Perú

Admiten recurso para anular orden de captura contra Ulises Villegas, prófugo alcalde de Comas

El abogado Wilber Medina presentó un habeas corpus a favor de la autoridad edil. La medida busca dejar sin efecto la orden de captura y cuestiona la sentencia a seis años de prisión efectiva por colusión agravada, ratificada en segunda instancia

Guardar
El Décimo Tercer Juzgado de
El Décimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte admitió el trámite del habeas corpus a favor del alcalde de Comas, Ulises Villegas, tras la confirmación de su sentencia de seis años de prisión y la orden de captura ratificada por la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte

El Décimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte admitió a trámite el habeas corpus presentado a favor del alcalde de Comas, Ulises Villegas, cuya sentencia a seis años de prisión efectiva por colusión agravada, así como la orden de captura, fueron ratificadas en segunda instancia por la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte.

La acción, presentada el 29 de noviembre por Wilber Medina, abogado de la Municipalidad de Lima, tiene como objetivo dejar sin efecto la orden de ubicación y captura emitida tras la condena.

“El accionante pretende que se declare nulidad e ineficacia de la sentencia de vista emitida en el expediente N° 04059-2020-16-0901-JR-PE-02 por la Primera Sala Penal Transitoria de Lima Norte por cuanto viola el derecho a la libertad individual y a la tutela procesal efectiva relativa a la motivación de las resoluciones judiciales”, indica la resolución.

La demanda alega que se vulneraron derechos fundamentales de Villegas, acusado junto a otros funcionarios de provocar un perjuicio al Estado durante la obra ‘Mejoramiento de las vías de la Prolongación Santa Rosa y Pasaje La Cruz’ ejecutada en asentamientos de Comas.

El recurso, presentado por el
El recurso, presentado por el abogado Wilber Medina, busca anular la orden de ubicación y señala posibles vulneraciones a derechos fundamentales y falta de motivación adecuada en la sentencia

En 2017, la empresa UDEL Group, representada por la autoridad edil, consiguió la adjudicación del proyecto que se entregó pese a no estar finalizado. El 25 de julio de 2017, la recepción de la obra reveló deficiencias como baches, piel de cocodrilo, rugosidades, irregularidades y ausencia de asfalto.

El Ministerio Público calcula la defraudación en S/ 304,017.69. Ante esta situación, la sentencia determinó la inhabilitación de Villegas y los demás implicados para ejercer cargos públicos o firmar contratos con el Estado.

El recurso sostiene que “el juez deberá realizar un control estrictamente constitucional conforme lo habilita la Constitución, el Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.

El documento precisa que “no es posible resolver, sin más, con lo señalado en la demanda; existe un deber judicial mínimo de contrastación de la información señalada y, especialmente, conocer el estado actual del beneficiario, así como las razones que motivaron la presunta agresión al derecho fundamental invocado”.

Fuente: TikTok

La resolución ordenó solicitar copias pertinentes del expediente a la Primera Sala Penal Transitoria. La ausencia del edil ha generado incertidumbre sobre las operaciones de la municipalidad distrital. En respuesta, la institución publicó un comunicado en el que señaló que “todas sus áreas continúan trabajando con normalidad y brindando los servicios municipales sin interrupciones”.

Fugitivo

En la fecha en que se confirmó la sentencia, Villegas presidió virtualmente la sesión 21 del concejo municipal de Comas para tratar la aprobación de actas, la evaluación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2025-2029 y solicitudes de instituciones educativas. Desde entonces, su paradero sigue sin conocerse.

Guillermo Aliaga, vocero de Somos Perú y precandidato al Senado, aseguró que desconoce la ubicación del funcionario y que la organización política aún no adopta una posición oficial sobre su situación, que concluiría con su encarcelamiento una vez sea localizado.

Añadió que el edil “se está juntando con sus abogados dentro de lo que también la ley le permite” y, debido a que se trata de una sentencia de segunda instancia, “lo que correspondería sería que presente un recurso de casación, si él lo considera pertinente”.

Temas Relacionados

Ulises VillegasComasperu-politica

Más Noticias

José Antonio Kast es el presidente electo de Chile: reacción de José Jerí, políticos y congresistas de Perú

Líder del Partido Republicano se impuso con un contundente 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de Jeannette Jara

José Antonio Kast es el

Cusco FC ganó la final del ‘play-off’ a Sporting Cristal y clasificó a fase de grupos de Copa Libertadores 2026

Con goles de Iván Colman y Facundo Callejo, los ‘dorados’ se llevaron la serie y lograron importante clasificación internacional. Además, se llevaron 400 mil dólares por imponerse ante los ‘celestes’

Cusco FC ganó la final

Tráfico en Lima colapsa por fiestas de fin de año: conductores pierden hasta una hora en trayectos cortos

Recorridos que usualmente demoran 30 minutos se extienden hasta 45 y 60 en zonas como Lima Norte y Cercado, mientras aplicaciones de movilidad reportan vías completas en rojo desde las primeras horas del día

Tráfico en Lima colapsa por

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 8 de la primera fase

Terminó la jornada con resultados claves que trascenderán en la clasificación. Revisa ha quedado la tabla tras el final de todos los encuentros de la jornada

Tabla de posiciones de la

Sicario que asesinó a transportista en SJL confiesa que llegó al Perú para matarlo porque habría violado a su hermana

El criminal intentó huir en un mototaxi, pero fue interceptado por un grupo de transportistas que lo detuvieron con apoyo de la Policía Nacional

Sicario que asesinó a transportista
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Antonio Kast es el

José Antonio Kast es el presidente electo de Chile: reacción de José Jerí, políticos y congresistas de Perú

Capturados por extorsión y sicariato serían enviados a “colonia de trabajo” en la selva, según plan de Rafael López Aliaga

Las guerras internas, acusaciones y luchas de poder en Acción Popular que le costaron quedar fuera de las Elecciones 2026

Casi la mitad de los peruanos rechaza a los candidatos a Elecciones 2026, según Datum

FAP bajo la lupa: Contraloría emite observaciones al plan de adquisición de 24 aviones de guerra

ENTRETENIMIENTO

Mariana Vértiz denuncia intento de

Mariana Vértiz denuncia intento de asalto en su vehículo y lanza alerta pública: “Nadie está a salvo”

Pamela López no cierra la puerta a compartir escenario con Christian Cueva en el Tour Cervecero: “trabajo es trabajo”

El Valor de la Verdad: Tilsa Lozano vuelve al sillón rojo con confesiones que prometen sacudir la noche

Francisca Aronsson ofrece disculpas públicas tras polémica por comentarios sobre ciudad boliviana: “Lo lamento mucho”

Las mejores películas de Netflix en Perú para ver hoy mismo

DEPORTES

Resultados de la fecha 8

Resultados de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Cusco FC ganó la final del ‘play-off’ a Sporting Cristal y clasificó a fase de grupos de Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 8 de la primera fase

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Golazo de Facundo Callejo tras notable volea en Sporting Cristal vs Cusco FC por final de ‘play-offs’ de Liga 1 2025