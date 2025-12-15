Admiten recurso para anular orden de captura contra Ulises Villegas, prófugo alcalde de Comas

El Décimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte admitió el trámite del habeas corpus a favor del alcalde de Comas, Ulises Villegas, tras la confirmación de su sentencia de seis años de prisión y la orden de captura ratificada por la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte

El Décimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte admitió a trámite el habeas corpus presentado a favor del alcalde de Comas, Ulises Villegas, cuya sentencia a seis años de prisión efectiva por colusión agravada, así como la orden de captura, fueron ratificadas en segunda instancia por la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte.

La acción, presentada el 29 de noviembre por Wilber Medina, abogado de la Municipalidad de Lima, tiene como objetivo dejar sin efecto la orden de ubicación y captura emitida tras la condena.

“El accionante pretende que se declare nulidad e ineficacia de la sentencia de vista emitida en el expediente N° 04059-2020-16-0901-JR-PE-02 por la Primera Sala Penal Transitoria de Lima Norte por cuanto viola el derecho a la libertad individual y a la tutela procesal efectiva relativa a la motivación de las resoluciones judiciales”, indica la resolución.

La demanda alega que se vulneraron derechos fundamentales de Villegas, acusado junto a otros funcionarios de provocar un perjuicio al Estado durante la obra ‘Mejoramiento de las vías de la Prolongación Santa Rosa y Pasaje La Cruz’ ejecutada en asentamientos de Comas.

En 2017, la empresa UDEL Group, representada por la autoridad edil, consiguió la adjudicación del proyecto que se entregó pese a no estar finalizado. El 25 de julio de 2017, la recepción de la obra reveló deficiencias como baches, piel de cocodrilo, rugosidades, irregularidades y ausencia de asfalto.

El Ministerio Público calcula la defraudación en S/ 304,017.69. Ante esta situación, la sentencia determinó la inhabilitación de Villegas y los demás implicados para ejercer cargos públicos o firmar contratos con el Estado.

El recurso sostiene que “el juez deberá realizar un control estrictamente constitucional conforme lo habilita la Constitución, el Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.

El documento precisa que “no es posible resolver, sin más, con lo señalado en la demanda; existe un deber judicial mínimo de contrastación de la información señalada y, especialmente, conocer el estado actual del beneficiario, así como las razones que motivaron la presunta agresión al derecho fundamental invocado”.

La resolución ordenó solicitar copias pertinentes del expediente a la Primera Sala Penal Transitoria. La ausencia del edil ha generado incertidumbre sobre las operaciones de la municipalidad distrital. En respuesta, la institución publicó un comunicado en el que señaló que “todas sus áreas continúan trabajando con normalidad y brindando los servicios municipales sin interrupciones”.

Fugitivo

En la fecha en que se confirmó la sentencia, Villegas presidió virtualmente la sesión 21 del concejo municipal de Comas para tratar la aprobación de actas, la evaluación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2025-2029 y solicitudes de instituciones educativas. Desde entonces, su paradero sigue sin conocerse.

Guillermo Aliaga, vocero de Somos Perú y precandidato al Senado, aseguró que desconoce la ubicación del funcionario y que la organización política aún no adopta una posición oficial sobre su situación, que concluiría con su encarcelamiento una vez sea localizado.

Añadió que el edil “se está juntando con sus abogados dentro de lo que también la ley le permite” y, debido a que se trata de una sentencia de segunda instancia, “lo que correspondería sería que presente un recurso de casación, si él lo considera pertinente”.