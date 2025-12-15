¿Hoy será un día muy caluroso en Lima? Senamhi da su pronóstico más reciente para este 15 de diciembre

La institución meteorológica recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del clima. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que hoy, lunes 15 de diciembre, Lima registrará un cielo cubierto en la mañana con tendencia a nubosidad parcial y presencia de ráfagas de viento.

De acuerdo con esta entidad, las condiciones serán similares tanto en Lima Este como en Lima Oeste, zonas que suelen experimentar variaciones debido a su ubicación geográfica.

Según reportó el Senamhi, para el sector este de Lima se pronostican temperaturas mínimas de 18 °C y máximas de 25 °C. En la zona oeste, que incluye al Callao, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18 °C y una máxima de 22 °C.

El organismo explicó que el cielo podría presentar nubes dispersas hacia el mediodía y continuará parcialmente nublado por la tarde.

El Senamhi enfatiza la importancia de considerar estos datos para la programación de actividades al aire libre. (Andina)

La entidad reiteró que el pronóstico corresponde exclusivamente al día de hoy para las áreas mencionadas, y recordó la importancia de seguir los avisos oficiales para contar con información precisa sobre el clima en la capital. El Senamhi actualiza regularmente sus datos para mantener informada a la población de Lima sobre las condiciones meteorológicas predominantes.

La institución, además, recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del clima, dado que estos valores pueden experimentar variaciones localizadas en diferentes distritos de la capital.

Cambio climático

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Lima este lunes:

Para Lima este, el organismo pronostica una máxima de 25 °C y una mínima de 14 °C. (Andina)

La probabilidad de lluvia para este lunes en Lima es de 22% durante el día y del 18% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 7% en el transcurso del día y del 46% en el curso de la noche.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora por la noche.

En el departamento de Lima se registran 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.