El fenómeno se atribuye a la persistente humedad en el litoral y a la cobertura de nubes, que limita la presencia del sol.

Es común entre los peruanos describir el cielo del país, especialmente cuando está nublado y hay neblina, con distintos calificativos. (Ronny Mendoza/Asismet)

Según los especialistas, la sensación de frío se intensifica al amanecer, incluso en vísperas del verano. Factores como el incremento de la humedad atmosférica y la influencia de vientos provenientes del sur contribuyen al mantenimiento de estas condiciones. El enfriamiento de la superficie marina también incide en la persistencia del aire húmedo y en el retraso de la transición hacia temperaturas genuinamente veraniegas. El Senamhi monitorea en tiempo real lo que sucede tanto en la capital como en otras ciudades de la costa.

Cambios progresivos antes del inicio de la nueva estación

Aunque muchos limeños esperan un cambio drástico al comienzo del verano, el Senamhi aclara que la transición será gradual a lo largo del mes. El verano empezará oficialmente el 21 de diciembre, sin embargo, el aumento en las temperaturas será paulatino, con elevaciones más notorias hacia fines de mes. La institución recalca que estos cambios no ocurren de forma súbita, sino que responden al comportamiento estacional propio del clima en la región.

Los meteorólogos señalan que la presencia de nubosidad y de aire fresco seguirá predominando durante las próximas madrugadas, aunque las tardes podrían mostrar condiciones más cálidas y presencia de brillo solar. Lima presenta además una diversidad de microclimas, lo que se traduce en diferencias marcadas entre distritos cercanos al litoral y aquellos más alejados de la costa.

Diferencias marcadas en la sierra y la selva

Mientras que en Lima las mañanas y noches siguen siendo frías y nubosas, en la sierra del Perú el panorama es distinto. El Senamhi ha emitido avisos sobre incrementos notables de temperaturas diurnas en varias provincias de la sierra norte, centro y sur, con registros que alcanzan hasta treinta y ocho grados Celsius, especialmente en localidades como Cajamarca y La Libertad. Las jornadas despejadas y la radiación solar intensa caracterizan a esta región durante el día, aunque durante la noche se reportan descensos considerables.

En la selva peruana, la situación meteorológica sigue su propio patrón. Recientes eventos de lluvias intensas han sido identificados en la selva central y sur, en tanto que se mantiene la presencia de ráfagas de viento en zonas como Madre de Dios y Ucayali. El Senamhi informa que estas condiciones pueden modificar los caudales de ríos y generar variaciones adicionales en los microclimas amazónicos. Al mismo tiempo, la humedad se incrementa en nivel altoandino, favoreciendo la aparición de precipitaciones aisladas.

Recomendaciones y medidas para la población

El Senamhi advierte que, aunque el verano está próximo, las características climáticas actuales justifican mantener precauciones. Durante las mañanas y noches frías, los ciudadanos deben procurar el uso de ropa abrigadora al salir a trabajar o realizar actividades al aire libre. A quienes desarrollan labores a la intemperie en horas de fuerte exposición solar, se les recomienda utilizar prendas de manga larga, sombreros anchos y bloqueador solar para prevenir daños en la piel.

En Lima metropolitana, la normativa dispone que las instituciones estatales brinden un kit de protección para el personal expuesto al sol como parte de los protocolos ante la temporada de calor. Además, se aconseja estar atento a los avisos meteorológicos, ya que la variación de temperaturas, humedad y nubosidad podría impactar tanto en la salud como en la movilidad de la población durante las próximas semanas.