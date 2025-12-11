Perú

Jackson Mora responde a Tilsa Lozano con vouchers en mano y le responde acerca de las deudas: “Se agarró la plata”

El empresario no se quedó callado y mostró pruebas de transferencias, aclarando que los pagos por la camioneta y los compromisos con la familia de su exesposa están siendo atendidos tras la separación

El conflicto entre Tilsa Lozano y Jackson Mora ha vuelto a captar la atención de la farándula peruana tras una serie de acusaciones cruzadas sobre deudas familiares y compromisos económicos no cumplidos.

Lozano, conductora y exmodelo, sostiene que su exesposo mantiene deudas con miembros de su familia, la organizadora de su boda, que se realizó en 2022, y que no ha cumplido con el pago de una camioneta. Mora, por su parte, ha respondido presentando vouchers y asegura que ha realizado los pagos correspondientes, además de calificar las deudas con familiares como compromisos comerciales en proceso de solución.

Respuesta de Jackson Mora y presentación de vouchers

Jackson Mora, empresario y exboxeador, decidió responder públicamente a las declaraciones de Tilsa Lozano. Mora presentó vouchers de transferencias que, según afirma, acreditan que entregó USD 10 000 a Lozano entre julio y agosto como reembolso del inicial de la camioneta. Además, indicó que en septiembre canceló personalmente la última letra del vehículo ante la financiera, pero suspendió los pagos desde octubre, tras iniciar una nueva relación y notificar a Lozano para que asumiera el compromiso.

En declaraciones recogidas por Magaly TV, La Firme, Mora fue enfático: “Se agarró la plata y tengo las transferencias hechas con conversaciones”. El empresario compartió estos comprobantes con el equipo de Magaly Medina, quien confirmó en su programa que Mora les envió los vouchers de los depósitos realizados incluso después del divorcio.

Respecto a las acusaciones sobre deudas con familiares de Lozano, Mora reconoció la existencia de compromisos pendientes con el primo y el padre de la conductora, aunque precisó que se trata de obligaciones comerciales por eventos y negocios que suelen pagarse posteriormente. “Al primo del último evento que hicimos en Buenos Aires siempre se le paga post-evento y al papá unos intereses de un negocio que hicimos”, explicó Mora en conversación con Magaly TV, La Firme.

El exboxeador también manifestó su malestar por la exposición pública del conflicto y el impacto que han tenido las declaraciones de Lozano en su vida personal y profesional. “Me ha afectado un poco los comentarios que ha hecho Tilsa”, declaró Mora en La Noche Habla, programa conducido por su exesposa, y añadió que los temas pendientes “ya se están resolviendo”.

Acusaciones originales de Tilsa Lozano y comentarios de Magaly Medina

Las declaraciones de Tilsa Lozano en su programa, detallan una serie de deudas que, según la conductora, Mora mantiene con su entorno cercano. Lozano afirmó que su exesposo le debe dinero a varios miembros de su familia, incluyendo a su primo, quien no habría recibido el pago completo por un evento realizado en Argentina. “Le debe plata a personas de mi familia que hasta ahorita no les paga. Los vienen pelotudeando hace meses de meses de meses de meses, no es a una persona”, sostuvo Lozano en su programa.

La exmodelo también señaló que Mora tiene un compromiso notarial para pagar las cuotas de una camioneta, acuerdo que, según ella, no ha cumplido. Lozano explicó que tuvo que asumir el pago de las cuotas para evitar el embargo del vehículo: “Yo he tenido que pagar la cuota para que no me embarguen la camioneta, o sea que me enyucaron la deuda a mí porque fue un préstamo que se pidió cuando estábamos casados”, relató en La Noche Habla.

Otro punto de conflicto es la deuda con la organizadora de la boda. Lozano reveló que la wedding planner le envió un mensaje informándole que Mora aún no había terminado de pagar los servicios del evento, celebrado en noviembre de 2022. “La organizadora de la boda me mandó un mensaje, hace un tiempo atrás, diciéndome que él aún no terminaba de pagar el matrimonio”, contó. La conductora calificó la situación como una “estafa” y descartó asumir el pago pendiente.
Magaly Medina, periodista de espectáculos, ha dado espacio a ambas versiones en su programa. Medina resumió la controversia: “Salió a decir que Jackson le debe un montón de plata, que no ha cumplido con ella, que debe el carro y a su padre. Él se defiende y nos mandó el voucher de todo lo que le ha estado depositando”.

El trasfondo de la disputa incluye la separación de la pareja en febrero de 2025, tras un matrimonio celebrado en noviembre de 2022. Desde entonces, las acusaciones y defensas han mantenido el caso en la esfera pública, con ambas partes evitando dar detalles completos pero sosteniendo sus posturas ante los medios.

