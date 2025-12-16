Perú

Dos menores son los primeros positivos de Gripe H3N2 en Perú, ¿cuál es su situación?

El viceministro de Salud y el director del Centro Nacional de Epidemiología (CDC Perú) detallaron que ambos pacientes fueron atendidos en hospitales de Lima

Guardar
Se trata de dos menores de edad que fueron identificados con este subtipo de la gripe en Lima. Canal N

Tras la alerta epidemiológica emitida a nivel nacional, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este lunes la detección de dos casos de influenza A (H3N2) subclado K, conocida como Gripe H3N2, en menores de edad. Las autoridades precisaron que ambos pacientes se encuentran bajo atención médica.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), detalló que los casos corresponden a un niño de un año de edad, hospitalizado en el Hospital de Emergencias de Viva El Salvador, y a un niño de ocho años, internado en el Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Destacó que la identificación temprana de estos contagios fue posible gracias a los sistemas de vigilancia epidemiológica, los cuales “funcionan activamente y permiten detectar oportunamente nuevas variantes”, explicó.

Al respecto, el viceministro de Salud, Leonardo Rojas, aclaró que ambos casos ya fueron dados de alta. “Están en sus casas y no han pasado mayor riesgo. La clave en estos momentos es proteger a los más vulnerables”, puntualizó.

Asimismo, dieron a conocer que los pacientes fueron dados de alta y se encuentran fuera de peligro. Canal N

Los especialistas precisaron que el subclado K de la variante H3N2 comenzó a circular internacionalmente desde agosto, propagándose por el movimiento global de personas. Esta cepa, originada entre Estados Unidos y Australia, ya se ha identificado en más de 32 países y, en la región, Perú y Costa Rica han sido los primeros en reportarla.

Alerta epidemiológica a nivel nacional

Consultados sobre la alerta epidemiológica emitida a nivel nacional, mencionaron que responde al riesgo de ingreso y propagación de enfermedades importadas como la gripe H3N2 y el sarampión, especialmente ante la alta movilización que caracteriza las fiestas de fin de año. “Se estima que 1,3 millones de personas se movilizarán durante las fiestas, lo que exige reforzar las medidas preventivas”, indicó Munayco.

No obstante, dio un mensaje de calma a la población al recordar que “el riesgo de epidemia es bajo, ya que no atravesamos la estación de invierno, cuando suelen incrementarse las infecciones respiratorias”. “Actualmente, la circulación de influenza es limitada y el comportamiento observado se ajusta a lo esperado para la época”, agregó.

Es importante vacunar a los
Es importante vacunar a los adultos mayores y a quienes presentan factores de riesgo, así como de tratar oportunamente los casos detectados - crédito Freepik

Entre las medidas inmediatas, el Minsa recordó la importancia de completar el esquema de vacunación, especialmente en grupos vulnerables como niños menores de cinco años y adultos mayores. En abril, más de 6,5 millones de personas vulnerables recibieron la vacuna estacional, lo que reduce el riesgo de cuadros graves.

“La vacunación es anual, no corresponde recibir más de una dosis en el mismo año. El próximo año habrá una nueva vacuna disponible para los grupos de mayor riesgo antes de la temporada invernal”, sentenció.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2?

El H3N2 se manifiesta con un inicio súbito de fiebre alta (por encima de 38℃), escalofríos, dolor muscular y debilidad intensa, además de malestar general, congestión y tos seca. Los niños, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con comorbilidades están más expuestos a complicaciones como neumonía o infecciones secundarias. En algunos casos pueden presentarse síntomas gastrointestinales, aunque son menos frecuentes en adolescentes y adultos.

El Minsa recomienda a la población reforzar medidas preventivas: lavado frecuente de manos, uso de mascarilla en casos de síntomas respiratorios, adecuada ventilación de espacios y limitar el contacto con personas vulnerables si se presentan signos de afección respiratoria. Ante fiebre, dolor de garganta, tos o dificultad para respirar, se debe acudir oportunamente al centro de salud más cercano.

Temas Relacionados

Gripe H3N2MinsaMinisterio de Saludperu-noticias

Más Noticias

María Pía Copello cocina pavo navideño con receta de Magaly Medina y sorprende con los resultados: “me salió igualito”

La conductora se animó a preparar pavo navideño siguiendo la recordada receta de su amiga íntima y compartió el proceso en redes, donde aseguró que el plato le quedó “igualito”, generando reacciones

María Pía Copello cocina pavo

Juan Pablo II anuncia la contratación del entrenador argentino Marcelo Zuleta, campeón histórico de la Copa Ecuador

Con más de 25 años ejerciendo la dirección técnica, Marcelo Zuleta se adentrará al fútbol peruano por primera vez. Hace no mucho ganó un histórico título con CD Nacional y recientemente trabajó en Monagas

Juan Pablo II anuncia la

Milagro médico en Lima: Niña de dos años aspiró un alfiler y fue operada con éxito en el Hospital Almenara

La bebé, procedente de Huancayo, presentó obstrucción respiratoria severa y fue trasladada de urgencia a la capital, donde un equipo especializado logró extraer el objeto mediante un procedimiento de alta complejidad

Milagro médico en Lima: Niña

Más allá de las palabras: el nuevo valor del inglés en la era de la inteligencia artificial

El idioma fue el vehículo, pero lo verdaderamente transformador fue la posibilidad de conectar inteligencias y construir confianza

Más allá de las palabras:

10 motivos para ir a consulta médica con un neurólogo

El neurólogo es el médico encargado del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades que afectan al cerebro, la médula espinal, los nervios y los músculos

10 motivos para ir a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Hay hechos de suma gravedad”:

“Hay hechos de suma gravedad”: Mariano González renunció a Salvemos al Perú por estos motivos

Ciro Castillo habría sido alertado de megaoperativo y orden de detención: abogado advierte fuga de información en la Fiscalía

Manuel Merino en contra de que militantes de Acción Popular postulen en otras listas: “Es lo primero que buscarán los sinvergüenzas”

JNE denuncia intentos de presión por dejar fuera de las Elecciones 2026 a Acción Popular

Defensa de Ciro Castillo apelará detención preliminar y allanamiento en contra del gobernador del Callao

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello cocina pavo

María Pía Copello cocina pavo navideño con receta de Magaly Medina y sorprende con los resultados: “me salió igualito”

Laura Spoya es vista entrando y saliendo de una casa en Barranco y despierta rumores sobre un posible nuevo romance

Haybinn se retracta y aclara que Moca no sustrajo su celular tras denuncia que provocó la intervención policial

Tilsa Lozano admite que preparaba lonchera a ‘Miguelón’ mientras estaba con Jackson Mora: “La comida no se le niega a nadie”

Tilsa Lozano confiesa amar a Miguel Hidalgo y se llevó S/50 mil: “¿Mientras estabas con Jackson, seguías amando a Miguelón?”

DEPORTES

Juan Pablo II anuncia la

Juan Pablo II anuncia la contratación del entrenador argentino Marcelo Zuleta, campeón histórico de la Copa Ecuador

Luis Ramos ficha por Alianza Lima por tres años con la mente puesta en ganarse un espacio entre los titulares

Juan Carlos Cabanillas no sigue en la dirección técnica de Sport Boys tras una evaluación de rendimiento en Liga 1

Javier Rabanal recibe aprobación total en Universitario para asumir la dirección técnica en Liga 1 y Copa Libertadores 2026

Lucas Colitto comparte felicidad por el cierre exitoso de Cusco FC en Liga 1 2025: “Hicimos un gran trabajo”