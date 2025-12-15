Jackson Mora y su mensaje tras declaraciones de Tilsa Lozano: “En medio del caos, recuerda quién eres”

Jackson Mora optó por el silencio público tras las declaraciones que su exesposa, Tilsa Lozano, brindó en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad”. Durante la emisión del domingo 14 de diciembre, Lozano aseguró que “ya no estaba enamorada de él” y expuso detalles desconocidos de su convivencia, incluyendo episodios de maltrato y una ruptura inesperada.

Luego de la repercusión mediática y de una avalancha de comentarios, Mora no dio entrevistas ni respondió las preguntas de la prensa. En cambio, eligió comunicarse con sus seguidores mediante sus redes sociales.

Compartió en sus historias de Instagram un video donde se observa a una persona frente al mar y, sobre la imagen, la frase: “En medio del caos, recuerda quién eres”. Más abajo añadió: “Compártelo con alguien que necesita recordarlo hoy”.

Este breve mensaje fue interpretado como una respuesta velada a la exposición pública de los detalles de la relación y la separación. La actitud de Mora refleja su intención de marcar distancia de la polémica, priorizando la calma frente al revuelo mediático que rodea el caso. La publicación suma un nuevo capítulo a la historia de ambos, en medio del escrutinio constante de seguidores y medios.

Tilsa Lozano habla de su relación con Jackson Mora: celos, control y ruptura sentimental

Tilsa Lozano compartió en televisión aspectos inéditos de su relación con Jackson Mora, con énfasis en episodios de celos, dinámicas de control y dependencia económica. La empresaria y exmodelo expuso que nunca fue infiel al exboxeador, aunque reconoció que él representó un apoyo emocional durante una etapa complicada de su vida.

Frente a preguntas sobre la fidelidad, Lozano afirmó que se mantuvo leal y que la decisión de actuar de forma honesta siempre dependió de su integridad personal, más allá de las oportunidades o tentaciones. Añadió que su visión sobre la infidelidad se ha mantenido firme a lo largo del tiempo y que ahora valora las relaciones desde una mayor madurez.

Durante la entrevista, Lozano confesó que en la etapa final del vínculo ya no sentía amor por Mora. Relató que apostó por la relación buscando una familia y estabilidad, llegando a dejar trabajo y vida social. Con el paso del tiempo, su percepción cambió y concluyó que el sentimiento que unía a la pareja se había transformado.

Uno de los episodios más delicados descritos por Tilsa Lozano involucró una discusión en la que Jackson Mora reaccionó con celos y la insultó, diciéndole que “solo una prostituta saldría de su casa sin su marido”.

Lozano aseguró que este comentario marcó un punto de quiebre. También relató que recibió una tarjeta de crédito de su pareja, quien le sugería no volver a trabajar. Reconoció que aceptó eso en busca de bienestar familiar, aunque posteriormente sintió que perdió independencia.

La empresaria reveló además que, pese a mantener una relación con Mora, apoyó a su expareja y padre de sus hijos, Miguel Hidalgo, enviándole comida en secreto a causa de los celos de Mora. Defendió este gesto al asegurar que mantener un trato cordial entre padres separados favorece a los hijos y no representa una infidelidad.

Al final del testimonio, Lozano sostuvo que su prioridad permanece en preservar la armonía familiar y el respeto hacia todos los involucrados, tras una experiencia marcada por retos personales y la exposición mediática.