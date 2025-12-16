Dos menores son los primeros positivos de Gripe H3N2 en Perú, ¿cuál es su situación?

Se trata de dos menores de edad que fueron identificados con este subtipo de la gripe en Lima. Canal N

Tras la alerta epidemiológica emitida a nivel nacional, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este lunes la detección de dos casos de influenza A (H3N2) subclado K, conocida como Gripe H3N2, en menores de edad. Las autoridades precisaron que ambos pacientes se encuentran bajo atención médica.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), detalló que los casos corresponden a un niño de un año de edad, hospitalizado en el Hospital de Emergencias de Viva El Salvador, y a un niño de ocho años, internado en el Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Destacó que la identificación temprana de estos contagios fue posible gracias a los sistemas de vigilancia epidemiológica, los cuales “funcionan activamente y permiten detectar oportunamente nuevas variantes”, explicó.

Al respecto, el viceministro de Salud, Leonardo Rojas, aclaró que ambos casos ya fueron dados de alta. “Están en sus casas y no han pasado mayor riesgo. La clave en estos momentos es proteger a los más vulnerables”, puntualizó.

Asimismo, dieron a conocer que los pacientes fueron dados de alta y se encuentran fuera de peligro. Canal N

Los especialistas precisaron que el subclado K de la variante H3N2 comenzó a circular internacionalmente desde agosto, propagándose por el movimiento global de personas. Esta cepa, originada entre Estados Unidos y Australia, ya se ha identificado en más de 32 países y, en la región, Perú y Costa Rica han sido los primeros en reportarla.

Alerta epidemiológica a nivel nacional

Consultados sobre la alerta epidemiológica emitida a nivel nacional, mencionaron que responde al riesgo de ingreso y propagación de enfermedades importadas como la gripe H3N2 y el sarampión, especialmente ante la alta movilización que caracteriza las fiestas de fin de año. “Se estima que 1,3 millones de personas se movilizarán durante las fiestas, lo que exige reforzar las medidas preventivas”, indicó Munayco.

No obstante, dio un mensaje de calma a la población al recordar que “el riesgo de epidemia es bajo, ya que no atravesamos la estación de invierno, cuando suelen incrementarse las infecciones respiratorias”. “Actualmente, la circulación de influenza es limitada y el comportamiento observado se ajusta a lo esperado para la época”, agregó.

Es importante vacunar a los adultos mayores y a quienes presentan factores de riesgo, así como de tratar oportunamente los casos detectados - crédito Freepik

Entre las medidas inmediatas, el Minsa recordó la importancia de completar el esquema de vacunación, especialmente en grupos vulnerables como niños menores de cinco años y adultos mayores. En abril, más de 6,5 millones de personas vulnerables recibieron la vacuna estacional, lo que reduce el riesgo de cuadros graves.

“La vacunación es anual, no corresponde recibir más de una dosis en el mismo año. El próximo año habrá una nueva vacuna disponible para los grupos de mayor riesgo antes de la temporada invernal”, sentenció.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2?

El H3N2 se manifiesta con un inicio súbito de fiebre alta (por encima de 38℃), escalofríos, dolor muscular y debilidad intensa, además de malestar general, congestión y tos seca. Los niños, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con comorbilidades están más expuestos a complicaciones como neumonía o infecciones secundarias. En algunos casos pueden presentarse síntomas gastrointestinales, aunque son menos frecuentes en adolescentes y adultos.

El Minsa recomienda a la población reforzar medidas preventivas: lavado frecuente de manos, uso de mascarilla en casos de síntomas respiratorios, adecuada ventilación de espacios y limitar el contacto con personas vulnerables si se presentan signos de afección respiratoria. Ante fiebre, dolor de garganta, tos o dificultad para respirar, se debe acudir oportunamente al centro de salud más cercano.